Un film su Prime Video mette in scena un divertente triangolo amoroso adolescenziale

A rriva su Prime Video il film Come far innamorare Billy Walsh, una commedia sentimentale inglese che ha tutte le carte in regola per appassionarci e, soprattutto, far riflettere sulla forza dell’amore e dell’amicizia.

Prime Video propone in esclusiva dal 5 aprile il film Come far innamorare Billy Walsh. Diretto da Alex Sanjiv Pillai, il film Prime Video Come far innamorare Billy Walsh esplora i temi dell’amore non corrisposto, dell’amicizia e delle complicazioni che sorgono quando i sentimenti si mettono di mezzo. Commedia romantica, si immerge nella vita quotidiana degli adolescenti promettendo di conquistare i cuori degli spettatori con la sua storia toccante e i suoi personaggi affettuosi.

Al centro del racconto, c’è infatti il triangolo formato da Archie, Amelia e Billy, portati in scena rispettivamente da Sebastian Croft (noto per il ruolo del giovane Ned Stark nella serie tv Il trono di spade e per quello di Ben Hope in Heartstopper), Charitha Chandran (vista in Bridgerton) e Tanner Buchanan (la rivelazione di Cobra Kai). Nel cast, anche Kunal Nayyar, Nick Frost, Guz Khan, Lucy Punch e Daisy Jelley.

La trama del film

Il film Prime Video Come far innamorare Billy Walsh comincia con i giovani Amelia (Charitha Chandran) e Archie (Sebastian Croft), l’una al fianco dell’altro. I due sono migliori amici sin dai tempi dell’infanzia e nulla potrebbe mai dividerli, almeno all’apparenza.

Archie ha sempre condiviso le battaglie di Amelia, ridendo delle sue batture ma, soprattutto, mantenendo segreto il suo amore per lei. Proprio quando ha il coraggio di dichiararle i suoi sentimenti, Amelia perde la testa per Billy Walsh (Tanner Buchanan), un nuovo studente americano appena arrivato nella loro scuola.

Con il cuore spezzato, Archie fa di tutto per cercare di tenere Amelia e Billy lontani ma, così facendo, finisce con l’avvicinarli sempre più e con il rischiare di perdere per sempre la sua migliore amica.

“Non vedo l’ora che il film arrivi nelle case degli spettatori”, ha dichiarato entusiasta Sebastian Croft, “perché mi auguro che possano divertirsi quanto ci siamo divertiti noi attori e apprezzare lo spirito di questa commedia romantica british”.

Il poster originale del film Prime Video Come far innamorare Billy Walsh.

Una storia d’amore

Come far innamorare Billy Walsh, film original Prime Video, è stato scritto da Alexander J. Farrell e Greer Ellison. Alle prese con il suo primo film di finzione da regista (What Remain of Us, prossimamente nelle sale americane), Farrell ha raccontato come insieme a Ellison, sua storica compagna di scrittura, abbia pensato alla storia di Billy Walsh e dei suoi problemi sentimentali.

“Greer e io abbiamo trascorso due settimane su un divano nell'Irlanda del Nord guardando ogni singolo film adolescenziale mai scritto per cercare di trovare un modo nuovo e unico per raccontare questa storia", ha rivelato. "Si tratta di due migliori amici. E Archie è innamorato di Amelia fin dal primo momento in cui l'ha vista e il giorno in cui ha intenzione di dirglielo è il primo giorno dell'ultimo trimestre a scuola. Ma i suoi piani vengono interrotti da uno studente di scambio americano davvero cool e molto bello. È una bella storia sull'amore adolescenziale e sul coraggio di dirlo quando è necessario dirlo!"

E, sebbene questa sceneggiatura non riflettesse necessariamente la sua esperienza personale, Farrell in cuor suo sapeva che sarebbe stata per lui una grande occasione. "Quando scrivi certe storie, c'è della magia. È nell'aria, sulla carta, nella stanza e nelle idee. È nel quadro che stai dipingendo: io e Greer non sapevamo cosa fosse ma sapevamo solo che era speciale. Tra la scrittura e il via alla realizzazione non è intercorso molto tempo: i personaggi che avevamo amato e che avevano vissuto nelle nostre teste presto ci avrebbero guardato dallo schermo: che strana e surreale sensazione!”.

