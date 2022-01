Che fine ha fatto Veronica Castro, la regina delle telenovelas?

P er anni Veronica Castro è entrata nelle case di tutti noi. Era la regina indiscussa delle telenovelas messicane, un volto che le nostre mamme amavano e seguivano da una storia all’altra. Da due anni, però, non appare in pubblico. E il motivo è alquanto singolare. Ma che fine ha fatto Veronica Castro, ci si chiede dal Messico all’Italia.

Ricorderete tutti quanti le vostre mamme seguire le vicende di Anche i ricchi piangono (di cui si sta girando un remake). La storia della bella Mariana, povera e ingenua, circuita dal ricco Luis Antonio ha tenuto incollati alla televisione milioni di spettatori sin dal suo primo passaggio, nel 1979, in Italia. Per capire il successo, basti pensare che l’ennesima replica su Rete 4 nei primi anni Novanta collezionava ascolti che oggi sarebbero impensabili. La protagonista era Veronica Castro, attrice messicana dagli occhi verdi e dai capelli ricci. Di Veronica, oggi, si sono perse le tracce. Che fine ha fatto Veronica Castro?

Veronica Castro in Anche i ricchi piangono.

LA REGINA DELLE TELENOVELAS

Negli anni sono tanti i ruoli collezionati da Veronica Castro. Rosa selvaggia, ad esempio, è stato un altro dei suoi grandi successi. Trasmesso la prima volta in Italia dalla defunta Rete A, raddoppiò letteralmente l’ascolto del canale. Lo stesso si è ripetuto di recente quando la telenovela è stata trasmessa da Lady Channel prima e Tv2000 dopo. Veronica era spesso ospite della nostra televisione, che l’ha premiata anche con l’ambito Telegatto. Ha persino girato un film in Italia con Papa Giovanni Paolo II. Ma oggi dov’è finita? Che fine ha fatto Veronica Castro?

UN’ARTISTA POLIEDRICA

Veronica Castro è un’artista poliedrica. Negli anni, recita, canta e presenta. La ricordiamo ad esempio in un grazioso siparietto per la tv spagnola con la nostra Raffaella Carrà e il mito Diego Armando Maradona, che di lei era totalmente cotto. Ma ha anche presentato il Grande Fratello Vip in Messico e preso parte alla serie tv stracult La Casa de las Flores, disponibile su Netflix. Eppure, oggi è totalmente scomparsa. Lecita, dunque, è la domanda: che fine ha fatto Veronica Castro?

Veronica Castro in La Casa de las Flores.

UN GOSSIP TENDEZIOSO

Il mistero della scomparsa dalle scene e dalla vita pubblica di Veronica Castro è legato a un gossip che dal 2020 ha sconvolto lo star system messicano. Yolanda Andrade, attrice nota in Italia per la telenovela Io non credo agli uomini, ha rivelato di aver avuto una lunga relazione lesbo con la protagonista di Anche i ricchi piangono. Veronica ha prontamente smentito ma l’attenzione dei mass media e dei giornali scandalistici l’hanno portata alla più difficile delle decisioni. Da allora, ha abbandonato le luci dello spettacolo.

UN MATRIMONIO LESBO?

Che fine ha fatto Veronica Castro è dunque una questione che va al di là della semplice curiosità. Andrade ha raccontato di essersi sposata con Veronica ad Amsterdam. Inizialmente, non aveva fatto il nome della diva delle telenovelas, limitandosi a dire che era stata la “moglie di un’attrice molto famosa e la madre dei suoi due figli”. Ha paventato anche l’ipotesi di tirar fuori video e fotografie ma la promessa non si è mai concretizzata. Secondo la sua versione, la storia sarebbe finita per la troppa gelosia di Veronica.

Veronica Castro in Rosa selvaggia.

LA SCELTA DI VERONICA

Che Veronica Castro e Yolanda Andrade si conoscessero da molti anni è un dato di fatto. Lavoravano insieme per la stessa emittente, TeleVisa, e in più Yolanda aveva preso parte a una delle edizioni del GFVip condotta da Veronica. In una delle ultime interviste rilasciate, Veronica ha continuato a smentire sia il matrimonio sia la liaison. “Non mi sono mai sposata in vita mia nemmeno con i padri dei miei figli. Com’è pensabile che mi sia sposata con lei? Le ho chiesto di lasciarmi in pace. Sono stanca di tutto ciò”, ha dichiarato.

RITORNA, VERONICA!

Dallo scandalo, Veronica non ha più rilasciato dichiarazioni. Sono usciti dei film ma erano stati girati prima. Ha smesso di lavorare e si è ritirata a vita privata. Sbagliando, aggiungiamo noi. L’essere lesbica non sarebbe stata una colpa. E nemmeno il non esserlo. Soprattutto, dopo che le mire di Andrade si sono spostate su un altro mito messicano: la cantante e attrice Thalia. Anche in quest’ultimo caso, ha parlato di una relazione durata anni prendendo come obiettivo un altro nome altisonante. Il dubbio che sia solo una millantatrice è lecito.

Dove stia la verità, non lo sappiamo. Sappiamo però che fine ha fatto Veronica Castro e non è quella che volevamo. Ritorna, Veronica! Fallo per i tuoi un milione e cento mila followers su Instagram. ,