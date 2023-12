C ome sempre a Natale è il film Netflix che mescola tradizioni culturali, scontri e pregiudizi, per dimostrare che niente è più magico dell’amore e del Natale. Anche sotto la neve!

Netflix propone dal 6 dicembre il film Come sempre a Natale, una commedia romantica diretta da Petter Holmsen. Con protagonisti gli attori Ida Ursin-Holm e Kanan Gill, il film Netflix Come sempre a Natale racconta la storia di Thea e Jashan, due fidanzati che si ritrovano loro malgrado a vivere il Natale più caotico della loro vita.

Per festeggiare il loro fidanzamento, Thea invita infatti Jashan a casa sua nel suo piccolo paese di campagna in Norvegia. Ma le radici indiane di lui e le tradizioni norvegesi della famiglia di lei trasformeranno il tutto in uno scontro di culture destinato a creare caos. Quello che doveva essere per tutti un Natale come al solito si trasformerà in un periodo festivo tanto tumultuoso quanto commovente che metterà a dura prova le convinzioni preconcette e le tradizioni di tutti, finendo per ribaltarle.

Il poster originale del film Netflix Come sempre a Natale.

Natale al Nord

Come sempre a Natale, il film Netflix, vede protagonisti gli attori Ida Ursin-Holm e Kanan Gill nei panni di Thea e Jashan, i due fidanzati al centro della storia che condividono tutto tranne che le loro origini. Con loro nel cast troviamo anche star come Marit Adelaide Andreassen e Mads Sjøgård Pettersen, nei panni rispettivamente della suocera Anne-Lisee dell’ex fidanzato di Thea, che non poco complicheranno il Natale.

“Mai e poi mai mi sarei immaginato di passare un mese e mezzo in Norvegia per girare una commedia romantica sullo scontro culturale”, ha commentato l’attore Kanan Gill. “Sono stato fortunato a lavorare con colleghi e tecnici tra i più carini al mondo, in grado di farmi sentire calore anche sotto una coltre di neve che non avevo mai visto”. “A Kanan va un ringraziamento speciale”, ha aggiunto Ida Ursin-Holm. “Ha imparato ad andare sulla neve, parla ora norvegese, mangia liquirizia ed è totalmente dipendente dallo snus!”.

Per il film, è stata composta anche una canzone originale che, cantata da Emma Steinbakken, è già candidata al ruolo di canzone natalizia dell’anno in Norvegia: dal titolo Hjemme for meg ha infatti raggiunto in pochi giorni oltre 400 mila ascolti, ancor prima dell’uscita del film stesso.

Le riprese di Come sempre a Natale, nuovo film Netflix di matrice norvegese, si sono svolte nella cittadina di Rauland nell’arco di quattro settimane. Località situata nella contea di Vestfold og Telemark, in Norvegia, Rauland si trova nella regione montuosa del Telemark, nota per la sua bellezza naturale e le sua attività all’aperto. Vaste aree di foreste, laghi cristallini e maestose vette la rendono un luogo ideale per attività come lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard

Come sempre a Natale: Le foto del film 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 PREV NEXT