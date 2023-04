Chupa: Il mitico chupacabra in un film Netflix per le famiglie

C hupa è il film che Netflix propone. Firmato da Jonas Cuaron, figlio del cineasta Alfonso, è la storia di formazione di un tredicenne che riscopre le sue origini e l’amore grazie all’amicizia con una creatura leggendaria: il chupacabra.

Netflix rende disponibile dal 7 aprile il film Chupa, un’avventura fantasy diretta da Jonas Cuaron (figlio del più celebre Alfonso). Prodotto tra gli altri da Chris Columbus, Chupa è un viaggio nostalgico attraverso il mito, la memoria e la creazione di una propria leggenda personale con al centro un tredicenne che, durante una visita alla famiglia in Messico, trova un improbabile amico in un giovane chupacabra.

La trama del film

Il film Netflix Chupa inizia quando il timido tredicenne Alex (Evan Whitten) vola da Kansas City al Messico per incontrare per la prima volta la sua famiglia allargata. Qui incontra il nonno nonché ex campione di lucha libre Chava (Demián Bichir), l'energico cugino ossessionato dal wrestling Memo (Nickolas Verdugo) e la coraggiosa cugina alla moda Luna (Ashley Ciarra). Alex inizia a sentirsi a casa, ma presto scopre una creatura mitica che vive nel capanno del nonno: un giovane cucciolo di chupacabra, che riconosce grazie alle storie sui temuti esemplari adulti, conosciuti perché si nutrono di bestiame.

Alex scopre che il suo nuovo amico "Chupa" ha una storia segreta con la sua famiglia e che l'ostinato e pericoloso scienziato Richard Quinn (Christian Slater) sta dando la caccia alla creatura incompresa per cercare di sfruttarne i poteri. Per proteggere Chupa dalle minacce imminenti, Alex intraprende l'avventura di una vita, che metterà alla prova i legami con la famiglia appena ritrovata e gli ricorderà che nella vita le responsabilità che gravano su di noi sono più facili da sopportare quando non si è da soli.

Un legame puro

Quando ha cominciato a progettare il misterioso chupacabra che sarebbe stato al centro del film Netflix Chupa, il regista Jonas Cuaron sapeva di dover osare allontanandosi da come la creatura era stata descritta in precedenza. “Il mio obiettivo era quello di creare una creatura incredibilmente carina a partire da una leggenda terrificante”, ha raccontato.

“Il chupacabra è sempre stato descritto come un cane senza peli, con ali e denti aguzzi. Il mio Chupa è invece incredibilmente carino e ha tanti peli. Considerando il legame emotivo che la minuscola creatura forma con il protagonista Alex, era il minimo che potessi fare!”.

Per Cuaron, la leggenda del chupacabra è stato solo un punto di partenza per la realizzazione di una storia, molto semplice, di formazione. “Sin da ragazzino, ho sentito parlare di quanto orribile fosse il chupacabra. È allora nato in me il desiderio di capovolgerne il mito e di usarlo per raccontare un’avventura, emozionante, destinata a tutta la famiglia”, ha ricordato il regista.

“Amo da sempre i film come E.T. e credo che storie del genere siano così potenti perché giocano sull’idea che i bambini vengano fraintesi dagli adulti. Chupa potrebbe essere un mostro ma è l’unico che capisce cosa sta provando e passando Alex. Il legame che si forma tra loro due è così puro che trascende ogni linguaggio”.

La leggenda del chupacabra

“I chupacabra sono stati avvistati per la prima volta nei primi anni Novanta a Porto Rico”, ha spiegato Cuaron, regista del film Netflix Chupa. “Da quel momento in poi, ci sono stati avvistamenti della creatura in tutta l’America Latina. Si credeva che si nutrisse del sangue di capre e da lì, appunto, il suo nome”.

Sebbene Chupa, la creatura del film non sia così orribile come è stata descritta da chi dice di averne vista una, Cuaron ha cercato di rimanere comunque fedele alla leggenda originale. “Abbiamo tratto ispirazione da diversi animali ma anche dalle segnalazioni degli avvistamenti. Sapevo ad esempio che le ali erano la sua connotazione più magica: esistono mammiferi alati, basti pensare ai pipistrelli, ma non ne abbiamo mai visto uno con pelliccia e piume!”.

Tuttavia, non c'è alcuna evidenza scientifica che dimostri l'esistenza del chupacabra come una creatura reale. Il chupacabra veniva descritto come una creatura con il corpo di un cane, il volto di un pipistrello e gli artigli di un rettile. Si dice che attacchi animali domestici e bestiame per succhiarne il sangue, lasciando le vittime con ferite circolari sulla pelle.

Nonostante ci siano state numerose segnalazioni di avvistamenti di chupacabra, la maggior parte sono state smentite come falsi o spiegabili in modo razionale come attacchi di cani o di altri predatori. In generale, la comunità scientifica considera il chupacabra una leggenda urbana o un mito e non una creatura reale.

I personaggi principali

Protagonisti del film Netflix Chupa sono gli attori Evan Whitten, Demian Bichir e Christian Slater, nei panni nell’ordine di Alex, Chava e Richard Quinn, lo scienziato che dà la caccia a Chupa. Nickolas Verdugo e Ashley Ciarra interpretano invece Memo e Luna, i cugini di Alex. “Quando ho costruito la famiglia di Alex, ho voluto che fosse composta da un insieme di personaggi che lo aiutassero nel suo viaggio”, ha sottolineato Cuaron. “Alex è un bambino che ha vissuto un’esperienza traumatica che lo ha portato a rinchiudersi in se stesso. Vive negli Stati Uniti e sta rinunciando alle sue stesse origini. Attraverso l’esperienza che vivrà, farà i conti con il suo dolore e imparerà da dove può arrivare l’amore”.

Insieme, Cuaron e il cast di attore si sono prodigati a far sì che la storia di Chupa sembrasse il più reale possibile. “Evan era timido e riservato ma ha saputo tirare fuori tutta una gamma di emozioni inaspettate in un ruolo particolarmente difficile”, ha dichiarato il regista. “Demian Bichir è un attore che ho sempre amato: ha creato un personaggio divertente, potente e vulnerabile. Ashley è più matura di quanto il suo personaggio richiedesse mentre Nikolas è molto più carismatico di quanto avessi immaginato il suo Memo”.

