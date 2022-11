Come per disincanto: Torna il fiabesco mondo di Giselle nel film Disney+

A quindici anni di distanza da Come per incanto, Amy Adams torna a vestire i panni di Giselle per il film Disney+ Come per disincanto. Ma non sempre la magia che contraddistingue il suo mondo fatato ha conseguenze positive.

Il 18 novembre arriva su Disney+ il film Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti, sequel a distanza di quindici anni di un titolo cult, Come d’incanto. Protagonista della commedia musicale, diretta da Adam Shankman, è ancora una volta l’attrice Amy Adams nei panni di Giselle. Accanto a lei tornano anche i protagonisti del primo film: Patrick Dempsey, Idina Mendel e James Marsden. Ma notevoli sono i nuovi ingressi di Maya Rudolph, Gabiella Baldacchino, Yvette Nicole Brown e Jayma Mays.

La trama del film Come per disincanto

Come per disincanto, film original Disney+, prosegue le avventure dei personaggi di Come d’incanto. Come nella realtà, anche nella finzione sono passati 15 anni dal matrimonio di Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey), ma Giselle è ormai disillusa dalla vita in città, così i due decidono di trasferirsi con la loro famiglia in crescita nella tranquilla comunità suburbana di Monroeville alla ricerca di una vita da favola.

Sfortunatamente, questa soluzione non è così semplice come Giselle aveva sperato. Le regole lontano dalla città sono completamente nuove e un’ape regina locale, Malvina Monroe (Maya Rudolph), fa sentire Giselle più fuori posto che mai. Frustrata dal fatto che il suo “e vissero per sempre felici e contenti” non sia stato così facile da raggiungere, si rivolge alla magia di Andalasia per chiedere aiuto, trasformando accidentalmente l’intera Monroeville in una fiaba e mettendo a rischio la felicità futura della sua famiglia. Ora Giselle deve affrontare una corsa contro il tempo per annullare l’incantesimo e scoprire cosa significhi davvero “e vissero felici e contenti” per lei e la sua famiglia.

Il poster originale del film Disney+ Come per disincanto.

Un sequel atteso 15 anni

Come d’incanto, uscito nel 2017, è uno dei titoli più apprezzati della Disney. Il film ha incantato il pubblico con il suo mix di live action, animazione tradizionale e canzoni. Pieno di topoi fiabeschi che rendevano omaggio ai classici dell’animazione Disney, ha incassato oltre 340 milioni di dollari in tutto il mondo, ha ricevuto tre nomination agli Oscar e ha lanciato nel firmamento delle star l’attrice Amy Adams.

Quello di Giselle, la protagonista ora anche del film Disney+ Come per disincanto, era un personaggio ben scritto di suo ma Amy Adams è riuscito a farlo proprio, intervenendo in prima persona sulle scelte dei costumi, delle musiche e di narrazione. “Quel film mi è sempre rimasto nel cuore”, ha ricordato l’attrice. “L’impatto che ha avuto sul pubblico è stato magico: ancora oggi è uno dei titoli più amati dalle famiglie. Ed è questo che mi ha portata ad accettarne il seguito”.

In Come per disincanto, Giselle si ritrova però ad affrontare tutta una serie di prove e tribolazioni offerte dal mondo reale. Non è più la ragazza monodimensionale del primo film, è cresciuta ma è sempre alla ricerca della perfetta vita da favola. “Non è più un personaggio ingenuo”, ha sottolineato il regista Adam Shankman. “Vive oramai nel mondo reale da oltre un decennio, è diventata mamma, è alle prese con i problemi di una figlia adolescente e, soprattutto, deve fare i conti con la crisi del matrimonio, frutto della monotonia e della stanchezza”.

Come per disincanto: I character poster 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 PREV NEXT

Non si può controllare il mondo

Ed è per far tornare la sua vita una favola che Giselle nel film Disney+ Come per disincanto si rivolge alla magia di Andalasia, che sovverte in maniera inaspettata la realtà di Monroeville. Giselle diventa una matrigna cattiva (qualcosa che nelle favole non porta mai bene) e la figlia Morgan nell’eroina in pericolo, archetipo anche questo del mondo della fantasia fiabesca.

“Giselle non si rende conto che nessuno può controllare come vanno le cose”, ha proseguito il regista Shankman. “Non si può forzare il lieto fine ma lei non riesce ad accettarlo. Fa dunque una mossa audace, figlia della sua mancanza di accettazione, che getta la sua esistenza nel caos con il rischio di perdere tutto ciò che ha. Usa la magia per riagguantare la felicità ma non ne pondera le conseguenze”.

A interpretare Morgan è la giovanissima attrice Gabriella Baldacchino, scelta dopo un provino su Zoom.

Come per disincanto: Le foto del film 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 PREV NEXT