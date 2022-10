Chase – Scomparsa: Gerard Butler cerca la moglie scomparsa nel film Prime Video

A rriva in esclusiva su Prime Video il film Chase – Scomparsa, un thriller con Gerard Butler girato in maniera insolita. L’attore sul set non conosceva infatti né i suoi dialoghi né come si sarebbe evoluta la storia.

Chase – Scomparsa è il nuovo film con Gerard Butler che Prime Video propone in esclusiva dal 10 ottobre. Diretto da Brian Goodman, Chase – Scomparsa vede nel cast, oltre a Butler, gli attori Jaimie Alexander, Ethan Embry e Russell Hornsby.

Il tutto prende avvio nel momento in cui Will Spann (Gerard Butler) che sta accompagnando la moglie Lisa (Jaimie Alexander), prima della prossima separazione, a casa dei genitori di lei. A una pompa di benzina, però, Lisa scopare misteriosamente. Che fine ha fatto Lisa?

Con una sceneggiatura firmata da Marc Frydman, il film Prime Video Chase – Scomparsa è un thriller al cardiopalma che racconta la storia di come circostanze disperate possano portare a misure estreme e di come non ci sono limiti quando si tratta di salvare coloro che amiamo.

La trama del film Chase – Scomparsa

Thriller frenetico e unico nel suo genere con dialoghi completamente improvvisati dall’attore Gerard Butler, Chase – Scomparsa ha al centro il personaggio di Will Spann, un ricco contractor che sta accompagnando la sua futura ex moglie Lisa in casa dei genitori di lei.

Dopo che Lisa scompare misteriosamente, Will prova disperatamente a rintracciarla prima che sia troppo tardi. Per tale ragione, si rivolge alla polizia locale e viene interrogato dal detective Patterson (Russell Hornsby), combattuto tra l’aiutarlo o il sospettare dei suoi comportamenti. Anche i genitori di Lisa pensano che Will possa essere coinvolto nella sparizione: dopotutto, era stata la loro figlia a manifestare il desiderio di separarsi.

Da solo, Will scopre a poco a poco indizi che lo portano in un contesto di brutale criminalità. Senza nessuno a cui rivolgersi, capisce che deve prendere la situazione in mano e mettersi sulle tracce di Lisa, con ogni mezzo necessario.

Mentre Will scava sempre più in profondità, emergono figure pericolose che cominciano a muovergli guerra. Oltre a superare in astuzia i criminali, Will deve anche eludere le autorità che ha alle calcagna. La chiave di tutto il mistero potrebbe essere un uomo di nome Knuckles (Ethan Embry). Costui ha legami sia con i genitori di Lisia sia con il giro di narcotrafficanti che operano sotto la ridente facciata della pittoresca cittadina natale della moglie.

Il poster del film Chase - Scomparsa.

Spazio all’improvvisazione

Chase – Scomparsa, film targato Prime Video, è un thriller dal ritmo frenetico pensato per tenere gli attori costantemente in movimento e gli spettatori incollati davanti allo schermo. Per ottenere tale risultato, la sua produzione è stata particolarissima. Ha infatti puntato su tre elementi insoliti per il genere: un programma di riprese breve, luoghi limitati e, incredibilmente, un attore protagonista in grado di improvvisare i dialoghi.

Partendo da una premessa in cui possono rispecchiarsi tutti (la scomparsa di una persona cara), la sceneggiatura prevedeva i dialoghi di tutti i personaggi in scena a esclusione di quelli del personaggio principale, Will Spann. Come se non bastasse, Gerard Butler, l’attore che interpreta Will, non ha avuto a disposizione l’intera sceneggiatura del film: avrebbe saputo giorno per giorno come si sarebbe evoluta la situazione.

“Per un film del genere devi trovare gli attori disposti a mettersi in gioco”, ha commentato il regista Brian Goodman. “Non tutti sono disposti a improvvisare: vogliono il copione e vogliono le prove. Li rispetto ma non era questo il caso di Chase – Scomparsa. Tutti dovevano essere pronti e lasciarsi andare all’istinto: Gerard Butler avrebbe potuto dire qualsiasi cosa e loro dovevano essere in grado di rispondere in maniera credibile”.

Gerard Butler nel film Chase - Scomparsa.

I personaggi principali

Vediamo da vicino quali sono i personaggi che animano Chase – Scomparsa, il film disponibile in esclusiva su prime Video dal 10 ottobre.

Will Spann (Gerard Butler)

Will è un ricco promotore immobiliare di Manchester, nel New Hampshire. È stato recentemente lasciato dalla moglie Lisa. Tuttavia, dopo la scomparsa di lei, Will è determinato a ritrovarla ed è disposto a fare tutto il necessario per riuscirci. Anche se ciò vorrà dire mettersi contro le forze dell’ordine e scontrarsi con i leader di un cruento universo criminale.

Lisa Spann (Jaimie Alexander)

Lisa si sta separando dal marito Will. È lei che chiede all’uomo di accompagnarla a casa dei genitori. A poche miglia dall’arrivo, Lisa però scompare in una stazione di servizio. Sebbene Will creda che sia stata rapita, telefonate ed e-mail suggeriscono che potrebbe essere successo qualcos’altro.

Detective Patterson (Russell Hornsby)

Detective della polizia, Patterson vuole scoprire cosa è successo a Lisa ma non sa se fidarsi di Will o sospettare che stia nascondendo qualcosa. Ha una certa familiarità con i loschi figuri che si muovono in città. dovrà solo convincerli a condividere con lui ciò che sanno.

Knuckles (Ethan Embry)

Knuckles è un tuttofare che lavora con la famiglia di Lisa da anni. Ha anche legami con alcuni degli elementi più squallidi della città. E il che potrebbe renderlo una figura chiave nella scomparsa della moglie di Will.

Anna e Barry Adams (Cyndy Hogan e Bruce Altman)

I genitori di Lisa sono sconvolti dall’improvvisa scomparsa della figlia. Sono combattuti tra il collaborare con Will o il sospettare di lui. Una chiave per la risoluzione del mistero potrebbe risiedere in Knuckles, il loro conoscente che è stato inquadrato dalle telecamere di sicurezza della stazione di servizio prima che Lisa sparisse.

Oscar (Michael Irby)

Benzinaio, Oscar è stata l’ultima persona ad aver parlato con Lisa. Il detective Patterson lo ha già conosciuto in passato per altre ragioni e Will è convinto che sappia più di quello che lascia intendere.

Frank (David Kallaway)

Dietro l’apparenza pacifica della città natale di Lisa si nasconde un universo criminale a più livelli. Frank ne conosce in funzionamento interno e le regole. Ecco perché Will sospetta che abbia qualcosa a che fare con la scomparsa della moglie.

