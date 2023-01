Bussano alla porta: il nuovo film horror tra famiglia e apocalisse di M. Night Shyalaman

S hyamalan, uno dei maestri del nuovo horror moderno, presenta il film Bussano alla porta: una storia che, tratta da un noto romanzo, si interroga su fede, salvezza e famiglia.

Bussano alla porta è il nuovo film del regista M. Night Shyamalan, in uscita al cinema il prossimo 2 febbraio grazie a Universal Pictures Italia. Con nel cast attori come Dave Bautista, Jonathan Groff, ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn e Rupert Grint, è un thriller a sfondo horror in cui il terrore è letteralmente sull’uscio della porta.

La trama del film Bussano alla porta

Come tutti i film più riusciti del visionario M. Night Shyamalan, anche Bussano alla porta è enigmatico, imprevedibile e inaspettato. L’unica certezza che si ha nel vederlo è che non si sa mai cosa accadrà da un momento all’altro. Basato sul bestseller La casa alla fine del mondo di Paul Tremblay (edito in Italia da Mondadori), Bussano alla porta è figlio di una sceneggiatura di Steve Desmond e Michael Sherman, finita nel 2019 nella famigerata black list (ovvero l’elenco delle migliori sceneggiature non prodotte ogni anno).

“Inizialmente ero solo intenzionato a produrre il film”, ha dichiarato il regista. “Un giorno, però, durante una riunione, ho cambiato idea: “e se lo riscrivessi e lo dirigessi io?” è quello che ho proposto ai miei collaboratori”.

Il film Bussano alla porta è incentrato su una coppia gay, Andrew (Jonathan Groff) ed Eric (Ben Aldridge), e sulla loro figlia adottiva Wren (Kristen Cui). I tre sono in vacanza in un’isolata baita nelle foreste quando la loro casa viene circondata da quattro sconosciuti armati: Leonard (Dave Bautista), Sabrina (Nikki Amuka-Bird), Adrianne (Abby Quinn) e Redmond (Rupert Grint).

Presa in ostaggio, la famiglia viene informata del fatto che i quattro – sconosciuti anche tra di loro – sono tutti perseguitati e tormentati dalla stessa profezia: il mondo finirà a meno che Andrew, Eric e Wren non scelgano di far morire uno di loro. Da quel momento, non importa se i quattro hanno ragione o meno: entrambi gli scenari che prospettano rimangono orribili.

Bussano alla porta: I poster 1/2 2/2 PREV NEXT

Una storia biblica

Il film Bussano alla porta è dunque un thriller con una domanda avvincente al centro: cosa faresti se fossi chiamato a scegliere chi salvare tra la tua famiglia e l’umanità intera. Temi come fede e credo, certezza e dubbio, e il potere e i limiti in gioco, diventano dunque il nucleo centrale della vicenda. “Per me, è una storia biblica moderna”, ha sottolineato Shyamalan. “Ha argomenti che si ricollegano a Servant, la serie tv da me creata per Apple Tv+, e riflette la mia sensazione per cui tutto ciò che sta accadendo oggi nel mondo ci stia portando tutti verso una giusta direzione. Certo, non procediamo sempre nella maniera giusta ma ci meritiamo la possibilità di continuare ad andare avanti”.

La famiglia è uno dei topoi ricorrenti nel cinema di Shyamalan mentre quasi del tutto inedita nella sua filmografia è l’ambientazione al chiuso scelta per Bussano alla porta. “Sono molto attratto dalle storie di reclusione e dalla possibilità di raccontare grandi vicende spiando da una piccola finestra”, ha rivelato il cineasta. “Il contrasto che si crea è allettante e stimola il mio potenziale creativo. Non a caso, Hitchcock è uno dei miei registi preferiti: la suspense è alla base anche del mio film, dove ogni supposizione di pubblico e personaggi viene costantemente messa alla prova”.

M. Night Shyamalan, il regista del film Bussano alla porta.

I personaggi principali

Sono in definitiva solo sette i personaggi che muovono il film Bussano alla porta. Conosciamoli uno per uno.

Leonard (Dave Bautista)

Leonard è il capo del gruppo di quattro sconosciuti che si presentano alla baita per chiedere alla famiglia di fare una scelta improponibile per evitare l’apocalisse. Personaggio complesso e stratificato, Leonard non è un fanatico. Ha semmai il cuore spezzato e torturato dall’idea di dover forzare la famiglia a una scelta impossibile. “È come un gigante fisicamente intimidatorio. Deve fare cose orribili ma in realtà è incredibilmente gentile, infantile e analitico sulla natura umana”, ha commentato Shyamalan.

Andrew (Jonathan Groff) ed Eric (Ben Aldridge)

Insieme al marito Eric, Andrew ha adottato Wren, una bambina di otto anni. Seppur complici, i due coniugi hanno prospettive e punti diversi sull’umanità: Andrew è più cinico e ha perso la fiducia nel genere umano mentre Eric è più fiducioso ed è più probabile che veda del buono nelle persone. Man mano che il pericolo si intensifica, tale divergenza si trasforma in fonte di ansia e di terrore.

Sia Groff sia Aldridge, i due attori che interpretano Andrew ed Eric sono apertamente gay.

Sabrina (Nikki Amuka-Bird)

Sabrina è uno dei quattro sequestratori. Lavora come infermiera ma alcuni eventi inspiegabili l’hanno portata a unire le sue forze con quegli estranei con cui condivide un obiettivo comune. Come Leonard, è tormentata da ciò che dovrà fare per evitare l’apocalisse. Donna premurosa, non aveva mai creduto profondamente nella fede o in Dio ed è come i suoi compagni terrorizzata da ciò che sarà.

Redmond (Rupert Grint)

Terzo sequestratore, Redmond ha un passato losco alle spalle. Più di ogni altro sente il peso del countdown verso la fine del mondo, risultando aggressivo e in preda a una rabbia che non controlla mai del tutto. Ha la testa abbastanza calda e non fa nulla per nasconderlo.

Adrianne (Abby Quinn)

Ultima componente del gruppo di sequestratori.

Wen (Kristen Cui)

Wen è la figlia adottiva di Andrew ed Eric.

Bussano alla porta: Le foto del film 1/2 2/2 PREV NEXT