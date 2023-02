Come se non ci fosse un domani: su Rai 1 il film perfetto per San Valentino

P er San Valentino Rai 1 propone il film Come se non ci fosse un domani, una commedia romantica che ci ricorda come sia più importante la qualità del tempo passato insieme in amore della quantità.

Rai 1 trasmette per San Valentino in prima visione assoluta il film romantico Come se non ci fosse un domani, interpretato da Rafe Spall e Zahra Newman. Diretto e sceneggiato da John Lawson, Come se non ci fosse un domani racconta la storia di Teddy, un giovane che si sveglia la mattina dopo il suo matrimonio realizzando di essere stato catapultato un anno in avanti. Si ritroverà così a dover usare saggiamente ogni momento per evitare di perdere l’amore della sua vita e imparare ad amare la vita che sta perdendo.

La trama del film Come se non ci fosse un domani

Come se non ci fosse un domani, il film proposto da Rai 1, ha per protagonista Teddy (Rafe Spall), un procrastinatore seriale che pensa di avere sempre a disposizione tutto il tempo del mondo. Dopo uno strano incontro con una sconosciuta (Noni Hazlehurst), si sveglia la mattina dopo il suo matrimonio e scopre come tutto sia stato magicamente spostato un anno in avanti.

La moglie Leanne (Zahra Newman) è incinta di cinque mesi e la casa è diversa da com’era prima: Teddy ha alle spalle 365 giorni di cui non sa assolutamente nulla. Intrappolato in un ciclo di salti temporali, realizza presto che a ogni minuto che passa la sua vita va avanti di anno in anno, di anniversario in anniversario, senza che lui possa controllarla.

Con l’aiuto del migliore amico Sam (Ronny Chieng), Teddy cerca di capire qual è stato il momento in cui tutto è andato per il verso sbagliato e, mente la vita gli scorre letteralmente tra le mani, deve imparare come riconquistare la donna che ama, anche se solo per un secondo, ed evitare che il suo matrimonio si dissolva del tutto e finisca con un amaro divorzio.

Il poster originale del film Come se non ci fosse un domani.

Il mistero dell’amore

Lo sceneggiatore e regista Josh Lawson stava attraversando una sorta di crisi esistenziale quando ha cominciato a pensare alla storia raccontata nel film di Rai 1 Come se non ci fosse un domani. La vicenda di Teddy, che si ritrova a viaggiare nel tempo da un anniversario all’altro e che non ricorda nulla di quanto avviene nel frattempo, è qualcosa che rispondeva alla sensazione di Lawson di vedersi scorrere, impotente, la vita tra le mani.

Influenzato da opere come La vita è una cosa meravigliosa di Frank Capra e Canto di Natale di Charles Dickens, ha allora cominciato a lavorare a una storia che potesse evidenziare come si potesse imparare una lezione dall’esaminare delle istantanee della propria esistenza. “Mi hanno sempre affascinato i drammi relazionali e le commedie romantiche perché parlano principalmente di noi esseri umani”, ha dichiarato Lawson. “Non c’è latitudine che tenga: tutti lottiamo per amare ed essere amati. Non si smette mai di imparare quando si tratta di relazioni e ci sono infiniti modi per parlarne: è un tema che era caro agli scrittori o ai poeti sin dall’alba dei tempi. Il romanticismo rimane un grande mistero”.

“L’amore è la cosa più appagante di tutti ma anche quella più difficile da preservare”, ha aggiunto il regista. “Sebbene abbia scritto il film in un paio di settimane, ci sono voluti anni prima che lo realizzassi. Ma non ho mai voluto mettere da parte il progetto, anche se come Teddy ho avuto la tendenza a procrastinarlo nel tempo”.

John Lawson, il regista del film Come se non ci fosse un domani.

I personaggi principali

Nel film di Rai 1 Come se non ci fosse un domani Teddy ha il volto di Rafe Spall, in grado di destreggiarsi tra le varie sfumature del suo personaggio (ora divertente ora drammatico. “Mi ha attratto la sceneggiatura e il suo sguardo interessante sulla nozione di tempo”, ha raccontato l’attore inglese. “Cosa faremmo tutti quanti se avessimo il dono, meraviglioso ma terrificante, di poter vedere condensata tutta la nostra vita? È una domanda che mi sono posto anch’io. Siamo costantemente distratti da altre minuzie della quotidianità che ci portano a impantanarci su cose di poco conto. Ma se avessimo una prospettiva diversa come reagiremmo? Ci comporteremmo allo stesso mondo? Cosa cambieremmo?”.

Al fianco di Spall, nei panni di Leanne, recita invece l’attrice Zahra Newman, scelta quasi immediatamente dal regista in fase di casting: “Ero al terzo provino ma avevo già trovato la mia protagonista”, ha dichiarato Lawson. “Non aveva molte esperienze di set cinematografici ma veniva dal mondo del teatro, dove si lavora con quella serietà e precisione che ho sempre adorato”. “Una delle tante lezioni che il film ci dà non è tanto sulla quantità del tempo che viviamo con le persone amate ma sulla qualità”, ha evidenziato l’attrice.

L’attore Ronny Chieng interpreta il personaggio di Sam. “È il migliore amico di Teddy. È una persona molto illuminata e apprezza il presente più di Teddy stesso. Per calarmi nei suoi panni, ho visto molti film, dormito e ignorato anche le chiamate delle persone a me più care: era un modo per estraniarsi dal mondo e vivere come se non sapessi cosa stesse accadendo realmente intorno a me.

Del cast principale del film di Rai 1 Come se non ci fosse un domani fa parte anche l’attrice Noni Hazlehurst nei panni della sconosciuta che Teddy incontra prima del suo matrimonio. “Noni è un’istituzione in Australia. Sono cresciuto vedendo i suoi programmi per bambini e la sua figura mi accompagna da una vita intera. Non potevo non volerla con me”, ha ribadito Lawson.

