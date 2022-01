C ome ti ammazzo il bodyguard 2 è il film che Amazon Prime Video propone in esclusiva dal 2 febbraio. Come suggerisce il titolo, si tratta del seguito della commedia di successo uscita nel 2017. Ritroveremo ancora i protagonisti Michael e Darius. Ma come si evolve la loro storia? Con chi avranno ora a che fare?

Dal 2 febbraio Amazon Prime Video propone in esclusiva il film Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario. È il seguito della commedia uscita nel 2017 con protagonisti gli attori Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson nei panni della guardia del corpo Michael Bryce e del sicario Darius Kincaid. Il successo del primo capitolo delle loro avventure ha spinto la Lionsgate, casa di produzione, a mettere in cantiere un secondo lungometraggio in cui commedia e azione si mescolano in un mix unico.

Ma cosa racconta Come ti ammazzo il bodyguard 2, il film Amazon Prime Video?

In Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario, il film targato Amazon Prime Video 2, tornano in azione sia Michael Bryce sia Darius Kincaid.

Michael sta ancora cercando di recuperare la sua reputazione da bodyguard al top ma, dopo essersi beccato una pallottola per Darius, ha sentimenti irrisolti nei confronti del suo lavoro. Il primo passo da fare per capire perché tutto gli va storto è entrare in terapia con uno strizzacervelli.

Tuttavia, più che risposte, Michael trova nuovamente problemi quando viene ricontattato da Darius e dalla moglie Sonia. Comincia così per lui un pandemonio che comprende valigette esplosive, mafiosi italiani, gangster russi, inseguimenti in auto, risse da bar, esplosioni, sparatorie e persino una piccola e leggera tortura.

Darius, invece, è quello di sempre: divertente, intelligente, cool, veloce di pensiero, incredibilmente bravo nel suo lavoro, senza rimpianti e innamorato della moglie. Al contrario di Michael, è un uomo totalmente realizzato e felice. Niente per lui è più importante della moglie Sonia.

Ryan Reynolds, Salma Hayek e Samuel L. Jackson in Come ti ammazzo il bodyguard 2.

Perché un seguito?

A spiegare le ragioni di Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario, il film Amazon Prime Video disponibile dal 2 febbraio, è il regista Patrick Hughes, lo stesso del primo capitolo.

“Non ho potuto fare a meno di chiedermi cosa diavolo sarebbe successo a Michael Bryce dopo l'avventura vissuta con Kincaid nel primo film, Come ti ammazzo il bodyguard. Il successo ottenuto al botteghino ha contribuito non poco alla voglia di ritornare a lavorare con i due personaggi, tra cui si è instaurata una sorta di dinamica familiare, da padre e figlio”, ha sottolineato.

“In Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario tale dinamica prende maggiormente forma con l'entrata in scena di Kincaid, la truffatrice internazionale Sonia, in cui è possibile ravvisare un'anomala figura materna. Sonia sarebbe una donna piuttosto brava e amabile se non fosse per la sua estrema mania e più volubile del marito, sebbene abbia un modo alquanto simpatico di metter pace tra Bryce e Kincaid.

E poi diciamocelo: la chimica tra Darius e Michael è talmente forte che i due sono più di una semplice coppia da buddy movie. Sono come il giorno e la notte: tanto Darius è spavaldo tanto Michael è ossessivo compulsivo. Metterci in mezzo Sonia non ha fatto altro che rendere ogni momento esplosivo”.

Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds in Come ti ammazzo il bodyguard 2.

Sonia e il magnate greco

Michael e Darius in Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario, il film Amazon Prime Video, dovranno vedersela prima di tutto con Sonia, la moglie di Darius interpretata dall’attrice messicana Salma Hayek.

Tecnicamente, Sonia è un'artista della truffa. Praticamente, invece, è ancora più pericolosa del marito quando si ritrova con un'arma in mano. Pronta a farsi sopraffare dall'ira, è veloce a sparare e molto abile con i coltelli. C'è però qualcosa che manca nella sua vita: vuole disperatamente diventare madre e ciò condiziona alcune delle sue scelte.

Michael, Darius e Sonia, un trio quanto improbabile quanto mal assortito, hanno un nemico comune da abbattere. Risponde al nome di Aristotele Papadopoulos, un magnate greco portato in scena da Antonio Banderas. Egocentrico e con una montagna di soldi sempre a diposizione, Aristotele è un uomo molto patriottico che vorrebbe vendicare la propria patria nel momento in cui la nazione soffre per le sanzioni delle Nazioni Unite e i cittadini greci protestano per le strade.

Il proposito di Papadopoulos è quello di ridare alla Grecia il posto che le spetta nel mondo come luogo di nascita della civiltà. Chiaramente, essendo folle e imprevedibile, è disposto a ricorrere a ogni mezzo (e una storia segreta con Sonia Kincad non facilita certo le cose).

Antonio Banderas in Come ti ammazzo il bodyguard 2.

Altri personaggi secondari, inoltre, si intrecciano con i tre protagonisti. Tra gli attori che popolano il cast di Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario troviamo anche Morgan Freeman (porta in scena un uomo che Bryce ammira e rispetta molto ma che non sempre ispira fiducia) e Frank Grillo (Bobby O'Neill, il classico poliziotto americano che, contro la sua volontà, viene reclutato come agente dell'Interpol in Europa).

