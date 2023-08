Un film su Sky ricostruisce la terribile storia della serial killer Aileen Wuornos

G iustiziata nel 2002, Aileen Wuornos è al centro del film Sky Caccia al killer: Monster, che ne ricostruisce gli anni della giovinezza. Prendendosi fin troppe libertà rispetto alla versione della storia raccontata dal film Monster con Charlize Theron.

Sky trasmette il 3 agosto in prima visione assoluta il film Caccia al killer: Monster. Diretto da Daniel Farrands, racconta la vera storia della serial killer Aileen Wuornos che, tra il 1989 e il 1990, si è resa responsabile di una lunga serie di omicidi. Giustiziata con un’iniezione letale il 9 ottobre 2002, Aileen Wuornos è stata già raccontata al cinema dal film Monster, che è valso un premio Oscar all’attrice Charlize Theron, e in televisione nel quarto episodio della quinta stagione della serie tv American Horror Story.

La trama del film

Caccia al killer: Monster, il film Sky dalle venature thriller e horror, propone una versione romanzata della vita della giovane Aileen Wuornos, ispirandosi su alcuni fatti realmente accaduti. La storia inizia la sera prima dell’esecuzione quando Aileen (Ashley Atwood) concede un’intervista a Peter (Hamish Sturgeon), un documentarista britannico deciso a ricostruire la sua storia. È il 2002 e su di lei pende l’accusa di aver ucciso sette uomini.

Un lungo flashback ci porta a metà degli anni Settanta quando in rapida successione la giovane Aileen (Peyton List) incontra una ricca ragazza di nome Jennifer (Lydia Hearst) e da lei viene inserita nel giro di coloro che contano in Florida. Non passa poi molto tempo prima che riesca a sposare il padre dell’amica, l’anziano e ricco magnate Lewis Fell (Tobin Bell), facendo infuriare non poco Jennifer.

Aileen ama i vantaggi che derivano dall’unione ma non ha intenzione di onorarne i “costi”. Comincia così a mettere in atto i suoi primi crimini e fa di tutto per allontanare il marito dalla figlia, inimicandosi anche gran parte della gente che frequenta e generando degli ammanchi nei conti di Fell. Ben presto, mentre semina distruzione intorno a sé, Aileen si ritrova a dover fare i conti con il fratello maggiore Keith (Joseph Schwarz), determinato a chiedere la sua parte.

In breve tempo, solo dopo nove settimane e i primi omicidi, Aileen è costretta a ritornare all’esistenza di prima, una vita che lei stessa giudica senza importanza alcuna.

Il poster originale del film Sky Caccia al killer: Monster.

Chi era Aileen Wuornos

Caccia al killer: Monster, il film trasmesso da Sky, si prende molte licenze nel raccontare la storia di Aileen Wuornos. Ma chi era realmente?

Aileen Wuornos era una donna statunitense, nata il 29 febbraio 1956 in Michigan, Stati Uniti, e morta il 9 ottobre 2002 in Florida. Wuornos ha avuto una vita difficile fin dall'infanzia, segnata da un'infanzia difficile, abusi, abbandono e prostituzione. Dopo una serie di relazioni violente e problematiche, ha iniziato a uccidere uomini, dichiarando che lo faceva in legittima difesa durante tentativi di stupro o violenza sessuale.

Le sue vittime erano tutte uomini adulti, e i loro corpi sono stati trovati in diverse località della Florida. Wuornos è stata arrestata nel 1991 e condannata per gli omicidi. Durante i processi, è emerso il suo passato traumatico e i problemi mentali che ha affrontato.

Nel 2002, Aileen Wuornos è stata giustiziata tramite iniezione letale nella prigione di Florida State. La sua storia è diventata oggetto di film, documentari e libri, suscitando dibattiti su temi come la pena di morte, la salute mentale e gli abusi sessuali. Ma per farsi un’opinione sulla sua vera storia più che il film Sky Caccia al killer: Monster è consigliabile recuperare il bel Monster di Patty Jenkins.

