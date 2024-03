Civil War: Lo spiazzante film sulla guerra con protagonista un’insuperabile Kirsten Dunst

I l nuovo film di Alex Garland, Civil War, è un monito sulle conseguenze devastanti della guerra, vista attraverso gli occhi di tre differenti generazioni di giornalisti capitanati dalla fotoreporter Kirsten Dunst.

Arriva nei cinema italiani il 18 aprile, distribuito da 01 Distribution, uno dei film più attesi dell’anno, Civil War. Un’esclusiva per l’Italia di Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, Civil War è il nuovo film scritto e diretto da Alex Garland con protagonisti gli attori Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson e Nick Offerman, che racconta come in un’America sull’orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall’esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter intraprende un viaggio in condizioni estreme, mettendo a rischio le proprie vite per raccontare la verità.

I danni collaterali di una guerra

Lee, fotografa di guerra, è seduta in un parcheggio abbandonato e, mentre echeggiano suoni di spari, riflette sulla sua vita con dolore. “Quando seguivo un conflitto, lo consideravo come se stessi mandando un avvertimento: non fate questo”, dice a Sammy, un reporter più anziano di lei, in una delle prima scene del film Civil War. Lei e Sammy rappresentano due generazioni di giornalisti che osservano da lontano come il loro Paese si sia trasformato in una zona di guerra: nonostante tutti i loro sforzi, l’impensabile è diventato realtà.

Ed è questa la premessa da cui è partito lo sceneggiatore e regista Alex Garland per Civil War, un film che racconta come uno spietato conflitto civile sta devastando un’intera nazione cogliendo la popolazione di sorpresa. Garland mostra il suo sguardo imparziale attraverso Lee, che osserva come si susseguono eventi che cambieranno radicalmente la configurazione del mondo in cui è cresciuta, per una lucida riflessione che funge sia da critica sia da incendiaria premonizione.

Civil War è ambientato in un futuro prossimo in cui gli USA si sono frammentati in molteplici fazioni che si fanno la guerra tra loro. Le Forze Occidentali, un’alleanza di stati ribelli contro il governo federale, sono a un passo dal prendere la capitale. Lee (Kirsten Dunst), una fotoreporter esperta che ha documentato atrocità e conflitti a ogni latitudine, viaggia verso la Casa Bianca con la speranza di catturare un’ultima immagine del presidente (Nick Offerman). Nella carovana di giornalisti, incontra anche una giovane aspirante fotografa di nome Jessie (Cailee Spaeny), con cui alla fine condivide le sue conoscenze, sebbene inizialmente a malincuore.

Mentre il gruppo attraversa il paese, il film Civil War mostra una realtà alternativa che, in modo sempre più angosciante, dà concretezza alle parole iniziali di Lee. “Per me, questo film è come una favola con una morale su ciò che succede quando le persone non riescono più a comunicare”, ha spiegato Kirsten Dunst. “Quello che vediamo è ciò che succede quando nessuno ascolta, quando si mettono a tacere i giornalisti e quando scompare la verità condivisa”.

“La gente parla con leggerezza dei danni collaterali della guerra”, ha aggiunto Garland. “Tutti sanno che le azioni di guerra comporteranno delle vittime civili ma nessuno, a partire dai generali, mostra un briciolo di sentimento. Si agisce con una brutalità selvaggia che non tiene conto delle conseguenze”. E ogni guerra, come accade in Civil War, non può che strappare il tessuto sociale della nazione coinvolta e lasciare spazio a un istinto di sopravvivenza individuale e primitivo. “Se dimentichiamo la storia, siamo condannata a ripeterla: non è una frase fatta e riguarda tutti noi. Nessun Paese ne è immune, nemmeno gli USA”.

“Leggendo la sceneggiatura, ho provato una sorta di dislocazione cognitiva”, ha evidenziato l’attore Wagner Moura, che interpreta Joel, compagno di Lee. “Siamo soliti vedere certe immagini provenire da chissà quale sperduto posto nel mondo. Ma questa volta riguardano gli Stati Uniti e fa molta paura”.

Le ragioni del conflitto non sono spiegate apertamente e sono lasciate alla libera interpretazione. “È come un test di Rorschach, di cui si devono mettere insieme i pezzi”, ha osservato Cailee Spaeny. “Ogni persona avrà un’opinione sul perché o sul come abbia avuto inizio il conflitto”. Ma, qualunque sia stata la causa, tutto ciò che si vede appare estremamente reale: non c’è nulla di distopico ma solo un ritratto viscerale e brutale della guerra. Non c’è nulla di ipotetico o fantasioso: basta guardarsi intorno per capirlo.

Il poster originale del film Civil War.

Un omaggio al lavoro dei veri giornalisti

Secondo Kirsten Dunst, protagonista del film Civil War, Lee è ormai al limite e non può più condurre una vita normale. “Ha visto di tutto e ciò l’ha colpita così tanto da essere quasi morta dentro”. E ciò si deve al tipo di reportage per cui lavora, come ha ben evidenziato Alex Garland. “Da fotografa di guerra, Lee deve andare dove può testimoniare da vicino cosa sta succedendo, altrimenti non può scattare le sue foto. E per sopportare tutto ciò occorrono molto coraggio e una particolare sensibilità”.

Garland trasforma dunque i giornalisti nei protagonisti del suo film. Il regista si serve di loro per rendere anche omaggio a suo padre, che era un disegnatore di fumetti a sfondo politico e aveva molti amici giornalisti. I personaggi di Lee e Jessie (il cui cognome è Cullen) non sono altro che un chiaro riferimento a due fotoreporter di guerra molto ammirati Lee Miller (su cui è pronto anche un film con Kate Winslet) e Don McCullin.

Nel film, Lee sorprende per il suo coraggio – a volte, si piazza in mezzo al fuoco quando persino i soldati corrono al riparo – ma mostra anche un’enorme stanchezza, acuita dagli anni trascorsi a vivere certe situazioni. “Prova una sorta di apatia”, ha spiegato Garland. “Pensa di aver rischiato la vita per mostrare un avvertimento che è stato ignorato. E questo la sta consumando”. Nonostante le sue avvertenze siano state ignorate, il lavoro è “tutto ciò che ha”, ha fatto eco Dunst. “Non ha nient’altro. Non ha un partner. È una nomade. Probabilmente tutte le sue cose stanno nello zaino con cui viaggia da un posto all’altro. La sua vita si riduce a questo”. In questo paese dilaniato, i suoi colleghi condividono queste sensazioni.

“Qualsiasi cosa ci sia dentro una persona che si dedica a questo lavoro – è stato considerato una dipendenza – è condivisa dai quattro giornalisti che viaggiano nella stessa macchina”, ha dichiarato Spaeny. I quattro giornalisti (Lee, Joel, Jessie e Sammy [Stephen McKinley Henderson]) che si dirigono verso Washington D.C. appartengono a generazioni differenti. “Volevo avere tre generazioni di giornalisti: una veterana, una di mezza età e una giovane”, ha specificato ancora Garland.

Jessie, la giovane fotografa che si intrufola nel gruppo, infastidisce Lee, forse perché le ricorda se stessa. “Una parte di lei vuole dirle ‘Non farlo. Non dedicarti a mostrare questo orrore'”, ha osservato Dunst. “Da un lato, Lee diventa molto protettiva nei confronti di Jessie perché sa che condivide la sua dipendenza da questo stile di vita, dal mettersi in situazioni più complicate per raccontare la verità. Il suo avvertimento in realtà è: Non devi essere come me. Non diventare insensibile. Non perdere il contatto con la tua vita”.

L’illusione che vede in Jessie rende Lee anche consapevole di una sconfitta maggiore. “Vedere la sua ambizione la fa confrontare con se stessa, con quella sensazione di essere spezzata dentro. Ha perso quell’ambizione, quella speranza. Se il suo avvertimento avesse funzionato, il paese non si troverebbe in questo stato. E ora deve affrontare quella sensazione di fallimento”, ha concluso Spaeney.

Civil War: Le foto del film

