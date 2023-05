Cannes 2023: Guida ai film in concorso

I l Festival di Cannes 2023 è alle porte: scopriamo insieme i film in concorso. Tre i registi italiani a contendersi la Palma d’Oro: Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Alice Rohrwacher.

Si svolgerà dal 16 al 27 maggio 2023 la 76ª edizione del Festival di Cannes e ben 21 film si sfideranno per la conquista della Palma d’Oro. Ad aprire fuori concorso il festival, la cui giuria internazionale è presieduta dal regista Ruben Östlund (vincitore dello scorso anno), sarà il film Jeanne du Barry di Maiwenn, che porterà sul red carpet di Cannes 2023 il redivivo Johnny Depp.

Tra i titoli scelti quest’anno dal concorso di Cannes 2023 figurano tre film italiani: La Chimera di Alice Rohrwacher, Rapito di Marco Bellocchio e Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti.

Per capire cosa ci attende e quali film faranno palpitare il cuore dei cinefili di tutto il mondo partendo da Cannes 2023, vi offriamo una panoramica delle opere scelte per la sezione principale.

ASTEROID CITY DI WES ANDERSON

Nel 1955, in un’immaginaria città americana nel deserto, l'itinerario di una convention di Junior Stargazer/Space Cadet (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo.

Cast: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Edward Norton, Margot Robbie, Tony Revolori, Maya Hawke e Willem Dafoe tra i tanti.

ANATOMY OF A FALL DI JUSTINE TRIET

Sandra, Samuel e il loro figlio non vedente Daniel hanno vissuto in una remota località di montagna nell’ultimo anno. Quando Samuel viene trovato senza vita fuori casa, si avvia un’indagine per morte in circostanze sospette. Nell’incertezza, Sandra viene incriminata: quello dell’uomo è stato un omicidio o un suicidio? Un anno dopo, Daniel assiste al processo di sua madre, una vera e propria dissezione della relazione dei suoi genitori.

Cast: Sandra Hüller, Samuel Theis, Milo Machado Graner, Jehnny Beth, Swann Arlaud, Antoine Reinartz.

BANEL & ADAMA DI RAMATA-TOULAYE SY

Banel e Adama sono follemente innamorati. La giovane coppia di sposi vive in un remoto villaggio nel nord del Senegal. Per loro, non esiste nient’altro. Eppure, il loro perfetto amore eterno è in rotta di collisione con le usanze della loro comunità. Perché nel loro mondo, non c’è posto per la passione, figuriamoci per il caos.

Cast: Khady Mane, Mamadou Diallo, Binta Racine Sy, Ndiabel Diallo, Amadou Ndiaye, Moussa Sow, Oumar Samba Dia.

BLACK FLIES DI JEAN-STÉPHANE SAUVAIRE

Ollie Cross, un giovane paramedico di New York, fa squadra con Rutkovsky, un esperto soccorritore. Di fronte a un’escalation di violenza, scoprirà i rischi di un lavoro che ogni giorno rimetterà in discussione le sue convinzioni sulla vita… e sulla morte.

Cast: Tye Sheridan, Sean Penn.

Sean Penn e Tye Sheridan in Black Flies.

CLUB ZERO DI JESSICA HAUSNER

La signorina Novak si unisce allo staff di un collegio internazionale per tenere un corso di alimentazione consapevole. Sostiene che mangiare meno è salutare. Gli altri insegnanti non notano cosa sta succedendo in realtà e, quando i genitori distratti iniziano a rendersene conto, il Club Zero è diventato una pericolosa realtà.

Cast: Mia Wasikowska, Sidse babett Knudsen, Elsa Zylberstein, Matthieu Demy, Luke Barker, Ksenia Devriendt, Camilla Rutherford, Florence Baker, Samuel D Andersin, Gwen Currant.

FIREBRAND DI KARIM AïNOUZ

Nell’Inghilterra intrisa di sangue dei Tudor, Katherine Parr, la sesta e ultima moglie di re Enrico VIII, viene nominata reggente mentre il tirannico marito combatte all’estero. Katherine fa di tutto per spingere le sue radicali convinzioni protestanti e plasmare un nuovo futuro per il regno. Quando il re sempre, più malato e paranoico, fa il suo ritorno, rivolge la sua furia contro i radicali, accusando l’amica d’infanzia di Katherine di tradimento e mandandola al rogo. Inorridita e addolorata ma costretta a nasconderlo, Katherine si ritrova a lottare per la propria sopravvivenza. A palazzo è in atto una cospirazione: con il fiato sospeso, tutti attendono che la regina sbagli e che Enrico VIII le tagli la testa come le altre mogli prima di lei. Con la speranza di un futuro libero sempre più incerto, Katherine si sottometterà all’inevitabile per il bene del re e della nazione?

Cast: Alicia Vikander, Jude Law, Eddie Marsan, Sam Riley, Amr Waked, Patsy Ferran, Junia Rees, Erin DDoherty, Mina Andala, Patrick Buckley, Simon Russell Beale.

Alicia Vikander in Firebrand.

IL SOL DELL’AVVENIRE DI NANNI MORETTI

Giovanni, un famoso regista italiano, sta per iniziare a girare un film politico. Ma con il suo matrimonio in crisi, il coproduttore sull’orlo del fallimento e l’industria cinematografia in rapida evoluzione, tutto sembra remargli contro. Sempre al limite, Giovanni dovrà ripensare al suo modo di fare le cose se vuole condurre il suo piccolo mondo verso un domani radioso.

Cast: Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric, Flavio Furno, Arianna Pozzoli, Giuseppe Scoditti, Blu Yoshimi.

MONSTER DI KORE-EDA HIROKAZU

Quando il piccolo Minato comincia a comportarsi in uno strano modo, sua madre sente che c’è qualcosa che non sa. Scoprendo che dietro c’è la responsabilità di un insegnante, si precipita subito a scuola per capire cosa sta succedendo. Ma, man mano che la storia si svolge attraverso la lente della madre, dell’insegnante e del bambino, emerge gradualmente una verità inaspettata.

Cast: Sakura Ando, Eita Nagayama, Soya Kurokawa, Hinata Hiiragi, Haruo Tanaka.

FALLEN LEAVES DI AKI KAURISMAKI

Due anime sole si incontrano per caso nella notte di Helsinki alla ricerca del primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il loro percorso verso il rispettabile obiettivo in comune è però offuscato dall’alcolismo di lui, dai numeri di telefono persi, dal non conoscere i nomi o gli indirizzi reciproci e dalla tendenza in generale della vita a frapporre ostacoli a coloro che cercano la felicità.

Cast: Alma Poysti, Jussi Vatanen.

ABOUT DRY GRASSES DI NURI BILGE CEYLAN

Samet, un giovane insegnante d’arte, sta terminando il suo quarto anno di servizio obbligatorio in un remoto villaggio dell’Anatolia. Dopo una serie di eventi a cui riesce a malapena a dare un senso, perde la speranza di sfuggire alla vita cupa in cui sembra essere bloccato. Il suo incontro con Nuray, anche lei insegnante, lo aiuterà a superare la sua angoscia?

Cast: Deniz Celiloglu, Merve Dizdar.

Una scena di About Dry Glasses.

LAST SUMMER DI CATHERINE BREILLAT

Anne, brillante avvocata, vive in perfetta sintonia con il marito Pierre e le loro figlie di sei e otto anni in una casa sulle alture di Parigi. Un giorno, il diciassettenne Theo, un figlio avuto da Pierre da un precedente matrimonio, si trasferisce a vivere con loro. Anne è turbata dalla sua presenza e pian piano intraprende con il ragazzo una relazione appassionata, mettendo in pericoloso la sua carriera e la sua vita familiare.

Cast: Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau, Serena Hu, Angela Chen.

LA CHIMERA DI ALICE ROHRWACHER

Ognuno ha sua Chimera, qualcosa che cerca di raggiungere ma che non riesce mai ad agguantare. Per una banda di tombaroli, ladri di antichi corredi e di meraviglie archeologiche, la Chimera significa prima di tutto riscatto dal lavoro e sogno di ricchezze facili. Per Arthur, la Chimera assomiglia alla donna che ha perso, Beniamina. Per trovarla, Arthur sfida l’invisibile: la cerca ovunque, entrando persino nella terra alla ricerca della porta per l’aldilà di cui parlano i miti. In un avventuroso viaggio tra i vivi e i morti, tra foreste e città, tra feste e solitudini, si snodano i destini intrecciati di vari personaggi, ognuno alla ricerca della Chimera.

Cast: Josh O’Connor, Carol Duarte, Alba Rohrwacher, Isabella Rossellini, Vincenzo Nemolato.

LA PASSION DE DODIN BOUFFANT DI HUNG TRAN ANH

1885. L’impareggiabile cuoca Eugenie lavora da 20 anni per il famoso gourmet Dodin. Col passare del tempo, la pratica della gastronomia e l’ammirazione reciproca si sono trasformate in una relazione romantica. La loro unione dà origine a piatti uno più delizioso dell’altro che confondono anche gli chef più illustri del mondo. Ma Eugenie ama la sua libertà e non ha mai voluto sposare Dodin. Così lui decide di fare qualcosa che non ha mai fatto prima: cucinare per lei…

Cast: Juliette Binoche, Benoit Magimel, Bonnie Chagneau-Ravoire, Jean.Marc Roulot.

HOMECOMING DI CATHERINE CORSINI

Khédidja lavora per una ricca famiglia parigina che le ha offerto di badare ai propri figli durante un’estate in Corsica. Portando con sé le figlie adolescenti Jessica e Farah, la donna coglie l’occasione per tornare sull’isola che quindici anni prima aveva lasciato in tragiche circostanze. Mentre la madre è alle prese con i suoi ricordi, le due ragazze si abbandonano a tutte le tentazioni estive: incontri inaspettati, dispetti e prime esperienze amorose. Nel frattempo, però, emergono anche domande sul loro lontano passato sull’isola, domande che le portano a scavare più a fondo nella versione data dalla loro madre della storia di famiglia.

Cast: Cedric Appietto, Virginie Ledoyen, Denis Podalydes, Marie-Ange Geronimi, Suzy Bemba, Lomane De Dietrich, Esther Gohourou, Aissato Diallo Sagna, Harold Orsini.

FOUR DAUGHTERS DI KAOUTHER BEN HANIA

Olfa è una donna tunisina, madre di quattro figlie. Un giorno, le sue due figlie più grandi scompaiono. Per colmare la loro assenza, la regista Kaouther Ben Hania invita attrici professioniste e inventa un’esperienza cinematografica unica che solleverà il velo sulle storie di vita di Olfa e delle sue ragazze. Un viaggio intimo di speranza, ribellione, violenza, trasmissione e sorellanza che metterà in discussione le fondamenta stesse delle nostre società.

Cast: Hend Sabri, Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Nour Karoui, Ichraq Matar, Majd Mastoura.

MAY DECEMBER DI TODD HAYNES

Vent’anni dopo che la loro famigerata storia d’amore da tabloid ha attanagliato l’intera nazione, una coppia sposata cede alla pressione quando si presenta un’attrice per far ricerche per un film sul loro passato.

Cast: Natalie Portman, Julianne Moore, Charles Melton.

YOUTH (SPRING) DI WANG BING

A Zhili, città manifatturiera a 150 km da Shanghai, arrivano giovani lavoratori che provengono da tutte le regioni rurali attraversate dal fiume Yangtze. Sono poco più che ventenni, condividono i dormitori e mangiano nei corridoi. Lavorano instancabilmente per riuscire un giorno a crescere un figlio, comprare una casa o avviare i propri laboratori. Tra loro, amicizie e amori nascono e muoiono a seconda delle stagioni, dei fallimenti e delle pressioni familiari.

Documentario.

PERFECT DAYS DI WIM WENDERS

Hirayama sembra del tutto soddisfatto della sua vita semplice da addetto alle pulizie dei bagni di Tokyo. Al di là della sua routine quotidiana molto strutturata, nutre passione per la musica e per i libri. E adori gli alberi, che fotografa. Una serie di incontri inaspettati riveleranno gradualmente molti aspetti del suo passato. Una riflessione commovente e poetica sulla ricerca della bellezza nel mondo quotidiano che ci circonda.

Cast: Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada, Yumi Aso, Sayuri Ishikawa, Tomokazu Miura, Min Tanaka, Koji Yakusho.

Una scena di Perfect Days.

RAPITO DI MARCO BELLOCCHIO

Nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, i soldati del Papa irrompono nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del cardinale, sono andati a prendere Edgardo, il loro figlio di sette anni. Secondo le dichiarazioni di una domestica, ritenuto in punto di morte, a sei mesi, il bambino era stato segretamente battezzato. La legge papale è inappellabile: deve ricevere un'educazione cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio.

Sostenuta dall'opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica. Ma il Papa non accetta di restituire il bambino. Mentre Edgardo cresce nella fede cattolica, il potere temporale della Chiesa volge al tramonto e le truppe sabaude conquistano Roma.

Cast: Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese, Filippo Timi, Fabrizio Gifuni, Andrea Gherpelli, Samuele Teneggi, Corrado Invernizzi.

THE OLD OAK DI KEN LOACH

L’Old Oak è un posto speciale. Non è solo l’ultimo pub ancora in attività ma è anche l’unico spazio pubblico rimasto dove possono incontrarsi le persone di una comunità mineraria un tempo fiorente ma ora in declino. TJ Ballantyne, il tenace proprietario, fa di tutto per resistere e il suo sforzo diventa maggiore quando il pub diventa territorio conteso dopo l’arrivo dei rifugiati siriani che vengono collocati nel villaggio. Tuttavia, l’amicizia di TJ con Yara, una giovane siriana con la passione per la fotografia, potrebbe aiutarlo a trovare un modo per far convivere le due diverse comunità in un dramma profondamente commovente sulla perdita, sulla paura e sulla difficoltà di ritrovare la speranza.

Cast: Dave Turner, Chrissine Robinson, Col Tait, Jen Patterson, Joe Armstrong, Maxie Peters, Ebla Mari.

THE ZONE OF INTEREST DI JONATHAN GLAZER

Rudolf Höss, il comandante di Auschwitz, e la moglie Hedwig si sforzano di costruire una vita da sogno per la loro famiglia in una casa con giardino vicino al campo di concentramento.

Cast: Christian Friedel, Sandra Hüller.

Christian Friedel e Sandra Hüller in una scena di The Zone of Interest.