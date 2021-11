Christmas Flow: una serie tv tra amore e opposti che si attraggono arriva su Netflix

V oglia di Natale e di un pizzico di magia? Su Netflix, il 17 novembre arriva Christmas Flow: gli opposti si attraggono e fanno scintille, e poi c'è dietro un miracolo natalizio

Cosa c'è di meglio di una serie TV sul Natale? Ben poco, soprattutto se dietro c'è la piattaforma streaming Netflix, che promette già di offrire scintille e un pizzico di magia a coloro che amano il periodo più importante dell'anno. Christmas Flow è una serie TV francese, tra commedia e romanticismo. Perché non c'è niente di meglio di lasciarsi andare ai sogni natalizi.

Oltretutto, si preannuncia scoppiettante, perché si basa su un grande classico: gli opposti che si attraggono. Dal trama al trailer, fino al cast, scopriamo tutto sulla serie natalizia francese di Netflix: non vediamo l'ora di immergerci nella meravigliosa neve per appassionarci alla storia di Marcus e Lila.

Christmas Flow, trama e trailer

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, sappiamo molto bene che Netflix non ci lascia di certo all'asciutto. Tutt'altro, perché è il periodo più ricco dell'anno per quanto riguarda i contenuti. Da guardare rigorosamente sotto il plaid e con un carico extra di biscotti e cioccolata calda, Christmas Flow è una serie scritta da Henri Debeurme, Victor Rodenbach e Marianne Levy.

"Nel periodo natalizio si accende inaspettatamente la scintilla tra un famoso rapper e una giornalista impegnata: potrà l'amore trionfare nonostante le divergenze?" Una trama appena accennata, che tuttavia ci dà già qualcosa su cui lavorare. Gli scontri a Natale sono i nostri preferiti, perché sentiamo già nell'aria il profumo del lieto fine e di storie che hanno bisogno di crearsi con pazienza e... profondo amore (oltre che attrazione).

Solo un miracolo di Natale può far superare le divergenze tra i due protagonisti, e noi siamo certe di innamorarci di loro e delle vicissitudini, che saranno a tratti divertenti, ma che non perderanno comunque il punto focale: la magia natalizia.

Cast

Chi è presente nel cast di Christmas Flow? La protagonista della serie è Shirine Boutella, che ha già preso parte al successo di Lupin. Inoltre, troviamo nel cast Tayc, cantautore alle prime armi con la recitazione: ha studiato anche teatro e danza.

Tayc: Marcus

Shirine Boutella: Lila

Camille Lou

Marion Seclin

Aloise Sauvage

Walid Ben Mabrouk

In realtà, la commedia natalizia inizia un po' con una controversia: il personaggio interpretato da Tayc, Marcus, deve fare i conti con un problema legato alla sua carriera, e in particolare ai testi delle canzoni che scrive. Per ripulire la sua immagine e riconquistare il favore delle fan, si occuperà di canti natalizi.

Cosa sappiamo invece di Lila? Praticamente è l'opposto di Marcus: femminista convinta, si batte per tutte le cause e ha un profondo senso di giustizia. Giornalista e impegnata nel sociale, Lila troverà inizialmente in Marcus una sorta di nemico per i temi che ha inserito nelle sue canzoni. Misogino e introverso, riuscirà Marcus a conquistare ugualmente Lila? Crediamo proprio di sì, ma non vediamo l'ora di scoprire come!

Data di uscita e dove vederla

In uscita il 17 novembre per Netflix, è tempo di godersi un po' di leggerezza. La commedia si preannuncia divertente, frizzante, ma soprattutto leggera. Che è quel che ci vuole per staccare un po' la spina in un periodo in cui dovrebbero esserci solo pace e amore, per tutti. Composta dai classici dieci episodi, siamo certe che non riuscirai a resistere (e neppure noi).

A marzo, la piattaforma Netflix aveva annunciato l'inizio delle riprese della serie francese. Diretta da Nadège Loiseau, non solo potremo trovare la classica atmosfera natalizia, ma avremo la possibilità di scoprire qualcosa sulle tradizioni francesi. Il che non è affatto un male: è sempre bello approfondire le altre culture durante le festività, per arricchire il nostro bagaglio culturale.

Perché non perdersi Christmas Flow: la magia del Natale è sempre speciale

Sì, è vero, potremmo trovarci di fronte all'ennesima commedia natalizia super sdolcinata, a tratti romantica, un po' scherzosa e frizzante. Ma quanto abbiamo bisogno di prodotti del genere sotto le feste? Il loro grande appeal non è mai davvero passato di moda, e il motivo è semplicissimo: vogliamo lasciarci coinvolgere almeno per qualche ora dalla bellezza del momento.

Perché tutte sogniamo l'amore, soprattutto a Natale, quando la neve scende fitta o delicata, e ci fa tornare bambine. E, in linea con la trama centrale della serie, non possiamo che chiederci: gli opposti si attraggono veramente, o è la classica favola che ci raccontiamo? Diciamo che i miracoli avvengono, in particolare quando siamo assuefatte dalla meraviglia del Natale, che in qualche modo può tutto: persino farci tornare più buoni.

Tra i film e le serie TV in uscita per Netflix a novembre, c'è anche Christmas Flow: sarà bello andare alla scoperta delle tradizioni francesi e lasciarsi conquistare dall'atmosfera magica per eccellenza dell'anno. Non possiamo proprio fare a meno di lasciarci avvolgere dalle luci a intermittenza, i pranzi luculliani e la gioia di vedere sorrisi ovunque. Oltre che dall'amore, naturalmente, anche se contrastato e pieno di ostacoli: Marcus e Lila ci aspettano dal 17 novembre su Netflix!