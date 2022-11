Causeway: Jennifer Lawrence è una veterana di guerra, ferita nel corpo e nell’anima, nel film Apple Tv+

J ennifer Lawrence, attrice vincitrice di un Oscar, è la protagonista di Causeway, film che su Apple Tv+ segna l’esordio dietro la macchina da presa di Lila Neugebauer, regista teatrale. Il dramma scruta in profondità le ferite che i soldati portano con loro a causa dei conflitti armati, non solo fisiche ma anche psicologiche.

Causeway, il primo film diretto da Lila Neugebauer, arriva su Apple Tv+ il 3 novembre, dopo aver ricevuto alla Festa del Cinema di Roma il Premio Opera Prima BNL BNP Paribas. Protagonista del film è Jennifer Lawrence, premio Oscar come migliore attrice per Il lato positivo.

L’indimenticabile Katniss Evergreen della saga Hunger Games interpreta Lynsey, ingegnere militare tornata negli Stati Uniti dall'Afghanistan con una lesione cerebrale debilitante in seguito all'esplosione di un ordigno.

La trama del film Causeway

Al centro di Causeway, il film targato Apple Tv+, c’è il personaggio di Lynsey (Jennifer Lawrence). Lynsey sta lavorando per il Corpo degli Ingegneri dell’esercito degli Stati Uniti in Afghanistan quando un’esplosione mentre è a bordo del suo veicolo le provoca gravi ferite al corpo e alla testa.

Dopo un arduo percorso di riabilitazione, Lynsey rientra a casa a New Orleans, dove vive con la madre, una donna ben intenzionata ma negligente (Linda Emond). Accetta anche un lavoro come pulitrice di piscine mentre aspetta che il suo medico approvi il suo ricollocamento in esercito.

Un guasto a un pickup porta Lynsey a far la conoscenza di James (Brian Tyree Henry), un meccanico con cui stringe un legame che ben presto si rivela complesso e dalle mille sfumature. Come Lynsey, James sta lottando per riprendersi da gravi ferite, sia psicologiche sia fisiche. Ognuno dei due trova conforto nell’altro ma, man mano che la loro amicizia si intensifica, Lynsey è costretta a chiedersi se è in grado di dare e ricevere amore nella sua vita.

Il poster del film Causeway.

Trovar casa

Scritto dall’acclamata scrittrice Ottessa Moshfegh, Luke Goebel ed Elizabeth Sanders, il film Apple Tv+ Causeway mostra una sensibilità non comune nel sottolineare il modo con cui si affronta un trauma, proteggendosi da ulteriori danni. Lo studio della psicologia di Lynsey ma anche di James è affiancato da una riflessione su cosa significhi ritornare al luogo di cui si originari e trovare la propria casa.

“Quando ho letto la sceneggiatura, ho sentito come un pugno nello stomaco”, ha dichiarato Jennifer Lawrence. “Avevo qualcosa in comune con la protagonista, ovvero il desiderio di trovare un posto da chiamare casa. Io stessa a 14 anni ho lasciato casa, una parola con cui ho avuto sempre un rapporto complicato. Considero, da questo punto di vista, Causeway un film molto personale”.

Dello stesso parere è anche la regista Lila Neugebauer: “Non sono un veterano di guerra. Non sono un militare e non ho prestato servizio nell’esercito. Ma sono rimasta sorpresa di quanto, leggendo la sceneggiatura, mi sono sentita vicina all’interiorità e alla psicologia della protagonista. Mi sono in qualche modo rivista in lei”.

Tuttavia, il film Apple Tv+ Causeway spinge a riflettere anche sui veterani di guerra e sulle ferite che riportano al fronte. “Abbiamo fatto tantissime ricerche in merito e incontrato diversi militari”, ha aggiunto Lawrence, anche produttrice del film. “Tra questi, c’erano anche coloro che avevano subito una lesione cerebrale traumatica. Proprio per questo, sul set abbiamo voluto diversi terapisti per assicurarci che ogni cosa sia credibile”.

Accanto a Lawrence recita l’attore Brian Tyree Henry, che è stato anche compagno di college della regista. “Oltre che del trauma, ho voluto che il film Causeway parlasse anche di altro. Nel film, sono originario di New Orleans e ho subito un grave trauma, un po’ come Lynsey. Comunque sia, non volevo che il legame tra James e Lynsey diventasse romantico: dovevano semplicemente rispecchiarsi l’uno nell’altro e vivere un legame che salvasse entrambi. Hanno entrambi perso qualcosa e devono capire se è possibile andare avanti oppure no. Sono consapevole di come funzionano le relazioni tra un uomo nero e una donna bianca nella società in cui viviamo. Non volevo che si finisse con il parlare di quello”.

