D opo il successo negli Stati Uniti, arriva su Rai 2 in prima visione assoluta la serie tv Che Todd ci aiuti, un legal drama con pennellate di commedia che esplora il difficile legame tra una madre avvocata e un figlio detective e pecora nera della famiglia.

Arriva su Rai 2 dal 17 luglio la serie tv Che Todd ci aiuti, un legal drama creato da Scott Prendergast la cui prima stagione ha esordito negli Stati Uniti sulla CBS lo scorso 29 settembre incontrando il favore del pubblico (tanto da essere rinnovata per una seconda stagione).

Al centro della serie tv di Rai 2 Che Todd ci aiuti c’è un investigatore privato di talento ma senza direzione alcuna nella vita che accetta a malincuore di lavorare nello studio legale della prepotente madre. Protagonisti ne sono gli attori Skylar Astin, Marcia Gay Harden, Madeline Wise, Tristen J. Winger, Inga Schlingman e Rosa Evangelina Arredondo.

La trama della serie tv

Che Todd ci aiuti, la nuova serie tv proposta da Rai 2 e composta da 21 episodi da 45 minuti, vede il premio Oscar Marcia Gay Harden e l’attore Skylar Astin impegnati nei panni della meticolosa avvocata Margaret Wright e del figlio Todd, un talentuoso ma trasandato ragazzo considerato la pecora nera della famiglia. Dopo che la madre lo ha aiutato due anni prima a far cadere le accuse penali nei suoi confronti, Todd accetta con riluttanza di lavorare come investigatore privato per conto del suo studio legale di Portland, nell’Oregon.

Con alle spalle momenti difficili dopo che gli è stata revocata la licenza da detective, Todd si fida particolarmente del suo istinto ma ha la tendenza a infrangere la legge per togliersi dai guai o risolvere i casi di cui si occupa. Il suo è atteggiamento in netto contrasto con i metodi della madre Margaret che, come ogni appartenente all’upper class che si rispetti, crede invece nel rispetto rigoroso delle regole, delle norme e delle leggi.

Tuttavia, Margaret non ha potuto che accorgersi delle ottime capacità investigative del figlio, dopo che hanno collaborato a un caso per tutta una serie di circostanze fortuite. Colpita dall’impegno e, in fondo, orgogliosa dell’astuzia del figlio e della sua vasta conoscenza tecnologica, Margaret ha deciso di provare a riportarlo sulla giusta strada chiedendogli di lavorare per lei. E Todd ha accettato solo perché così potrà riavere la sua licenza e fare ancora una volta quel lavoro che tanto ama.

Il poster originale della serie tv di Rai 2 Che Todd ci aiuti.

La relazione madre/figlio

Lavorare insieme per i due significa anche fare quel primo grande passo utile a rimarginare la loro relazione madre/figlio, divenuta fin troppo fragile e disfunzionale. Finalmente potrebbero imparare a capirsi meglio ma non è detto che riescano ad accettarsi vicendevolmente per come sono. Ed è quest’aspetto che rende la serie tv Che Todd ci aiuti in onda su Rai 2 diversa dai tanti legal drama a cui la televisione ci ha abituati.

“Adoro il rapporto tra i due”, ha sottolineato Marcia Gay Harden. “Come madre e figlio sono stati per molto tempo in costante disaccordo e sono diversi come il giorno e la notte. Troveranno però un modo per lavorare insieme e amarsi l’uno con l’altra”. Alle sue parole, si aggiungono quelle di Skylar Austin: “Li vedremo collaborare. Ma lavorare insieme per loro significa anche farlo in maniera molto diversa da quella a cui sono abituati. Gli scontri non mancheranno ma, che lo ammettano o no, Todd e Margaret si completano a vicenda”.

“Todd è in fin dei conti un grande goffo”, ha proseguito Harden. “Ma è anche moto intelligente e spiritoso: è un grande detective. E con la sua personalità prorompente irrompe in uno studio legale in cui l’atmosfera è rigida e rigorosa. Questa è una bella premessa per un clima da commedia: se qualcosa potrà andare storto, siate sicuri che lo farà”.

“Ogni caso di puntata è stato delizioso da affrontare”, ha fatto eco Asstin. “Ci sono tanti colpi di scena, anche quando non te l’aspetti. Spesso, l’arco narrativo è imprevedibile ma quello che possiamo assicurare è che al centro di tutto c’è molto amore”.

Oltre ad Harden e Astin, nella serie tv di Rai 2 Che Todd ci aiuti troviamo anche Madeline Wise (è Allison, la sorella maggiore di Todd, medico del pronto soccorso), Tristen J. Winger (è Lyle, fastidioso investigatore dello studio di Margaret), Inga Schlingmann (è Susan, ex fidanzata di Todd e avvocato dello studio) e Rosa Evangelina Arredondo (è Francesy, l’assistente di Margaret). A loro si aggiungono anche Jeffrey Nording (è Gus Easton, avvocato e potenziale interesse amoroso di Margaret) e Leslie Silva (è Beverly Crest, socia dello studio legale.

