BROS: La prima gay rom com prodotta da uno studio si mostra con il suo trailer

B illy Eichner ha scritto e interpretato il film Bros, la prima commedia sentimentale queer con attori lgbtqia+ anche in ruoli etero. Uscirà al cinema in autunno ma basta il trailer per capire che sarà un cult.

La Universal ha appena rilasciato il primo trailer di Bros, il primo film realizzato con un cast interamente lgbtqia+. Si tratta della prima commedia romantica di una major su due uomini gay che forse, possibilmente, probabilmente, inciampano verso l’amore. Forse, perché sono entrambi molto impegnati.

Bros nasce dalla fervida mente comica di Billy Eichner e dalla genialità di autori di successo come Nicholas Stoller e Judd Apatow. E si prefigura come una commedia intelligente, sensuale e profonda sulla ricerca di amore, sesso e romanticismo con l’aggiunta di un po’ di follia.

Billy Eichner in Bros.

Di cosa parla il film

Il trailer del film Bros mostra Bobby Leiber (Eichner), un famoso podcaster, contattato da uno studio cinematografico per scrivere una commedia romantica gay che piaccia agli eterosessuali. “Qualcosa che potrebbe piacere a un ragazzo etero? E quindi mi ritroverò nel bel mezzo di un inseguimento ad alta velocità e poi all’improvviso mi innamorerò di Ice Cube? Mi farò sc**are da Jason Momoa mentre entrambi siamo in pena per un vulcano?”, chiede Bobby, prima di capire che vogliono un progetto che mostri al mondo come le relazioni etero e quelle gay siano la stessa cosa. L’amore è amore, gli chiedono. Ma come far capire che amicizie, approcci e relazioni sono differenti? O che Grindr non è Tinder?

Mentre indaga le complessità dell’amore queer nella comunità gay per evitare di scrivere una cazzata americana, Bobby finisce però per innamorarsi di un affascinante giovane, interpretato da Luke Macfarlane. Già, quel figlio di p***ana, gli entra nella testa, per usare le sue parole. A lui che non è mai stato romantico.

Oltre a Eichner e Macfarlane, il cast principale lgbtqia+ del film Bros comprende anche Bowen Yang, Ts Madison, Monica Raymund, Guillermo Diaz, Guy Branum, Amanda Bears, Dot-Marie Jones e Symone, reduce dal trionfo della tredicesima stagione del programma Ru Paul’s Drag Race.

Ce l’abbiamo fatta!

In una lettera indirizzata ai mass media negli scorsi giorni, Eichner ha sottolineato che sin dall’inizio della produzione del film Bros avrebbe voluto un cast artistico solamente queer. Il suo obiettivo era quello di realizzare “la prima commedia romantica gay prodotta da uno studio con personaggi lgbtqia+ anche in ruoli etero”. Ha inoltre sottolineato che è il primo uomo apertamente gay ad aver mai scritto e interpretato da protagonista un film di una major.

“Con Bros ho voluto fare un film che fosse esilarante per tutti ma sopra ogni cosa ho voluto fare un film che rispecchiasse in maniera autentica la comunità lgbtqia+, profondamente sottovalutata da Hollywood e in particolare dalle major da sempre. Per me era fondamentale dare la priorità ai bisogni delle persone queer. È un segno di progresso che uno studio come la Universal, lo stesso che realizza film come Fast & Furious o Jurassic World, distribuisca la prima gay rom com vietata ai minori con un cast tutto lgbtqia+. Ci è voluto tempo ma ce l’abbiamo fatta: magari ci fosse stato un film come Bros quand’ero io ragazzino!”, ha scritto.

Il film Bros negli USA uscirà il prossimo 30 settembre. In Italia, a ridosso di quella data.

