Su Netflix, il sequel del film che pone inquietanti domande su polizia e uso della robotica

N etflix propone il film di fantascienza Code 8: Parte II, sequel di un titolo che nel tempo è diventato un piccolo cult. Ambientato in futuro più o meno distopico, vede un ex criminale difendere un’adolescente da un gruppo di poliziotti corrotti.

Arriva su Netflix dal 28 febbraio Code 8: Parte II, il seguito del film d’azione e fantascienza interpretato da Robbie Amell. Diretto da Jeff Chan, il film Netflix Code 8: Parte II racconta di un ex detenuto che si allea con un narcotrafficante che disprezza per proteggere una ragazza da un sergente di polizia corrotto.

Sono passati alcuni anni da quando abbiamo sentito parlare per la prima volta di Connor Reed (Robbie Amell) e Garrett Kelton (Stephen Amell), i due fuggitivi che hanno messo sottosopra Lincoln City nel film Code 8. In un mondo immaginario dove il 4% della popolazione nasce con abilità speciali, questi i sono particolarmente pericolosi: sono "PWPs" (persone con poteri) che usano le loro abilità per commettere crimini.

Il sequel di un film cult

Uscito nel 2019, Code 8 è stato un caso più unico che raro, in grado di raccogliere più di 2 milioni di dollari su Indiegogo attraverso il crownfunding; ha introdotto il pubblico nel mondo dei PWPs - e della forza di polizia robotica che li sta rintracciando. Il sequel si preannuncia quindi particolarmente atteso con la ripresa della storia di Connor e Garrett dal punto in cui si era interrotta.

Alla fine di Code 8, Connor e Garrett prendono strade diverse, ma gli eventi di Code 8: Parte II li riportano insieme - e niente sarà mai più lo stesso. "Volevo che Connor si confrontasse per davvero con le conseguenze delle sue azioni in Code 8", ha dichiarato il regista Jeff Chan. "Ma, nonostante tutto, Connor è una persona buona e di cuore nobile, un protettore".

Il “codice 8” del titolo è il codice che la polizia usa per identificare i crimini commessi da persone con abilità insolite. In un contesto in cui tuti sono chiamati a registrare i propri poteri, un codice 8 è preso particolarmente sul serio dalle autorità.

Il poster del film Netflix Code 8: Parte II.

I dubbi sul futuro

All’inizio del film Netflix Code 8: Parte II, Connor (Robbie Amell) è uscito di prigione e lavora come inserviente in un centro ricreativo dopo aver tagliato i ponti con il suo ex complice Garrett (Stephen Amell). Il tentativo di Connor di tenersi lontano dai guai naufraga quando è costretto ad aiutare la quattordicenne Pav (Sirena Gulamgaus) a fuggire da un gruppo di agenti corrotti guidati dal sergente King (Alex Mallari Jr.). King usa i nuovi cani robot per rintracciare Pav, mentre Connor si ritrova ancora una volta a chiedere aiuto a Garrett e alla sua squadra. Ma potrà fidarsi dell'uomo che lo ha fatto finire dietro le sbarre?

La storia del film Netflix Code 8: Parte II ci porta cinque anni dopo gli eventi raccontati nel primo capitolo quando tutta l’opinione pubblica si interroga per riformare l’uso della forza bruta da parte della polizia. Una questione che non ha mai portato a nessun risultato concreto e tangibile, nonostante le promesse di cambiamento. “Mi interessa che, con i suoi elementi di fantascienza, il film ponesse domande sull’oggi”, ha commentato il regista Jeff Chan. “Assistiamo a notevoli trasformazioni che interessano anche la polizia e tutti quanti dovremmo chiederci come le forze dell’ordine implementeranno il loro lavoro con l’intelligenza artificiale e la robotica. Il film ha come obiettivo quello di esplorare lo strano e spaventoso futuro verso cui ci stiamo avviando”.

Tutta la trama del film Netflix Code 8: Parte II ruota intorno a Pav, la quattordicenne in fuga interpretata da Sirena Gulamgaus. “Ero entusiasta di tornare a lavorare con i personaggi del primo film ma allo stesso tempo ero eccitato all’idea di introdurre quello di Pavani”, ha spiegato Chan. “Lei è la bussola morale della storia. Nel mondo oscuro e complesso di Lincoln City, volevo che in contrasto con i protagonisti ci fosse qualcuno la cui speranza li definisce e mette contemporaneamente alla prova”.

