Candy – Morte in Texas: La vera storia di una casalinga disperata armata d’ascia

S u Disney+ è disponibile la serie tv Candy – Morte in Texas. Basata su una vicenda realmente accaduta, racconta la storia di una casalinga di periferia che ha ucciso la sua amica e vicina con 41 colpi d’ascia.

Candy – Morte in Texas è la serie tv in 5 parti che Disney+ propone dal 12 ottobre. Basata su una vicenda realmente accaduta, ha la sua protagonista e produttrice esecutiva in Jessica Biel, la star hollywoodiana lanciata da un’altra serie cult: Settimo cielo.

La storia ruota intorno a Candy Montgomery, una casalinga di provincia che all’apparenza ha tutto: un buon marito, due figli, una bella casa, e persino un'attenta pianificazione ed esecuzione delle trasgressioni. Ma quando la pressione del conformismo si fa strada dentro di lei, le sue azioni chiedono a gran voce un po' di libertà. Con risultati fatali.

La vera storia di Candy Montgomery

Era il 13 giugno 1980. Betty Gore, insegnante di trent’anni e madre di due bambini, è stata trovata uccisa nella sua casa a Wylie, in Texas. È stata colpita 41 volte con un’ascia. I residenti della cittadina statunitense sono rimasti scossi dalla brutalità del crimine. Ma lo shock più grande per tutti è arrivato nel momento in cui un’amica e vicina di Betty, Candace ‘Candy’ Montgomery, anche lei trentenne, è stata arrestata per l’omicidio.

Nel processo che ne è conseguito, Candy ha affermato di aver agito per legittima difesa dopo che Betty era andata su tutte le furie per aver scoperto la relazione clandestina tra l’amica e suo marito Allan. Dopo otto giorni di udienze, la giuria ha impiegato solo quattro ore per dichiarare Candy non colpevole.

Questa è la vera storia a cui i produttori di The Act hanno fatto riferimento per creare la serie tv Disney+ Candy – Morte in Texas, con Jessica Biel nei panni di Candy. Accanto a lei, recitano Melanie Lynskey come Betty, Pablo Schreiber come Allan e Timothy Simons come Pat, il marito di Candy. Ma non solo: ha una piccola parte anche Justin Timberlake, marito nella vita reale di Jessica Biel. In un cameo, dà vita allo sceriffo Steve Deffibaugh, colui che investiva sulla morte di Betty, recitando per la prima volta accanto alla moglie.

Il poster della serie tv Candy - Morte in Texas.

Candy, una casalinga disperata

Candy Montgomery, al centro della serie tv Disney+ Candy – Morte in Texas, è un’onesta casalinga di periferia e madre di due figli. È timorata di Dio e non ha alcun precedente alle sue spalle: nessun atto di violenza pende sulla sua pedina e nessuno ha molto da ridire sul suo passato. Eppure, commette un indicibile gesto di violenza contro la sua migliore amica, Betty, cambiando non solo la sua vita ma anche quella dell’intera comunità.

Ma se non era una donna violenta come si è arrivati a quello che si racconta nella serie tv Disney+ Candy – Morte in Texas? “Mi sono chiesta anch’io cosa l’ha spinta ad agire”, ha commentato la protagonista Jessica Biel. “Non ho una risposta ma spesso dietro a vicende come la sua ci sono emozioni, desideri, sogni e rimpianti repressi. E spesso sono quelli a spingere oltre i limiti del consentito. Dietro Candy c’era una donna che aveva bisogno di aiuto ma che non sapeva come chiederlo fino a quando una sequela di eventi non l’ha spinta oltre il baratro”.

“Non sapremo mai perché la giuria l’ha assolta”, ha aggiunto l’attrice. “E nella serie tv lasciamo in sospeso il giudizio: è giusto che sia il pubblico a decidere”. Per entrare nei panni di Candy, Biel è andata incontro a un incredibile processo di trasformazione fisica, coadiuvata da trucco, parrucco e costumi di scena. “Da attrice, è sempre divertente non riconoscersi allo specchio. Gli occhiali, poi, sono stati l’ultimo pezzo di un puzzle incredibile che mi ha regalo la sicurezza giusta per un progetto così delicato”.

