Cassandro: Un film su Prime Video ricostruisce la storia del wrestler gay messicano

P rime Video propone il film Cassandro, basato sulla vera storia di Saul Armendariz, il primo wrestler messicano gay divenuto un campione a livello mondiale. A interpretarlo è l’attore Gael Garcia Bernal.

Arriva su Prime Video dal 22 settembre il film Cassandro, basato su una storia vera. Diretto da Roger Ross Williams e interpretato da Gael Garcia Bernal, racconta la vicenda di Saul Armendariz, un wrestler amatoriale gay di El Paso, diventato famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il “Liberace della Lucha Libre”. Così facendo, Cassandro non ha solamente messo in discussione il mondo machista della lotta libera ma anche la sua intera vita.

La trama del film

Quando Saul Armendariz (Gael Garcia Bernal), il protagonista del film Prime Video Cassandro, comincia a competere nell’ambiente tossico e maschilista della lotta libera messicana alla fine degli anni Ottanta, si rifiuta di farlo come wrestler “exotico”, ovvero indossando costumi, trucco e acconciature femminili per interpretare un personaggio dalla marcata ambiguità sessuale.

Tuttavia, l’incontro con Sabrina (Roberta Colindrez) cambia il punto di vista di Saul. Dalla sua, il lottatore non ha solo un’allenatrice professionista su cui poter contare ma anche un’amica che, a poco a poco, lo aiuta a trovare il coraggio di affrontare una trasformazione impensabile e di essere realmente chi è, dentro e fuori dal ring.

Non senza difficoltà, Saul crea così il personaggio di Cassandro, un wrestler exotico apertamente gay che con forza e orgoglio aiuterà lo stesso Saul a vedere la vita in maniera differente, sovvertendo lo stereotipo del lottatore libero. Appariscente e potente, Cassandro rimetterà in discussione anche i rapporti di Saul con la madre Yocasta (Perla De La Rosa), con l’amante (segreto) Gerardo (Raul Castillo) e l’assente padre Eduardo (Robert Salas).

Una (vera) storia d’ispirazione

“Ho incontrato Cassandro per la prima volta quando ho dovuto dirigere un documentario su di lui per la serie The New Yorker”, ha ricordato Roger Ross Williams, il regista del film Prime Video Cassandro. “Non sapevo molto del wrestling messicano ma sin dal primo giorno sono rimasto colpito dallo spirito e dalla gioia di Cassandro: aveva una luce speciale ed emanava positività, nonostante nella sua vita avesse lottato molto”.

“Da documentarista, quando mi è stato proposto di dirigere un film di finzione per Prime Video su Cassandro, ho desiderato sin dal primo momento attenermi alla realtà dei fatti. Ma la vera storia di Cassandro è così complessa, complicata e affascinante che, contrariamente a quanto avviene di solito, ho dovuto ridimensionarla. La sua è la storia di un uomo che, rifiutato per anni dal mondo del wrestling messicano, ha bisogno di dimostrare a tutti il suo valore. Anche se perde sul ring non ha importanza: suo scopo è quello di ispirare i giovani gay a non mollare per perseguire i propri sogni”.

“Tutti possono identificarsi in Cassandro. Molti di noi si sono sentiti nella vita emarginati o rifiutati, sperimentando l’alienazione e la solitudine”, ha concluso il regista.

I personaggi principali

Protagonista del film Prime Video Cassandro è l’attore messicano Gael Garcia Bernal, chiamato a interpretare uno dei primi wrestler gay presi sul serio e destinato a diventare famoso a livello internazionale dopo aver vinto un campionato mondiale. “Quando ho cominciato a indagare su Cassandro, sulla sua vita drammatica e sulla trasformazione che Saul ha messo in atto, mi sono emozionato”, ha rivelato l’attore. “Mi ha affascinato la contraddizione di fondo che lo ha sempre animato: era un combattente nato e allo stesso tempo era omosessuale, un binomio che mette in discussione ogni stereotipo”.

“Per me, la storia di Cassandro è come quella del brutto anatroccolo ma nel mondo del wrestler”, ha commentato Perla De La Rosa, l’attrice che interpreta il ruolo di Yocasta, la madre del protagonista. “All’improvviso, Saul spiega le ali e diventa il pavone Cassandro, creando un personaggio straordinario mosso da una forte determinazione”.

Ma Saul non sarebbe mai diventato Cassandro se non avesse incontrato Sabrina. “È lei che ne intravede l’incredibile talento”, ha sottolineato l’attrice Roberta Colindrez. “Ma è sempre lei che capisce che ha bisogno di una guida per lasciarsi andare ed essere realmente chi è. In un certo senso, Saul e Sabrina si completano a vicenda: hanno bisogno l’uno dell’altra. Oltre a essere la sua allenatrice, Sabrina sarà sempre la sua più grande sostenitrice”.

Nella vita di Saul c’è spazio anche per l’amore, dal momento che ha una relazione clandestina con Gerardo, portato in scena dall’attore Raul Castillo. “Gerardo è un personaggio accattivante, pieno di contraddizioni. Per lui, il mondo non è né bianco né nero: è semmai tutto grigio. Vive nella segretezza: da un lato, è un padre e un marito molto orgoglioso, e, dall’altro lato, ama segretamente Saul. Non è insolito che si viva la sessualità in maniera repressa soprattutto quando sullo sfondo c’è un mondo molto maschilista”.

Lorenzo, l’agente/promoter di Cassandro, ha invece il volto del leggendario attore messicano Joaquin Cosio, mentre Felipe, il giovane che ha il compito di coprire qualsiasi esigenza di Cassandro, è supportato dal portoricano Benito Antonio Ocasio Martinez, meglio noto come Bad Bunny. Al film partecipano anche diversi wrestler messicani come Gigantico, Masacre Enmascarada e il leggendario El Hijo del Santo.

