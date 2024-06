Cobweb, la paura dell’ignoto in un film su Rai 4

A rriva in prima visione tv su Rai 4 il film Cobweb, un horror con protagonista un bambino di otto anni alle prese con i misteriosi rumori che vengono dalla parete di casa sua.

Rai 4 trasmette la sera del 19 giugno in prima visione tv il film Cobweb. Opera prima del regista Samuel Bodin interpretata da Lizzy Caplan, il film di Rai 4 Cobweb è un thriller con sfumature horror scritto da Chris Thomas Devlin per tentare di rivitalizzare il franchise di Non aprite quella porta.

Ambientato una settimana prima di Halloween, il film di Rai 4 Cobweb si basa su un collaudato cliché horror: la minaccia proveniente dall'interno della casa. La storia mette al centro un giovane protagonista, Peter (Woody Norman), un bambino di otto anni che inizia a temere i suoi genitori, Carol (Caplan) e Mark (Antony Starr), e dà al pubblico motivo di credere alla loro apparente malevolenza.

Continuamente perseguitato da un rumore che arriva dalle pareti di casa, Peter si sente spesso ripetere che è tutto frutto della sua immaginazione. Ragione per cui, man mano che la storia procede, il bambino si convince che i genitori nascondano un terribile e pericoloso segreto.

La paura dell’ignoto

Il film di Rai 4 Cobweb esplora temi come la paura dell'ignoto, la sfiducia nei confronti delle figure genitoriali e la potenza dell'immaginazione infantile. La tensione cresce man mano che emergono più dettagli sull’oscuro segreto di Carol e Mark e sulla presenza inizialmente non vista nella casa.

Opera visivamente intrigante ma narrativamente disorientante, con una premessa promettente, il film di Rai 4 Cobweb vanta interpretazioni convincenti da parte degli attori, con Lizzy Caplan che interpreta una madre inquietante e iperprotettiva e Antony Starr che cammina sul filo tra il sinistro e il piacevole. Woody Norman, nel ruolo del giovane Peter, offre una performance toccante e credibile mentre Cleopatra Coleman aggiunge una presenza di supporto stabile come Miss Devine, la preoccupata insegnante supplente.

Lizzy Caplan ha parlato del suo ruolo e del motivo per cui ha scelto di partecipare al progetto: "Cerco sempre qualcosa che non ho ancora fatto. Per me, è la parte migliore del mio lavoro. Ho detto sì a Cobweb perché volevo davvero lavorare con Sam, regista che ha realizzato la serie Marianne su Netflix. È una serie horror francese che ho trovato brillante. Ero entusiasta di lavorare con un regista che pensavo avesse un occhio impeccabile per l'horror".

Samuel Bodin, il regista, ha invece ricordato le sfide uniche delle riprese durante la pandemia: "È stata un'esperienza unica. Abbiamo girato in Bulgaria al culmine della pandemia. La nostra troupe era bulgara, alcuni erano rumeni, e io francese”.

