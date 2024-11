Cena con delitto: Chi ha ucciso lo scrittore nel film di Rai Movie?

S egreti, intrighi e una famiglia pronta a tutto per un’eredità milionaria: è questo l’intreccio oscuro che rende Cena con delitto - Knives Out un giallo imperdibile e pieno di colpi di scena.

Rai Movie propone la sera del 21 novembre il film Cena con delitto - Knives Out. Diretto da Rian Johnson, il film di Rai Movie Cena con delitto - Knives Out è un giallo che omaggia i classici di Agatha Christie, portando però una freschezza moderna e attuale. Al centro del racconto vi è la morte misteriosa del celebre scrittore di romanzi polizieschi Harlan Thrombey (interpretato da Christopher Plummer) e l’indagine condotta dal detective privato Benoit Blanc (Daniel Craig), chiamato misteriosamente a risolvere il caso, coinvolgendo il pubblico in un gioco di indizi e misteri fino all’inaspettato finale.

Harlan Thrombey, noto scrittore di romanzi gialli, viene trovato morto nella sua lussuosa tenuta il giorno dopo la festa per il suo 85º compleanno. La scena appare come un suicidio, ma il detective Benoit Blanc, ingaggiato da un misterioso cliente anonimo, sospetta che dietro la morte di Harlan ci sia un gioco ben più complesso. Durante l’indagine, Blanc si confronta con la famiglia disfunzionale di Harlan e il personale di servizio, dove ognuno nasconde un segreto o un movente. Ogni membro della famiglia sembra avere ragioni personali per desiderare la scomparsa di Harlan, e il detective, con il suo approccio metodico e distaccato, esplora le menzogne, gli inganni e i doppi giochi che si celano dietro i sorrisi e le apparenze.

Cena con delitto - Knives Out si rivela una rivisitazione audace e brillante del classico giallo, arricchito da temi sociali e familiari che parlano al pubblico moderno. Grazie alla regia di Rian Johnson e a una sceneggiatura impeccabile, il film cattura e sorprende con colpi di scena fino alla conclusione. Ogni personaggio è ben definito, offrendo uno spaccato ironico e al tempo stesso realistico delle fragilità e delle ambizioni umane. Con un cast di grande talento, Cena con delitto - Knives Out non è solo un giallo divertente, ma anche una riflessione sulla natura umana e sulle dinamiche sociali contemporanee, con già due seguiti, uno già disponibile in piattaforma (Glass Onion) e uno in lavorazione.

I personaggi principali

Nel film di Rai Movie Cena con delitto - Knives Out, ogni personaggio rivela sfaccettature complesse che arricchiscono la trama e creano un intricato mosaico di legami, segreti e sospetti. Al centro dell'indagine si erge Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, un detective affascinante e geniale, descritto come "l'ultimo dei gentiluomini investigatori". Blanc osserva ogni dettaglio con un’intuizione quasi soprannaturale e affronta l'indagine con un approccio metodico e distaccato, rappresentando un punto fermo in mezzo al caos di una famiglia in disfacimento.

Al contrario, Harlan Thrombey, la vittima intorno a cui ruota l'intero mistero, impersonato da Christopher Plummer, pur scomparendo subito dalla scena, lascia un'impronta indelebile nella trama e nelle vite dei suoi familiari. Scrittore di fama e figura paterna dominante, Harlan è una presenza influente, la cui morte rivela in modo sempre più drammatico le ambiguità e i contrasti di chi gli era vicino.

Marta Cabrera, portata in scena da Ana de Armas, è un personaggio chiave: infermiera di Harlan e di origini sudamericane, Marta si trova suo malgrado coinvolta nell’indagine. La sua figura semplice e onesta si contrappone alla ricchezza e all'arroganza dei Thrombey, rendendola uno dei personaggi più empatici. Al suo fianco troviamo Ransom Drysdale, il nipote ribelle, interpretato da Chris Evans. Cinico e manipolatore, Ransom incarna il lato oscuro della famiglia: disposto a tutto pur di ottenere ciò che desidera, il suo carattere complesso aggiunge ulteriori tensioni alla vicenda.

Linda Drysdale, figlia maggiore di Harlan con il volto di Jamie Lee Curtis, è invece una donna d'affari di successo, ma fredda e riservata. Dietro il suo aspetto rispettabile si nascondono vecchi risentimenti e ambiguità, facendo di lei un personaggio affascinante e ambiguo. Infine, Walt Thrombey, figlio di Harlan inscenato da Michael Shannon, gestisce l'azienda editoriale di famiglia, ma il suo ruolo è segnato da una tensione costante tra potere e subordinazione, che provoca frustrazioni latenti e desideri inespressi.

Verità e menzogna

Sul piano tematico, il film di Rai Movie Cena con delitto - Knives Out esplora le complesse dinamiche familiari e le lotte di interesse, mettendo in scena una famiglia che, pur apparendo unita, si rivela pronta a sacrificare legami e affetti pur di ottenere i propri scopi. Il tema è trattato con una dose di ironia e critica sociale che rivela l'ipocrisia delle relazioni familiari quando entra in gioco l’eredità. Parallelamente, emerge una riflessione sulla disuguaglianza sociale e i pregiudizi, principalmente incarnata dalla figura di Marta. Nonostante la famiglia finga di considerarla "una di loro", Marta è trattata con condiscendenza e diffidenza, rivelando i limiti e le contraddizioni di una famiglia borghese che non riesce ad andare oltre le apparenze e i propri pregiudizi.

Un altro tema importante è la difficile distinzione tra verità e menzogna. Ogni personaggio nasconde i propri segreti e cerca di sviare l'attenzione, creando una trama di inganni che Benoit Blanc è chiamato a districare. Tale motivo conduce lo spettatore a riflettere sulla fallibilità delle apparenze e sull’ambiguità delle verità nascoste.

Infine, il film si interroga sul concetto di giustizia morale oltre che legale: attraverso l’indagine di Blanc, si mette in discussione chi, all'interno della famiglia, meriti realmente il potere e la ricchezza lasciati da Harlan. La risoluzione finale sembra offrire una sorta di catarsi morale, ribaltando le aspettative e assegnando un’inaspettata "giustizia" che punisce i colpevoli e premia coloro che si sono comportati con integrità.

Con una profonda ironia e una rappresentazione sagace delle dinamiche moderne, Cena con delitto - Knives Out si impone non solo come un classico moderno del genere giallo, ma anche come un’acuta riflessione sui rapporti umani e le disuguaglianze, offrendo qualcosa che va oltre il semplice mistero.

