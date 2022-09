Broad Peak – Fino alla cima: La vera storia dietro al film Netflix

B road Peak – Fino alla cima, film targato Netflix, ripercorre la tragica storia dell’alpinista Maciej Berbeka e la sua intensa storia d’amore con la moglie Ewa.

Broad Peak – Fino alla cima è il film Netflix disponibile dal 14 settembre. Si basa sulla vera storia di Maciej Berbeka, il leggendario alpinista polacco membro degli Ice Warriors che voleva raggiungere la vetta di una delle montagne più pericolose al mondo.

Diretto da Leszek Dawid, ha per protagonista l’attore Ireneusz Czop nei panni di Berbeka, che 24 anni dopo una prima missione fallimentare tenta di scalare la Broad Peak fin sulla vetta effettiva.

La trama del film Broad Peak – Fino alla cima

Broad Peak – Fino alla cima, il film Netflix, ripercorre la vicenda di Maciej Berbeka. Berbeka effettua la prima scalata invernale della Broad Peak nel 1988, sfuggendo alla morte per un pelo. Andrzej Zawada, il capo spedizione, annuncia la missione come una grande successo.

Una volta rientrati in Polonia, si scopre che Maciej ha raggiunto “solo” la Rocky Peak, che è situata 23 metri più in basso rispetto alla cima della montagna, a un’ora di distanza. Risentito per le bugie dei suoi amici, Berbeka si ritira dall’alpinismo.

Ventiquattro anni dopo, Berbeka riceve una telefonata da Krzysztof Wielicki, che partecipò alla prima spedizione. “Dobbiamo finire quello che abbiamo iniziato”: è così che Krzysztof tenta di convincere Maciej a unirsi a una nuova spedizione. E, dopo una lunga esitazione, Maciej decide di riprovarci: la vetta sarà sua.

La vera storia

Il film Netflix Broad Peak – Fino alla cima porta sullo schermo la storia di una delle tragedie della montagna poco conosciuta. La Broad Peak (un tempo chiamata anche K3), per chi non lo sapesse, è la dodicesima montagna più alta al mondo. La vetta si trova al confine tra Cina e Pakistan ed è qui che nel 2013 si è consumata la più grande tragedia per l’alpinismo polacco. Su quattro alpinisti che tentarono la salita solo due tornarono indietro sani e salvi.

A effettuare la salita furono Maciej Berbeka, Adam Bielecki, Tomasz Kowalski e Artur Małek. Kowalski e Berbeka furono coloro che non fecero ritorno al campo base. Il film Netflix Broad Peak - Fino alla cima si concentra sulla figura di Berbeka, considerato uno dei più esperti alpinisti polacchi. Berbeka aveva già scalato la montagna nel 1988 (come ripiego per un tentativo fallito sul K2) ma non aveva mai raggiunto la vetta, motivo per cui ha voluto ritentare la nuova missione che gli è costata la vita. Ma, oltre alla scalata che sottolinea la determinazione e la passione del protagonista, il film racconta anche il difficile amore che legava Berbeka alla moglie Ewa, impersonata da Maja Ostaszewska.

Gran parte delle riprese del film Broad Peak – Fino alla cima, original Netflix, si sono svolte sulle montagne del Karakorum. Tuttavia, “girare a 5600 metri di altitudine è stato estremamente difficile”, ha dichiarato il regista Leszek Dawid. Motivo per cui le riprese si sono spostate sul Monte Bianco, a Courmayer, a un’altitudine di circa 3500 metri e a una temperatura in grado di scendere fino a 26 gradi sotto zero.

