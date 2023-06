Bye Bye Morons: L’addio a tutti dei protagonisti del film Sky

A rriva su Sky il film Bye Bye Morons – Addio a tutti, una commedia bizzarra che mixa dramma e situazioni sempre più grottesche per criticare la società di oggi attraverso la storia di una donna alla ricerca del proprio film.

Sky trasmette la sera del 16 giugno in prima visione assoluta il film Bye Bye Morons – Addio a tutti. Diretto da Albert Dupontel e interpretato dallo stesso con Virginie Efira e Nicolas Marié, racconta la storia della parrucchiera Suze Trappet. Quando a 43 anni scopre di essere seriamente malata, Suze decide di andare alla ricerca del bambino che è stata costretta ad abbandonare quando aveva 15 anni dopo aver partorito in anonimato.

Il suo desiderio la fa incrociare presto con JB, un cinquantenne esperto informatico nel pieno di un esaurimento, e con Blin, un archivista reso cieco da un abuso della polizia ma dall’entusiasmo impressionante. Insieme, i tre danno il via a una ricerca tanto spettacolare quanto improbabile.

La trama del film

Vincitore di ben sette premi César nel 2021 (tra cui miglior film, regista, attore non protagonista, sceneggiatura originale e fotografia) su dodici nomination, il film Sky Bye Bye Morons – Addio a tutti ha incassato oltre 16 milioni di dollari al botteghino francese.

Farsa travestita da commedia, usa eventi assurdi e altamente improbabili che lasceranno gli spettatori a bocca aperta (del resto, il regista ha definito il suo lavoro come un omaggio a Brazil di Terry Gilliam, che è presente anche in un cameo). Tutto inizia con due personaggi, Suze Trappet e JB Cuchas, impegnati a lottare ognuno a modo proprio con la vita. A Suze hanno appena diagnosticato una malattia autoimmune senza scampo (generata da anni di inalazione di lacca per capelli piena di sostanze chimiche) che la spinge a rimettersi sulle tracce del proprio passato. JB, invece, è stato appena sostituito al lavoro ed è pronto a farla finita con uno sparo.

Suze e JB si incontrano per caso e, per necessità, creano un rapporto simbiotico durante un cammino insieme sempre più grottesco. Quando lui fallisce il suo tentativo di suicidio sparando a qualcun altro, Suze gli propone un patto: confermerà alla polizia che è stato un incidente solo se l’aiuterà a ritrovare suo figlio.

Ai due si aggiunge poi anche il signor Blin, che ha un talento particolare nel farsi coinvolgere da circostanze ridicole e divertente. Cieco per via di un incidente con la polizia, Blin è stato assunto come archivista solo per garantire la quota riservata alla diversity and inclusion.

Un tema serio raccontato in maniera divertente

Tragedia burlesca che si propone di raccontare il mondo di oggi con una bella dose di umorismo nero, il film Sky Bye Bye Morons – Addio a tutti mette insieme una coppia di protagonisti i cui desideri divergono. Da un lato, c’è Suze, una donna che vorrebbe vivere ma non può, mentre dall’altro lato c’è JB, un uomo che potrebbe vivere ma che non vuole farlo. Insieme, affrontano un mix di assurdità e sentimentalismo che si traducono in una critica spietata alla nostra dipendenza dalla tecnologia, alla sfiducia nei confronti delle autorità e alla perdita di scopi del mondo moderno.

Il tema della maternità, come in quasi tutti i film diretti da Dupontel, è centrale. “È strano che sia così”, ha dichiarato tra il serio e il faceto il regista e attore francese. “Ho vissuto un’infanzia fantastica, eppure maternità e filiazione sono due temi dai quali non riesco ad allontanarmi. Forse in un’altra vita le cose mi sono andate molto meno bene”. Tuttavia, per parlarne, Dupontel sceglie una commistione di genere che passa dal dramma alla commedia, unendo divertimento ed emozione. “Per quanto serie siano le mie storie, provo a trasmetterle in maniera divertente. Lo scopo del film è serio ma la mia ambizione è che nel vederlo lo spettatore si diverta. Tutti noi possiamo identificarci in Suze o in JB: è semmai il signor Blin che porta scompiglio, cambiamento e fantasia!”.

Nel film Sky Bye Bye Morons – Addio a tutti, il ruolo di Suze è ricoperto dall’attrice Virginie Efira, attesa al cinema con il film L’amore e le foreste. “Virginie si è presta al gioco con grande umiltà sin dai provini”, ha raccontato il regista Albert Dupontel. “L’ho trovata fantastica nel restituire un personaggio che è al contempo popolare, sexy e commovente. Traspira tenerezza e umanità in ogni momento della sua battaglia contro un’amministrazione indifferente e digitalizzata che disumanizza tutti quanti. Ed è con la sua ricerca che libererà tutti quelli che incontra, disinibendo JB e rivelando il folle amore per la vita che ha il signor Blin”.

