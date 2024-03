In un nuovo film, le coincidenze d’amore di Meg Ryan

I cona della commedia sentimentale, Meg Ryan torna al cinema come regista e interprete del film Coincidenze d’amore, la storia di due ex amanti che il destino fa incontrare ancora una volta in un aeroporto incantato.

Dopo un'assenza di otto anni, Meg Ryan, attrice tre volte nominata al Golden Globe, fa il suo ritorno sul grande schermo con il film Coincidenze d'amore. Distribuito nelle sale italiane da Universal l’11 aprile dopo il passaggio al Bari Film Festival, Coincidenze d’amore segna non solo il suo ritorno come attrice ma anche il suo impegno dietro la macchina da presa, in una storia che esplora temi di amore, nostalgia, e realismo magico. Ryan dirige e recita accanto a David Duchovny, in una commedia romantica che riporta alla luce la storia d'amore dolceamara tra Willa e Bill, due ex amanti che si ritrovano in un aeroporto incantato.

Il film nasce dall'adattamento del testo teatrale Shooting Star di Steven Dietz, incentrato su due ex amanti che passano una notte insieme in un aeroporto innevato. La decisione di sviluppare questo progetto è maturata durante la pandemia del 2020, con l'intento di realizzare un lungometraggio che potesse adattarsi alle restrizioni produttive del momento, valorizzando una storia con un cast ridotto e una singola location.

La trama del film

Due ex-fidanzatini degli anni della scuola rivivono la propria tumultuosa relazione e conseguente rottura durante una bufera di neve in un piccolo aeroporto nel film Coincidenze d’amore, una commedia romantica divisa fra malinconia e ottimismo firmata dalla regista, autrice e attrice Meg Ryan.

Willa (Ryan), un’ottimista perennemente affascinata dal pensiero magico, e Bill (David Duchovny), un pragmatico con i piedi per terra, si incontrano per un caso assoluto proprio nel momento in cui entrambi devono affrontare un dilemma esistenziale. Che si tratti di Kismet, karma o vecchia e sana coincidenza, i loro primi scambi di battute portano alla luce ricordi di una storia d’amore che nessuno dei due ha veramente superato. In questa notte viene esplorato il passato e rivelato il presente, con ricordi che svelano sgradevoli verità, questioni mai dimenticate e un profondo legame che rimane integro anche dopo decenni di lontananza.

La serata passata in una cupa sala d’aspetto si riempie di reciproche accuse, confessioni e riconciliazioni, con Bill e Willa che arrivano a riscoprire la passione che li ha legati e ha anche rischiato di dividerli. Posizioni che prima sembravano impenetrabili iniziano a cedere e anche la vigilanza dell’aeroporto inizia ad appassionarsi alle loro vicende. Toccante e tenera esplorazione dei “perché” e dei “se” del passato, Coincidenze d’amore è un raffinato e ironico ritorno alla classica commedia romantica, aggiornata con uno sguardo del 21esimo secolo e un piccolo tocco di magia.

La Visione di Meg Ryan

Meg Ryan, la cui carriera è stata costellata da ruoli iconici nelle commedie romantiche, ha portato al progetto una profondità unica, mescolando esperienza e innovazione. La sua direzione del film Coincidenze d’amore si è concentrata sull'esplorazione dei personaggi di Willa e Bill, ricreando l'atmosfera delle commedie classiche ma con un tocco moderno e realistico. Ryan ha immaginato l'aeroporto non solo come sfondo della storia ma come un elemento attivo della narrazione, arricchito da una magia sottile che influenza il percorso dei personaggi.

La collaborazione con David Duchovny ha aggiunto ulteriore valore al film, creando una dinamica interessante tra i personaggi, contrapposti ma profondamente connessi. Il film esplora temi universali come il rimpianto, la riconciliazione e l'inaffidabilità della memoria, offrendo una nuova prospettiva sul genere delle commedie romantiche.

La produzione di Coincidenze d'amore ha sfruttato la location unica di Bentonville, Arkansas, incorporando l'architettura moderna del museo Crystal Bridges per creare un ambiente incantato che bilancia realtà e fantasia. Questa scelta ha presentato sfide uniche ma ha permesso di ottenere una dimensione visiva e narrativa distintiva.

La direzione artistica, la fotografia, e il design dei costumi hanno lavorato in armonia per sottolineare l'atmosfera onirica e temporaneamente sospesa del film, enfatizzando la tensione emotiva e il legame tra i due protagonisti. La musica, elemento chiave del film, è stata curata per evocare ricordi e sentimenti, con una selezione di cover di brani noti degli anni '90 che accompagnano la narrazione, arricchendola di nostalgia e riflessione.

Le note di regia

Il film Coincidenze d'amore è un viaggio attraverso il tempo, l'amore e le possibilità mancate, che invita lo spettatore a riflettere sui propri "cosa sarebbe accaduto se". Con la sua capacità di mescolare elementi classici e innovativi, il film si propone come un'opera capace di toccare il cuore e la mente, lasciando un'impressione duratura sul pubblico. Meg Ryan e il cast hanno dato vita a una storia che, pur nella sua semplicità, racchiude una profondità emotiva e narrativa, facendo di Coincidenze d'amore un esempio brillante di come le commedie romantiche possano evolversi e risonare con le nuove generazioni.

“Mi sono imbattuta nel progetto durante il lockdown per il Covid”, ha commentato Meg Ryan. “Sono rimasta colpita dall’idea che ci potesse essere un’opportunità da scoprire durante questa pausa collettiva. L’essenza del testo è in questi pochi elementi: due ex-amanti, la neve, gli spazi limitati e l’obbligo di dover valutare l’importanza della loro storia passata e cosa potrebbero ancora essere l’uno per l’altra”.

“L’aspetto che ha animato la storia è l’idea che Bill e Willa siano tornati in contatto per l’intervento di forze magiche. L’aeroporto si trasforma in uno scenario sospeso, uno spazio di transito, forse addirittura una sorta di macchina del tempo. I personaggi intraprendono un viaggio nel surreale, in un regno fluido e congelato. La storia è letteralmente un viaggio nel cuore dei sentimenti”.

“Bill si è trasformato in una persona che rimugina e pensa in maniera pessimista, mentre Willa ha un approccio molto più spirituale. L’idea che entrambi non ricordino le cose allo stesso modo contribuisce ad alimentare il mistero di quanto sia successo fra loro nel passato. Andando al cuore, si tratta di una storia che parla di opposti che si riconciliano. In ballo ci sono la gioventù e la femminilità, che ovviamente hanno bisogno di cura e attenzione”.

“Dopo averci combattuto per un paio d’anni, ho la sensazione che ancora sto scoprendo questa storia. Mi porta ancora a farmi tante domande. Perché l’amore appare così semplice, mentre le relazioni sono così complesse? Come mai ci sono alcune coppie che sembrano girarci attorno per anni? Possiamo provare gratitudine per qualcuno che ci ha infranto il cuore? Possiamo ripensare il mito del “felici nonostante tutto”?”.