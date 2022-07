C on un mix tra Agatha Christie e Quentin Tarantino, il film Bullet Train e il suo cast all star guidato da Brad Pitt stanno per arrivare nelle sale italiane, promettendo mistero, divertimento, azione e… follia!

Arriva il 25 agosto nei cinema italiani grazie a WarnerBros. Bullet Train, il nuovo film con protagonista Brad Pitt, tratto dal romanzo I sette killer dello Shinkansen di Kotaro Isaka. Pitt riveste i panni di Coccinella, uno sfortunato assassino determinato a fare il suo lavoro se non fosse che il destino gli mette il bastone tra le ruote portando in rotta di collisione con avversari letali provenienti da ogni parte del pianeta. Tutti diversi tra loro, gli assassini perseguono obiettivi collegati ma contrastanti sullo sfondo di una corsa senza sosta sul treno più veloce del mondo attraverso il moderno (e stilizzato) Giappone.

A dirigere il film Bullet Train è David Leitch, il regista di Deadpool 2. Brad Pitt è invece affiancato da un cast di incredibili attori: Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio e Sandra Bullock.

Che fortuna, la sfortuna!

“Coccinella sta attraversando una crisi esistenziale”, ha affermato Brad Pitt a proposito del suo personaggio al centro del film Bullet Train. “È un assassino che cerca di svolgere il suo lavoro in santa pace ma ultimamente ha incontrato troppi intoppi. Nel ricercarne il perché sta cominciando a pensare di essere lui il problema. La sfortuna sembra entrata in ogni aspetto della sua vita e vorrebbe semplicemente trovare per un modo per allontanarla”.

Ciò che Coccinella vede come una maledizione in realtà è un catalizzatore di buona sorte per le altre persone. Paradossalmente. È stata proprio la sfortuna a trasformare Coccinella in un esperto nel suo campo. Quando le cose sembrano andargli storte, Coccinella ha imparato a reagire al volo. Sa gestire anche la più folle delle situazioni senza rinunciare mai alla sua ironia e alla sua efficacia.

Noto per l’estro e il divertimento di un film come Deadpool 2, il regista David Leitch non ha voluto perdersi l’opportunità di dirigere Bullet Train: “Sono stato attratto dall’audacia e dall’originalità della storia”, ha dichiarato. “È uno di quei film che mi piace fare: il divertimento è incessante e i dialoghi sono brillanti. Ma ciò che più mi ha attirato sono stati i personaggi ben definiti al suo centro. Bullet Train è un thriller d’azione con dei personaggi folli ma anche con un’interessante riflessione sul destino”.

Brad Pitt in Bullet Train.

Sette assassini in cerca di un colpo

È il destino a voler riunire nel film Bullet Train sette personaggi tutti diversi tra loro a bordo dello stesso treno. Ognuno di loro, seppur nella loro diversità e pazzia, mostra un aspetto della propria umanità. Coccinella, ad esempio, non desidera altro che essere una persona migliore. E lo stesso dicasi dei personaggi interpretati da Brian Tyree Henry e Aaron Taylor-Johnson (si prendono cura l’uno dell’altro) o da Joey King (una psicopatica con un interessante rapporto padre-figlia).

Conosciamo i sette assassini da vicino.

Coccinella (Brad Pitt)

Coccinella è uno degli assassini più efficienti del mondo. Intuito e abilità sono le sue caratteristiche ma la sfortuna, come dicevamo prima, ha avuto un forte impatto sulla sua psiche. Convinto ad accettare un lavoro che reputa facile, si imbatte inconsapevolmente in un nido di vipere, composto da alcuni degli assassini più letali al mondo.

Mandarino e Limone (Aaron Taylor-Johnson e Brian Tyree Henry)

I gemelli, Mandarino e Limone, non sono in realtà gemelli. Sono fratelli d’armi da una vita ma nessun legame di sangue intercorre tra loro. Mandarino è un killer che veste in abiti sartoriali, porta i capelli all’indietro e indossa gioielli che non passano inosservati. Limone, invece, ha l’aria del ragazzo innocente e un’etica che sembra aver imparato dal Trenino Thomas: ma mai fidarsi delle apparenze, dal momento che è letale tanto quanto il “gemello”. I due non fanno mai un passo l’uno senza l’altro ed è innegabile che a muoverli sia una sorta di amore incondizionato: del resto, litigano come marito e moglie anche mentre stanno facendo a pezzi qualcuno! Questo è anche il motivo per cui contano come un solo assassino.

Principe (Joey King)

Se per Mandarino e Limone uccidere è un lavoro, per Principe è un piacere. A dispetto del nome, Principe è una giovane donna che punta tutto sull’idea che gli altri si fanno vedendola. Sa benissimo che in quanto donna sarà sottovalutata: quello che è all’apparenza uno svantaggio per lei si trasforma in un vantaggio. Usa infatti il suo aspetto dolce e la sua voce tenera per ottenere ciò che vuole. E non ha dubbi su cosa vuole, tanto da prenderselo con feroce crudeltà.

Kimura (Andrew Koji)

Prima di salire a bordo del treno, Kimura ha toccato il fondo. Criminale di basso livello di Tokyo e avvezzo all’alcol, prende il treno ad alta velocità per vendicarsi dello sconosciuto che ha aggredito suo figlio, un bambino piccolo e indifeso: tutto ciò che vuole è restituire l’onore perso alla sua famiglia. Un po’ come Coccinella, si sente perseguitato dalla sfortuna ma nel suo caso è più che altro una questione di mentalità e di atteggiamento da vittima. È particolarmente interessante, nel suo caso, il legame che tra con lo stoico e inflessibile padre, il Vecchio, un fiorista iperprotettivo nei confronti della famiglia (impersonato da Hiroyuki Sanada).

Calabrone (Zazie Beetz)

Calabrone è una maestra del travestimento. Abile assassina, riesce a passare inosservata in ogni lavoro che porta avanti tanto che la maggior parte delle sue vittime non si rende nemmeno conto di essere stata colpita finché non muore. Una delle sue chiavi vincenti per non farsi riconoscere sono le parrucche!

Lupo (A Martínez Ocasio)

Con un conto da regolare con Coccinella, Lupo era follemente innamorato ma ha perso l’amore della sua vita. Coccinella è ignaro di tutto: è divertente notare come, in preda alla confusione, debba valutare cosa fare quando se lo ritrova di fronte, alimentato da una rabbia incontrollata.

Ma se sette psicopatici vi sembrano pochi, non preoccupatevi. Il film Bullet Train ha un altro manipolo di personaggi con le rotelle fuori posto. Michael Shannon è ad esempio Morte Bianca, un solitario boss russo che ha le mani in pasta in un’associazione criminale internazionale. Così come Sandra Bullock è Maria, il braccio destro di Coccinella, mentre Logan Lerman è il figlio ribelle di Morte Bianca.

