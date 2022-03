A micizia, famiglia, amori tormentati e donne indipendenti sono al centro della seconda stagione di Bridgerton, la serie cult di Netflix. Dopo due anni di attesa, impareremo a conoscere nuovi volti e a vivere con loro, nella Londra della Reggenza, un inedito e appassionato triangolo amoroso.

La seconda stagione Bridgerton, la serie tv cult di Netflix, arriva sulla piattaforma il 25 marzo ma alta è l’attesa. Creata dall’inossidabile Shonda Rhimes, Bridgerton ha ridefinito i canoni del dramma in costume quando ha fatto irruzione nelle nostre case durante il Natale del 2020. Ha lasciato il segno soprattutto per come descriveva le figure femminili in un’epoca in cui si pensava che le donne fossero destinate solamente a diventare delle brave mogli.

Dopo un anno e mezzo, finalmente i fan e le fan possono porre fine a un’attesa che è sembrata eterna e ritornare tra le scintillanti sale da ballo di Londra, durante il periodo della Reggenza, appassionandosi a nuovi amori e volti.

Un uomo spietato

La prima stagione di Bridgerton, la serie tv di Netflix più vista di sempre, ruotava intorno all’appassionato corteggiamento tra Daphne Bridgerton e Simon Bassett, il Duca di Hastings, culminato in un matrimonio e un figlio.

Nella seconda stagione di Bridgerton, disponibile su Netflix dal 25 marzo, non vedremo più i due protagonisti ma impareremo a fare i conti con un amore, se vogliamo, ancora più appassionato e tormentato. Basati sulla seconda serie di romanzi della scrittrice Julia Quinn, gli episodi spostano l’attenzione sul fratello di Daphne, Anthony. Visconte e maggiore dei fratelli Bridgerton, Anthony è determinato a trovare moglie dopo la separazione dalla sua ex, la cantante d’opera Siena Rosso. Tuttavia, è fermamente convinto che l’amore e i sentimenti non dovrebbero mai offuscare la mente quando si cerca l’altra metà.

“Anthony sa cosa cercare e ha sempre in mente il futuro del suo lignaggio”, ha sottolineato l’attore Jonathan Bailey, che porta in scena il personaggio. “La sua determinazione lo porta a sottovalutare l’amore e ha ripromesso a se stesso che non si farà condizionare dal sentimento. Dopotutto, sa quanto l’amore possa essere doloroso: ha visto la madre soffrire per la perdita del padre in guerra”.

Jonathan Bailey in Bridgerton.

Due sorelle arrivate dall’India

Nella seconda stagione di Bridgerton, la serie tv cult di Netflix, Anthony appare tutto d’un pezzo fino a quando non si ritrova colpito dalle sorelle Sharma, Kate ed Edwina, appena arrivate dall’India per il debutto in società della seconda.

Kate, interpretata da Simone Ashley, fa immediatamente presa su Anthony quando si incontrano cavalcando. Ma l’attenzione del Visconte si rivolge verso Edwina, portata sullo schermo da Charithra Chandran, quando scopre che sarà la “debuttante della regina”, il diamante su cui la regina Charlotte punta.

Mentre Anthony, come diversi altri, corteggia Edwina, l’iperprotettiva Kate scopre che il Visconte non ha come priorità un matrimonio d’amore. Decide allora di fare tutto il possibile per fermare la relazione sul nascere. “Si sente in dovere da sorella maggiore di difendere la sorella”, ha spiegato Simone Ashley. “Kate non è arrivata a Londra per cercare marito o sposarsi. È concentrata solo su Edwina”.

Simone Ashley e Charithra Chandran nella seconda stagione di Bridgerton.

UN INASPETTATO TRIANGOLO AMOROSO

Nella seconda stagione della serie tv Bridgerton, disponibile su Netflix dal 25 marzo, Edwina finisce per innamorarsi di Anthony, nonostante l’opposizione della sorella Kate. Lo scontro tra le due sorelle mette a dura prova il loro legame familiare, complicato ulteriormente dal lento ma progressivo avvicinamento di Kate ad Anthony. “Il loro è un triangolo complicato che si evolve e cambia forma durante tutta la seconda stagione”, ha sottolineato Jonathan Bailey.

“Sulla carta, Edwina e Anthony formano una coppia perfetta. Ma più Anthony si avanza con Edwina, più matura sentimenti nei confronti di Kate. Sono attratti come calamite. Quel sentimento proibito darà vita a una sorta di primitivismo animale e attrazione selvaggia”.

Simone Ashley, Jonathan Bailey e Charithra Chandran in Bridgerton.

Uno spin-off in lavorazione

Mentre la seconda stagione di Bridgerton arriva su Netflix il 25 marzo, i produttori hanno già annunciato di essere al lavoro su uno spin-off della serie tv. Si concentrerà sull’ascesa della regina Charlotte e sulle giovanissime Lady Danbury e Lady Violet Bridgerton. “Abbiamo conosciuto le tre donne da adulte. Vedremo come sono diventate le donne che sono”, ha assicurato Shonda Rhymes, reduce dal successo di Inventing Anna.

Una piccola curiosità, infine, sarà apprezzata dagli e dalle amanti del meltin’ pot che caratterizza la serie. L’abito indossato da Penelope Featherington al Diamond Ball è stato ispirato da un outfit della pop star Kylie Minogue disegnato da John Galliano.

