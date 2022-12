Caleidoscopio: La più grande rapina del secolo nella serie tv Netflix

A rriva su Netflix la serie tv Caleidoscopio, che trae spunto con originalità dalla scomparsa di 70 miliardi di dollari da un caveau di Manhattan durante l’uragano Sandy.

Netflix propone dal 1° gennaio la serie tv antologica Caleidoscopio, un crime con un approccio non lineare alla narrazione, fatti di intrighi e suspense. Liberamente ispirata alla storia vera dei settanta miliardi di dollari in obbligazioni scomparsi nel centro di Manhattan durante l'uragano Sandy, Caleidoscopio è composta da otto episodi che vanno da 24 anni prima a 6 mesi dopo il colpo.

Gli spettatori potrebbero iniziare da determinati episodi (come gli episodi "Giallo" o "Verde") e poi approfondire il proprio ordine di visione personale con altri episodi ("Blu" o "Viola" o "Arancione", seguiti da "Rosso" o "Rosa") fino all'epico finale della storia "Bianco" (il colpo). L’ordine in cui gli otto episodi verranno visti influenzerà notevolmente il punto di vista sulla storia, sui personaggi e sulle questioni in sospeso.

Tra gi attori protagonisti, spiccano i nomi di Giancarlo Esposito, Rufus Sewell, Paz Vega e Jai Courtney.

La trama della serie tv Caleidoscopio

La nuova serie tv antologica Netflix Caleidoscopio si svolge nell'arco di 25 anni e segue una banda di ladri provetti nel loro tentativo di aprire un caveau apparentemente inviolabile per ottenere il più grande bottino della storia. Sotto l'occhio vigile della più potente squadra di sicurezza aziendale del mondo e delle forze dell'ordine, ogni episodio rivela una tessera di un elaborato puzzle di corruzione, avidità, vendetta, complotti, alleanze e tradimenti. In che modo la banda di ladri ha architettato il piano? Chi la farà franca? Di chi ci si può fidare?

Il poster originale della serie tv Netflix Caleidoscopio.

I personaggi principali

Numerosi sono i personaggi che popolano la serie tv Netflix Caleidoscopio. Per facilitare la visione degli episodi (tutti con il nome di un colore), ve li proponiamo divisi in tre macrogruppi.

La banda di ladri

Leo Pap (Giancarlo Esposito)

Leo Pap è la mente criminale della serie tv Netflix Caleidoscopio. Intelligente e motivato, riesce a essere sempre un passo avanti e ha un occhio attento ai dettagli. È diventato ladro in giovane età e, seppur abbia avuto la possibilità di cambiare vita, non è riuscito a stare lontano dal mondo criminale, perdendo famiglia e libertà.

Ava Mercer (Paz Vega)

Avvocata di giorno, è la specialista delle armi del gruppo. Si trova a suo agio sia in un poligono di tiro sia in un’aula di tribunale. Anche se è solita risolvere tutto in modo veloce e pratico, in fondo è un’anima dal buon cuore che farà di tutto per proteggere le poche persone a lei care.

Judy Goodwin (Rosaline Elbay)

Esperta di esplosivi, è testarda e dipendente. Judy è anche uno spirito libero che, dotata di un tocco di sarcasmo e un’intelligenza sopra la media, sa sempre come rimediare ai propri errori.

Bob Goodwin (Jai Courtney)

Maschio alfa, ha uno straordinario talento per lo scasso e per far saltare i nervi alle persone. Attraente al punto da essere una minaccia, sa essere molto pericoloso quando qualcuno entra nel suo radar d’azione.

Stan Loomis (Peter Mark Kendall)

Piccolo contrabbandiere con una grande passione per i piaceri epicurei, Stan ha una bocca che non smette mai di parlare e il cuore di un romantico senza speranza. Leale fino all’eccesso, è disposto a rischiare tutto per ciò che desidera, anche se questo significa rinunciare alla comoda vita che s’è costruito.

RJ Acosta, jr (Jordan Mendoza)

Ingegnere autodidatta, è un brillante meccanico e personalizzatore d’auto, oltre che uno straordinario pilota. Manca un po’ di tatto e sensibilità ma la sua lealtà nei confronti di Leo non conosce limiti. Quando gli viene chiesto di unirsi alla banda di ladri, coglie al volo l’occasione per dimostrare il suo valore.

Il team della security

Roger Salas (Rufus Sewell)

Ex ladro che si è reinventato come esperto di sicurezza d’alto livello, Roger è un venditore con la straordinaria capacità di manipolare le persone per i suoi fini. Leale ma fino a un certo punto: le sue ambizioni e le sue necessità avranno sempre la priorità su tutto.

Hannah Kim (Tati Gabrielle)

Intelligente, ambiziosa e versatile, Hannah sa adattarsi a qualsiasi contesto e non sempre il denaro è tutto ciò che la muove. Come un camaleonte che si muove tra l’alta finanza e la criminalità trovandosi sempre a suo agio, sa sempre a quale espediente ricorrere per tirarsi fuori dai guai.

Liz Kim (Soojeong Son)

Sorella minore di Hannah, è uno spirito libero. La sua attitudine al laissez-faire è in conflitto con la profonda etica del lavoro della sorella. Insieme, quindi, dovranno trovare un modo per sostenersi a vicenda e lavorare fianco a fianco per non lasciarsi travolgere.

Carlos Sujo (Hemky Madera)

È il braccio destro e capo della sicurezza di Roger. Fedele come pochi, Carlos è colui a cui Roger si rivolge quando ha bisogno che qualcosa venga gestito in maniera fuori dall’ordinario. In pochi sanno cosa Carlos fa per Roger ma tutti sanno che è meglio tenersi alla larga e non mettergli il bastone tra i piedi.

Gli agenti sul caso

Nazan Abbasi (Niousha Noor)

Lucida e tenace fino all’accesso, è un’agente dell’Fbi. Con la sua esperienza (e un passato non sempre facile), ha dentro un fuoco che potrebbe investire in pieno la banda di ladri, a patto che quelle stesse fiamme non consumino prima lei.

Samuel Toby (Bubba Weiler)

Agente speciale dell’Fbi, nutre una profonda ammirazione per la collega Nazan che va anche al di là del lavoro. Attratto dalla sua intelligenza e bravura, la aiuta devotamente mentre cerca di risalire alla banda di ladri. Tuttavia, quando realizzerà che Nazan è troppo coinvolta dal caso, dovrà scegliere se dare priorità alla propria carriera o alla giustizia.

