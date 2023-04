Citadel: L’imperdibile serie tv spy firmata Prime Video

R ichard Madden e Priyanka Chopra Jonas sono i protagonisti della serie tv Prime Video Citadel, una costosissima spy story in bilico tra presente e passato, in cui l’azione sposa il romanticismo e il dramma. Dalla mente dei fratelli Russo.

Arriva su Prime Video dal 28 aprile la serie tv Citadel, sei adrenalinici episodi all’insegna dello spionaggio ad alta tensione. Con la produzione esecutiva dei fratelli Russo e dello showrunner David Weil, Citadel è interpretata da Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas, con Stanley Tucci e Lesley Manville.

Si tratta della seconda serie tv più costosa di tutti i tempi, dopo Gli anelli del potere. Già riconfermata per una seconda stagione, avrà anche vari spin-off realizzati in giro per il mondo, tra cui anche uno italiano con protagonista Matilda De Angelis.

Due agenti segreti contro una potente organizzazione

Sin da quando ha interpretato la serie tv Bodyguard, il trentaseienne attore scozzese Richard Madden è stato uno dei nomi tirati in ballo come eventuale successore di Daniel Craig nei panni dell’agente James Bond. Sebbene quell’occasione non sia ancora arrivata, Madden ha ora la possibilità di mostrare il suo talento da agente segreto nella serie tv Prime Video Citadel, realizzata dallo stesso team che sta dietro al successo di alcuni blockbuster di casa Marvel come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Madden, noto in tutto il mondo per Il trono di spade, veste i panni di Mason Kane che, insieme all’amata Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jones), lavora per conto di Citadel, un’agenzia di spionaggio internazionale incaricata di tenere al sicuro il mondo da rischi e pericoli.

All’inizio della serie tv Prime Video, i due vengono attirati in una trappala tesa da Manticore, una potente associazione determinata a uccidere ogni membro di Citadel e a creare un nuovo ordine mondiale. Mason e Nadia sopravvivono a un’esplosione ma i loro ricordi vengono completamente cancellati.

Otto anni dopo quel giorno, i due vivono in incognito e si sono costruiti nuove esistenze e nuove identità, ignari del proprio passato in comune. Mason vive una vita tranquilla con una moglie e una figlia in Oregon fino a quando la sua quotidianità non viene scossa dalla visita di uno dei suoi ex colleghi, Bernard Orlick (Stanley Tucci).

Il poster italiano della serie tv Citadel.

Tra passato e presente

Bernard ha bisogno di aiuto per fermare Manticore. Per riuscirci, Mason e Nadia, i due protagonisti della serie tv Prime Video, devono tornare a lavorare insieme come ai tempi di Citadel. Partono così per una missione in giro per il pianeta nel tentativo di salvare il mondo, affrontando nel frattempo anche le conseguenze della loro precedente storia d’amore.

“Mason è un uomo molto complicato”, ha sottolineato Richard Madden. “Il motivo per cui trovo affascinanti entrambi i protagonisti della storia è pensare a quanto devono essere aver subito per aver scelto quel tipo di vita da agente segreto”.

Con una linea temporale che viaggia tra passato e presente, Citadel vede Madden e Chopra Jones interpretare due differenti versioni dei loro personaggi: una prima di perdere la memoria e una successiva a quell’evento. “La serie tv ha diversi livelli di narrazione”, ha commentato Priyanka Chopra Jones. “Non è lineare e, di conseguenza, si va avanti e indietro nel racconto: era come un grande puzzle di cui dovevamo ricordare sempre i pezzi ma è stato molto divertente farlo”.

“Ed è stato divertente perché, oltre alle spettacolari scene di azione, c’era anche da raccontare il dramma privato vissuto da Mason e Nadia”, ha aggiunto Madden. Ma non solo, per Chopra Jones è stato anche un modo per entrare in un genere, come lo spionaggio, da sempre dominato dalle figure maschili.

I personaggi principali

Diversi sono i personaggi che popolano la serie tv Prime Video Citadel. Conosciamoli.

Mason Kane (Richard Madden)

Agente speciale di Citadel, si è rifatto una vita in Oregon dopo aver avuto la memoria cancellata. Ma sogna ancora una donna misteriosa del suo passato e ha bisogno di capire chi è realmente.

Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jones)

Agente speciale di Citadel, ha condiviso una relazione appassionata con Mason. Tuttavia, pensa che sia morto nell’attacco di Manticore all’agenzia.

Bernard Orlick (Stanley Tucci)

Genio della tecnologia di Citadel, è stato come un padre per Mason prima dell’attacco di Manticore. Ed è a Mason che si rivolge per una nuova missione.

Dahlia Archer (Lesley Manville)

Ambasciatrice britannica negli Stati Uniti, è un’operatrice governativa astuta e ambiziosa, fedele solo a Manticore e ai suo scopi.

Abby Conroy (Ashleigh Cummings)

Abby ha sposato Mason dopo averlo incontrato in un centro di trattamento per la cura della memoria dopo la caduta di Citadel.

Anders e Davik Silje (Roland Møller)

Fratelli, sono gli scagnozzi di Manticore e rispondono a un solo ordine: fermare Mason con qualsiasi mezzo necessario.