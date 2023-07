Su Netflix un film per dire di no alla pena di morte

C lemency è il titolo del film con Alfre Woodard che Netflix propone in anteprima. Racconta la storia della direttrice di un raggio della morte che vede i suoi ideali rimessi in discussione dalla vicenda di un giovane condannato.

Arriva su Netflix il 12 luglio Clemency, il dramma che nel 2019 ha vinto il premio come Miglior Film al Sundance Film Festival. Diretto da Chinonye Chukwu e interpretato da Alfre Woodward, ci porta all’interno del braccio della morte per raccontare la storia di Bernardine, una cinica direttrice di prigione che cerca di salvaguardare la propria vita e la propria salute mentale quando comincia a immedesimarsi in un giovane condannato a morte.

Acclamata per la sua interpretazione, Alfre Woodard fornisce il ritratto complesso, stratificato e sfumato di una guardia carceraria in preda ai propri demoni interiori. Dai ruoli in film più impegnati come 12 anni schiavo a quelli più leggeri come in Captain America: Civil War, Alfre Woodard ha sempre mostrato gravità e anima nelle sue interpretazioni, dando il meglio di sé forse proprio nel film Netflix Clemency.

La trama del film

La direttrice Bernadine Williams (Alfre Woodard), al centro del film Netflix Clemency, è una professionista. Arriva ogni giorno al lavoro per vegliare sui detenuti nel braccio della morte fino a quando non affrontano l’esecuzione o ricevono un (raro) atto di clemenza all’ultimo minuto. Bernadine prende sul serio il suo lavoro, facendo del suo meglio per offrire dignità agli uomini lasciati da soli nella prigione che lei dirige a contemplare ciò che hanno o non hanno fatto.

Anche quando qualcosa va male, Bernadine non perde mai la calma ma ne risente la sera, quando rientra a casa. Il marito Jonathan (Wendell Pierce) è, invece, un insegnante ed è ancora profondamente innamorato della moglie, nonostante con il tempo lei sia diventata sempre più dura e distante.

Il giovane Anthony Woods (Aldis Hodge) è il prossimo detenuto a dover essere sottoposto all’iniezione letale. Ed è un uomo complesso da decifrare. Per Bernadine, la sua è la dodicesima esecuzione a cui assiste e viene dopo una andata per il verso sbagliato. Mentre l’avvocato di Anthony (Richard Schiff) lotta per dimostrarne l’innocenza prima che sia troppo tardi, Bernadine combatte per mantenere quella calma che definisce il suo lavoro. Ma, così facendo, minaccia di distruggere per sempre il suo matrimonio.

Il poster del film Netflix Clemency.

Da una storia vera

Chinonye Chukwu, regista del film Netflix Clemency, ha dichiarato di aver tratto ispirazione per la sceneggiatura dalla controversa esecuzione di Troy Davis, un detenuto della Georgia che ha continuato, con rabbia e frustrazione, a proclamarsi innocente fino alla fine. “Davis ha combattuto con sentimenti molto forti”, ha dichiarato la regista. “Ed è di fronte alla sua reazione che mi sono chiesto cosa provano coloro che lo hanno poi materialmente ucciso, seppur legalmente. Cosa si prova a essere nei panni di chi toglie la vita umano a qualcun altro in nome della giustizia? È da questa domanda che ho posto le basi per la storia che volevo raccontare, un’esplorazione delle umanità che esistono e convivono dentro le mura delle prigioni”.

“Ho scelto di concentrarmi sul punto di vista della direttrice per esplorare il sistema carcerario e, in un certo senso, sfidarlo”, ha proseguito Chukwu. “Il mio obiettivo era quello di invitare la gente a rimettere in discussione il principio della pena di morte e a riflettere sull’incarcerazione attraverso la figura di chi quella pena la incarna e la fa rispettare”. Per riuscirci, ha condotto diverse ricerche incontrando diversi penalisti, ex condannati a morte ed ex direttori come il dottor Allen Ault, da sempre contrario alla pena più estrema che esista.

Ha inoltre partecipato come volontaria alle battaglie per far ottenere la clemenza a Tyra Patterson, una donna dell’Ohio condannata per un crimine che sosteneva di non aver commesso. Grazie all’impegno e al sostegno di molti, Patterson è tornata in libertà nel 2017, rilasciata sulla parola dopo 23 anni di carcere.

Prima regista nera a vincere il Gran premio della Giuria al Sundance, Chukwu nel suo discorso di ringraziamento ha invitato tutti quanti a fare appello al vero senso di giustizia, sottolineando l’importanza della misericordia e della libertà, alla base della gioia di tutti quanti, “qualcosa che nessuno potrà mai incarcerare o giustiziare”.

Clemency: Le foto del film 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 10/25 11/25 12/25 13/25 14/25 15/25 16/25 17/25 18/25 19/25 20/25 21/25 22/25 23/25 24/25 25/25 PREV NEXT