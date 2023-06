Chrysalis: la sorella gemella della nuova serie tv turca di Canale 5

M y Home, My Destiny, la nuova serie tv turca di Canale 5, ha una sorella gemella che vi presentiamo in anteprima: Chrysalis. La speranza è quella di vederla presto in onda dopo il successo raggiunto in mezzo mondo.

Chrysalis è la sorella gemella di My Home, My Destiny, la nuova serie tv turca in arrivo su Canale 5. Entrambe sono infatti tratte da The Girl in the Glass, il romanzo di Gülseren Budaıcıoğlu che racconta le vere storie di due differenti donne: la prima è, per l’appunto, Zeynep, di cui vi abbiamo già parlato, mentre la seconda è Nalan, le cui vicende sono raccontate da Chrysalis.

Chrysalis, che potrebbe arrivare su Canale 5 sull’onda del successo anche della serie tv turca La ragazza e l’ufficiale promette di appassionare con la sua storia della giovane, bella e innocente, Nalan che lavora come architetto in un grande albergo. Al centro del racconto non solo il legame con Sedat, l’erede della famiglia proprietaria dell’hotel, ma anche il difficile legame con la madre Feride, una donna conservatrice e ossessiva.

La trama

Ultima tra le serie tv prodotte dal colosso OGM Pictures (a cui si devono la maggior parte delle dizi di Canale 5), Chrysalis è entrato nel cuore di pubblica e critica di mezzo mondo, scalando dunque le classifiche dei programmi più visti non solo della tv turca. Composta da un totale di 82 episodi suddivisi in tre stagioni, la dizi ha al centro le vicende della bella, giovane e innocente Nalan. Sua madre Feride è un’anziana donna che controlla ogni mossa della figlia, arrivando a imporre la sua volontà persino su cosa la ragazza indossa o su chi vede.

Il motivo di tale atteggiamento è da ricercare in qualcosa di doloroso: più che la madre, Feride è la nonna di Nalan. Sua figlia era in realtà Sema, morta adolescente proprio per dare alla luce Nalan. Feride non ha mai perdonato la nipote, ritenendola l’assassina di sua figlia.

Tuttavia, ben presto, la strada si Nalan si intreccia con quella di Sedat, un giovane di bell’aspetto, erede del grande hotel Koroglu in cui la ragazza lavora. Sedat vive nella villa di famiglia, dove suo padre Rafet tiene d’occhio tutte le spese della famiglia con l’aiuto di Tako, un membro del personale domestico che spia tutti quanti per sapere se qualcuno infrange le regole imposte dal patriarca.

Rafet vuole che Sedat sposi una brava ragazza per dimenticare la sua relazione poco “dignitosa” con Cana, una donna sposata e madre di due figli. Selen, la sorella di Sedat, interviene allora nella questione raccontando ai genitori di aver incontrato una brava ragazza che lavora per conto loro.

Nalan e Sedat potrebbero essere una coppia perfetta sulla carta. E così sembra già dal loro primo appuntamento: Sedat non può far altro che essere incantato dalla bellezza e dall’innocenza di Nalan, che non è mai stata con un uomo. Quando Sedat conclude la serata accennando a una proposta di matrimonio, Nalan fatica a credere alla sua fortuna: non solo ha trovato un marito bello, sicuro di sé e di successo, ma anche qualcuno che finalmente l’aiuterà a liberarsi della presenza (e dalla mano pesante) di Faride. In cuor suo, spera così di essere finalmente libera e felice.

Tuttavia, non tutto è come sembra. E Nalan capisce presto che Sedat non è il principe azzurro che aveva sognato. Il legame dell’uomo con Cana appare infrangibile ma Nalan finge di non sapere che sono ancora amanti: il suo bisogno di iniziare una nuova vita e di trasformarsi da crisalide in farfalla è così forte da farle mettere da parte la delusione. Ma quella è solo la prima delle sfide che l’attenderanno.

Il poster internazionale della serie tv turca Chrysalis.

I personaggi principali

Sono fondamentalmente quattro i personaggi attorno a cui ruotano le vicende di Chrysalis, la serie tv turca che speriamo di vedere presto su Canale 5. E contrappongono due differenti generazioni, dal momento che sono genitori e figli. Conosciamoli da vicino.

Nalan Yilmaz (Burcu Biricik)

È una giovane donna, piena di speranza, buona volontà e ottimismo, che ha vissuto l’intera esistenza sotto l’egida di chi l’ha cresciuta, sua “madre” Feride. Nonostante abbia venticinque anni, non ha mai avuto un fidanzato e non ha mai vissuto nessuna delle esperienze di crescita delle sue coetanee. Non conoscendo nient’altro, si è dedicata allo studio e alla sua vita professionale, ottenendo un lavoro nel più prestigioso gruppo alberghiero di Istanbul. Tuttavia, l’incontro con Sedat le permetterà di cominciare ad aprire le ali e a guadagnare fiducia in se stessa.

Sedat Koroglu (Feyyaz Serifoglu)

È un playboy, giovane e ricco. Vive da sempre nell’ombra del padre ma è deciso a reclamare la sua indipendenza. Erede dell’impero alberghiero e della fortuna di famiglia, ama le auto veloci e gli orologi costosi ma deve nascondere i suoi “vizi” al prodigo genitore. Così come deve nascondergli la sua relazione con Cana, una quarantenne già sposata e madre di due figli. I due sono amanti da tempo ma a legarli è fondamentalmente la lussuria, che male si sposa con il tradizionalismo del genitore di lui. L’incontro con Nalan ammorbidisce Sedat ma il suo lato ribelle sarà pronto a tornare in superficie.

Feride (Nur Sürer)

È la “madre” di Nalan. Autoritaria, severa e quasi violentemente protettiva nei confronti della ragazza, Feride è una donna addolorata dalla morte della figlia adolescente, non sopravvissuta al parto di Nalan. Sconvolta dal dolore, ha accettato l’affidamento della nipote ma non l’ha mai amata, provando per lei solo risentimento per quanto accaduto. Eppure, il suo senso dell’onore non le hai mai fatto raccontare a Nalan di non essere la sua madre biologica. Ragione per cui Nalan si addossa tutte le colpe per l’anaffettività di colei che crede sua madre.

Rafet (Tamer Levent)

È il patriarca della famiglia Koroglu. Uomo che ha costruito da solo la sua fortuna, è a capo di un impero vero e proprio e depreca gli sperperi. Gestisce tutti quanti con il pugno di ferro, controllando moglie e figli per evitare che non dilapidino ciò che lui ha guadagnato con fatica e sudore. Conservatore e tradizionalista, è preoccupato per il comportamento sconsiderato del figlio ed è deciso a fargli sposare una brava ragazza. E Nalan ai suoi occhi è perfetta.

