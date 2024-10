Clean: Redenzione e vendetta per Adrien Brody nel film di Rai 4

I n Clean, Adrien Brody ci guida in un viaggio oscuro e violento alla ricerca di redenzione, in un film dove la linea tra bene e male si confonde, e il passato torna sempre a chiedere il conto. Una storia di vendetta spietata e umanità perduta scritta dallo stesso attore.

Rai 4 propone la sera dell’11 ottobre in prima serata il film Clean. Diretto da Paul Solet e co-scritto e interpretato da Adrien Brody, che si occupa anche della colonna sonora, il film di Rai 4 Clean è un thriller cupo e ultraviolento che esplora temi di redenzione, violenza e l'inevitabile ritorno a un passato oscuro.

Clean (interpretato da Adrien Brody), è un uomo con un passato violento e criminale che vive in un’oscura cittadina nello stato di New York, cercando di condurre una vita tranquilla come netturbino. Il suo desiderio di redenzione nasce da una tragedia personale: la perdita della figlia, un evento che lo tormenta e lo spinge a cercare una forma di espiazione dedicandosi alla comunità degradata in cui vive. Parte di questa sua missione è proteggere Dianda, una giovane ragazza che gli ricorda proprio la figlia perduta. Quando la vita di Dianda viene messa in pericolo da un boss mafioso locale, Michael, Clean si trova costretto a tornare al suo lato oscuro per difenderla.

Il film si sviluppa come una storia di vendetta, dove il protagonista deve confrontarsi con il suo passato e la violenza che aveva cercato di lasciarsi alle spalle. Il climax è una brutale escalation di violenza, dove Clean si scontra con il mondo criminale locale, dimostrando che, per quanto si cerchi di fuggire, il passato tende a tornare.

I Personaggi principali

Il protagonista del film di Rai 4 Clean è interpretato da Adrien Brody, che veste i panni di un uomo tormentato dal nome simbolico, Clean, “pulito”. Segnato dalla colpa per la morte della figlia, un evento tragico che lo spinge a cercare la redenzione attraverso piccoli atti di gentilezza e protezione nella sua comunità, Clean è un uomo di poche parole, riflessivo e taciturno, il cui passato violento emerge progressivamente attraverso flashback dolorosi e una narrazione interna che svela il suo tormento interiore.

Accanto a lui troviamo Dianda, interpretata da Chandler DuPont. Dianda è una giovane ragazza che vive una vita precaria sotto la custodia della nonna, Ethel. La ragazza rappresenta una figura sostitutiva della figlia perduta di Clean, e diventa il centro della sua attenzione e preoccupazione. La protezione di Dianda è il fulcro della redenzione che Clean cerca, un modo per rimediare ai fallimenti del passato.

L'antagonista della storia è Michael, un boss mafioso locale interpretato da Glenn Fleshler. Michael è il capo di una rete criminale che opera sotto le mentite spoglie di una pescheria, ed è la minaccia che mette in pericolo la vita di Dianda e che costringe Clean a tornare alla violenza da cui ha tentato di allontanarsi. La sua figura rappresenta il male istituzionalizzato contro cui Clean deve lottare per proteggere la ragazza.

Ethel, la nonna di Dianda, è interpretata da Michelle Wilson. Pur essendo un personaggio secondario, gioca un ruolo importante come figura di supporto nella vita della nipote e nel legame emotivo che unisce Clean a Dianda. Infine, tra i personaggi di supporto c'è anche il proprietario di un negozio di pegni, interpretato da RZA, un amico fidato di Clean che rappresenta uno dei pochi punti di contatto positivi nella vita del protagonista.

Il poster originale del film di Rai 4 Clean.

Redenzione e passato

Il tema centrale del film di Rai 4 Clean è la ricerca della redenzione. Clean è un uomo tormentato dal passato e dal senso di colpa per la morte di sua figlia. Il suo desiderio di espiazione lo porta a cercare una via per ripulirsi dai crimini e dagli errori che lo perseguitano. Tuttavia, il film esplora il concetto che la redenzione non è sempre possibile e che, per alcuni, richiede un prezzo altissimo o forse non può mai essere raggiunta.

Un altro tema predominante è quello della violenza e della sua ineluttabilità. Clean tenta di condurre una vita pacifica, ma non riesce a sfuggire alla violenza che lo circonda. Il dualismo tra pace e violenza è continuamente messo in discussione, con il personaggio che sembra costantemente tirato indietro verso la sua natura violenta, come se la sua lotta per cambiare fosse destinata al fallimento.

Il legame tra famiglia e perdita è un altro tema chiave. La relazione tra Clean e Dianda non è solo quella di un protettore e una protetta, ma riflette anche la necessità del protagonista di ritrovare un legame familiare perso. Dianda rappresenta una seconda opportunità per Clean, che cerca di fare con lei ciò che non è riuscito a fare con la propria figlia. Tale dinamica offre una visione complessa della genitorialità e del bisogno di proteggere ciò che si ama.

Il film affronta anche il degrado sociale e la disgregazione della comunità. La città in cui è ambientata la storia è un luogo segnato dalla povertà, dalla criminalità e dall'uso di droghe. Clean cerca di migliorare la sua comunità con piccoli gesti di manutenzione, come riparare oggetti rotti e ridipingere edifici abbandonati, ma è costretto a confrontarsi con una realtà molto più complessa e corrotta di quanto lui possa immaginare.

