C’era una volta a Montecarlo: Il film favola di Rai 1

I l magico scenario di Monaco fa da sfondo a C’era una volta a Montecarlo, il film su Rai 1 con al centro un Aladdin di periferia e una principessa in cerca di se stessa.

Rai 1 per il ciclo di film dedicati all’amore trasmette martedì 28 giugno C’era una volta a Montecarlo, tv movie francese ambientato nelle magiche atmosfere del principato di Monaco. Da sempre di favole all’ombra della celebre rocca, Montecarlo apre i suoi casinò a un giovane marocchino che, complice la sua passione per il gioco d’azzardo, si finge principe per tentare la sorte. Troverà inaspettatamente l’amore di una vera principessa alla ricerca di se stessa, andando oltre le suddivisioni e le differenze di classe.

Cosa racconta il film

C’era una volta a Montecarlo, il film proposto da Rai 1, è una commedia sentimentale che gioca con i sentimenti, lo scambio di identità e il gioco d’azzardo sullo sfondo del celebre principato a due passi dall’Italia. La premessa iniziale è alquanto condivisibile: cos’è l’amore se non un azzardo? Lo dimostra, del resto, molta letteratura che spesso ha usato la fortuna con le carte da gioco come metafora per il più nobile dei sentimenti umani.

Originariamente suddiviso in due parti ma proposto da Rai 1 in un’unica soluzione, il film C’era una volta a Montecarlo segue le avventure di Medhi, un trentenne di origine marocchina che è anche un brillante giocatore di poker. Medhi vive con la madre a La Courneuve, un sobborgo di Parigi, quando un giorno vince una discreta somma di denaro con il poker online.

Considerando i soldi pochi per cambiar vita o comprare una nuova e bella casa alla madre, Mehdi decide di tentare la sorte una volta per tutte. Parte allora alla volta di Monaco, il principato in cui secondo lui ogni sogno può trasformarsi in realtà. E, come se non bastasse, balza in lui l’idea di fingersi un principe marocchino. Lo scopo è quello di sedersi così allo stesso tavolo di gioco con i più ricchi e tentare di guadagnare il denaro sufficiente per concedersi un’esistenza migliore.

Tuttavia, al suo arrivo all’Hotel Paris Monte-Carlo, Mehdi vede i suoi propositi sconvolti dalla bella receptionist Elena. La giovane donna ben presto realizza quale sia la vera identità di Medhi e si rende conto che è solo un semplice bugiardo. Ma anche lei nasconde dei segreti: primo tra tutti, non è chi afferma di essere. Tra bugie e rivelazioni, potrà l’amore che lentamente sboccia tra i due trovare un lieto fine?

I protagonisti

Il film C’era una volta a Montecarlo, offerto in prima visione tv da Rai 1, ha per protagonista l’attore francese Rayane Bensetti, noto in patria per aver vinto la quinta edizione della versione francese del programma Ballando con le stelle. Per Bensetti quello di Mehdi, sorta di Aladdin della periferia parigina, è il primo ruolo da “adulto” dopo una carriera iniziata da bambino in una serie di spot ed esplosa dopo la partecipazione al programma.

Fotografato tra l’altro da Karl Lagerfeld per una nota rivista di moda francese, è noto in Italia per aver preso parte alla serie tv Clem e al film Netflix Let’s Dance. “In C’era una volta a Montecarlo, il film che vedrete su Rai 1, sono uno young adult che ama il poker e che passa tutto il tempo a giocarci”, ha commentato l’attore. “Mehdi non ha troppi obiettivi nella vita, tranne che giocare e comprare una casa più confortevole alla madre. Proverà in tutti i modi per riuscirci… dopotutto, è una persona piuttosto intelligente e con una buona educazione: è uno a cui piace valutare tutto, rischi e vantaggi: in questo mi somiglia”.

“Non sono però un giocatore di poker!”, ha continuato l’attore. “Ho dovuto imparare per lavoro a fare i conti con le scommesse, il bluff, il ruolo dei croupier… si è rivelato tutto molto interessante, soprattutto perché sul set ho avuto a che fari con alcuni dei giocatori che prendono parte ai tornei più importanti del mondo”.

Al fianco di Bensetti nel ruolo di Elena recita Anne Serra. “Anne è un’attrice nuova per il cinema”, ha evidenziato Bensetti. “Ha lavorato molto a teatro ed è una grande attrice. Ci siamo subito trovati d’accordo e ci siamo divertiti a improvvisare, allontanandoci anche dal copione”.

