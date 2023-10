Su Paramount+ il film che spaventa con le origini del cimitero vivente di Stephen King

A rriva su Paramount+ il film Cimitero vivente: Le origini, prequel del celebre film tratto dal romanzo di Stephen King. Scopriremo così quali orrori nascondono il passato della cittadina di Ludlow e quello dell’iconico Jud Crandall.

Paramount+ propone dal 7 ottobre in esclusiva il film Cimitero vivente: Le origini. Diretto da Lindsey Anderson Beer e basato sul terrificante capitolo inedito del romanzo di Stephen King, il film Paramount+ Cimitero vivente: Le origini narra del giovane Jud Crandall che sogna di lasciarsi alle spalle la sua città natale di Ludlow, nel Maine, ma che ben presto scopre degli inquietanti segreti sepolti al suo interno ed è costretto a confrontarsi con un'oscura storia familiare che lo terrà per sempre legato a Ludlow. Nel cast troviamo, tra gli altri, gli attori Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern e Henry Thomas.

La trama del film

Nel 1969, il giovane Jud Crandall sogna di lasciarsi alle spalle la cittadina natale di Ludlow, nel Maine, ma scopre presto sinistri che la riguardano ed è costretto ad affrontare un’oscura storia familiar che lo legherà per sempre a quell luogo. Unendosi ai suoi amici d’infanzia, combatterà contro un antico male che attanaglia Ludlow sin dalla sua fondazione e che, una volta scoperto, ha il potere di distruggere tutto ciò che incontra sul suo cammino.

Basandosi su una storia mai raccontata prima, il film Paramount+ Cimitero vivente: Le origini fa da prequel al cult Cimitero vivente. Terrificante e angosciante, la storia ci spiega perché a volte è meglio morire anziché sopravvivere.

Un prequel “familiare”

Cimitero vivente è uno dei film preferiti degli amanti dell’horror, oltre che uno dei libri più amati dello scrittore Stephen King. Racconta la storia di un padre che, cadendo preda della maledizione di un pezzo di terreno non di questo mondo, fa di tutto per mantenere la sua famiglia unita sfidando la morte stessa. Realizzato nel 1989, il film ha avuto un remake nel 2019 mentre ora Paramount+ ne presenta un prequel, Cimitero vivente: Le origini, che sulla carta ha il potere di rinverdire i fasti del lungometraggio originale.

Rivisitazione della storia di Timmy Bateman che Jud racconta a Lewis Creed nei film precedenti, Cimitero vivente: Le origini piazza la storia durante la Guerra in Vietnam, a causa della quale Bill Baterman (David Duchovny) è costretto a seppellire il figlio Timmy (Jack Mulhern), caduto al fronte, in quel terreno che metterà in moto una serie di eventi orribili.

A differenza di Timmy, Jud è riuscito a evitare di essere arruolato ma, spinto dal desiderio di servire la patria, sta per unirsi al Corpo di Pace insieme alla fidanzata Norma (Natalie Alyn Lin). Tuttavia, i loro piani vanno all’aria quando incontrano Timmy, da poco riportato in vita, mentre stanno per uscire dalla loro città. La stessa Norma viene attaccata dal cane di Timmy, diventano stranamente feroce da un momento all’altro. Quando poi a Ludlow si sparge la voce che Timmy si sta comportando in maniera anomala, spetta a una manciata di famiglie, inclusa quella di Jud (i cui genitori hanno il volto di Henry Thomas e Samantha Mathis), cercare di rimettere le cose a posto.

“Ho volute indagare le ragioni che legano Jud Crandall al cimitero vivente”, ha commentato la regista Lindsey Anderson Beer, al debutto dietro la macchina da presa. “Su di lui pesano le decisioni dei genitori e mi è piaciuta l’idea di mettere a confronto due differenti generazioni: da sempre sono interessata ai trauma e alle colpe generazionali. Realizzare il prequel mi ha permesso di raccontare non solo la storia di Jud ma anche quella di Ludlow e di mostrare come il peso del male che si porta dietro interessi tutti. Il mio desiderio è quello di sorprendere lo spettatore con un dramma davvero terrificante che va al di là dei generi”.

