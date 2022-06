Cha Cha Real Smooth: Il nuovo film con Dakota Johnson su Apple Tv+

D akota Johnson, smessi i panni dell’Anastasia della trilogia Cinquanta sfumature, è la protagonista del film targato Apple Tv+ Cha Cha Real Smooth, una commedia drammatica che affronta temi come l’autismo, la depressione e la bipolarità.

Cha Cha Real Smooth è il nuovo film con Dakota Johnson che Apple Tv+ rende disponibile a partire dal 17 giugno. Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, Cha Cha Real Smooth è diretto da Cooper Raiff. Lo stesso regista veste i panni del protagonista di una commedia drammatica che ispira ad avere un po’ più di fiducia nell’umanità o almeno in una parte di essa.

Cosa racconta il film

Cha Cha Real Smooth, film targato Apple Tv+, racconta la storia del ventiduenne Andrew (Cooper Raiff). Fresco di laurea e senza un obiettivo chiaro per il futuro, Andrew è bloccato a casa della sua famiglia nel New Jersey. Ma sul suo curriculum inesistente spicca una qualità: è un vero esperto nel far decollare una festa. La cosa gli procura il lavoro perfetto come ballerino motivazionale ai bar e bat mitzvah dei compagni di classe del fratello minore David.

Quando fa amicizia con una mamma del posto, Domino (Dakota Johnson), e la figlia Lola, Andrew scopre finalmente il futuro che desidera. Anche se potrebbe non essere il suo.

Cooper Raiff è sceneggiatore, regista e protagonista al fianco di Dakota Johnson, Brad Garrett, Leslie Mann e delle giovani promesse Vanessa Burghardt e Evan Assante in quella che è una storia d’amore non convenzionale che trabocca di emozioni. “Mi sono ispirato alla mia esperienza”, ha dichiarato Raiff. “A vent’anni, mi sentivo come Andrew. Non era ancora cominciata la mia festa ma ero bravo a organizzare quelle degli altri”, ha spiegato con una metafora.

Sentirsi alla deriva

La prima volta che nel film Cha Cha Real Smooth incontriamo Andrew è al bar mitzvah di un compagno di classe. Qui si ritrova attratto da Bella, la più “anziana” della festa. Ciò che colpisce Andrew è il modo in cui Bella risponde a una telefonata (fastidiosa) nella tromba delle scale prima di ritornare con il sorriso ai suoi doveri di padrona di casa.

Da quel momento, passano dieci anni e Andrew si è appena laureato. Mentre la sua ragazza parte per Barcellona, lui torna a vivere con la madre (Leslie Mann) e il patrigno (Brad Garrett), dormendo su un materasso gonfiabile nella stanza del fratello minore David (Evan Assante).

In attesa di capire quale sarà il prossimo passo da fare, Andrew lavora da Meat Sticks, un fast food con sede in un centro commerciale. E sembra quasi un adolescente alla sua prima precaria occupazione. Fortunatamente, un punto di svolta nella sua vita arriva presto. Quando accompagna David a un bar mitzvah, Andrew è attratto dalla bellezza di Domino, madre di Lola (Vanessa Burghardt), una ragazzina autistica. Invitando Lola a ballare per la prima volta, Andrew non può non colpire e incuriosire Domino con il suo gesto amichevole.

Visto quanto è in grado di animare le feste, altre mamme ebree cominciano ad assumere Andrew come “animatore di feste” e la stessa Domino lo chiama periodicamente per fare da babysitter a Lola, occasioni che permettono ai due di lasciarsi andare a un flirt fatto di tira e molla.

Tuttavia, le cose non sono così semplici o rosee come possono sembrare. Domino ha un fidanzato avvocato (Raul Castillo) ed è gravata da un malessere emotivo che a malapena riconosce, ammettendo di lottare contro la depressione. La madre di Andrew, poi, ha anche dei problemi di salute mentale (è bipolare) ed è forse da ciò che nasce il desiderio del ragazzo di aiutare gli altri, soprattutto quando il mondo li lascia soli, un bisogno che condivide con Domino.

Sia Andrew sia Domino ignorano il loro star bene. Ma nessuno dei due è un santo: mentre Domino lotta con la sua attrazione nei confronti di Andrew, Andrew beve troppo, è geloso e sfoga la sua ira sui propri cari quando è arrabbiato. Entrambi sono alla deriva ma il loro è un sentimento onesto.

L’autismo di Lola

Uno dei pregi del film Apple Tv+ Cha Cha Real Smooth è quello di raccontare un tema molto delicato come l’autismo senza cadere in ovvietà o sentimentalismi forzati. Ce ne accorgiamo sin da subito, da quando Lola accetta Andrew come babysitter perché è il solo che non la tratterà come una bambina. La frase, pronunciata dalla stessa ragazzina, evidenzia come essere trattati come infanti è esasperante per chi vive in una condizione guardata spesso con sospetto e ignoranza. Andrew, invece, ricorre al rispetto ed è quella l’arma vincente che pone le basi per un rapporto di fiducia tra i due.

Andrew è in grado di guadagnarsi la fiducia di Lola con poco. Girando per la stanza della ragazzina, ad esempio, si complimenta per la sua collezione di schiacciapatate, cosa che tutti gli altri considerano strana o bizzarra. Ed è così che i due pongono le basi per un’amicizia sempre più sincera: mentre Lola si sente a suo agio, Andrew si apre lentamente. Quando Lola vuol star sola, Andrew non la forza: le sue attenzioni non sono da sottovalutare ma avvengono alla pari. Nessuno dei due ha niente da insegnare all’altro: i loro due mondi si fondono pian piano, capendo l’uno le esigenze dell’altra.

In Cha Cha Real Smooth, film disponibile dal 17 giugno su Apple Tv+, Lola è portata in scena da Vanessa Burghardt, attrice alla sua prima esperienza sul set realmente nello spettro dell’autismo.

