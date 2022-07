Brian e Charles: come superare la solitudine con un amico robot

A rriva anche in Italia il film Brian e Charles, una divertente commedia inglese che aiuta a riflettere sul valore dell’amicizia.

Dopo essere stato presentato con successo al Sundance Film Festival e al Giffoni, il film Brian e Charles arriva nelle sale italiane dal 31 agosto grazie a Lucky Red. Diretto da Jim Archer, giovane regista che si è fatto le ossa nel mondo delle serie tv, Brian e Charles è interpretato da David Earl e Chris Hayward.

Prendendo spunto dall’omonimo cortometraggio realizzato da Archer nel 2017, Brian e Charles racconta la storia di Brian, un inventore solitario che decide di farsi compagnia costruendosi in robot. Finirà però con avere a che fare con qualcosa di molto più grande di quanto si aspettasse, in un clima sempre più affascinante e surreale.

La trama del film

Il film Brian e Charles comincia con Brian (David Earl), un solitario inventore, che vive in una remota zona del Galles del Nord. In apparenza, la solitudine non sembra infastidirlo: del resto, Brian trascorre parte della sua esistenza chiuso nel suo fatiscente laboratorio a costruire oggetti bizzarri che nessuno vuole.

Un giorno, poi, Brian realizza un robot. Usando una vecchia lavatrice e la testa malconcia di un manichino, il robot ha le fattezze di un signore anziano. Sebbene dapprima il robot non sembri funzionare, Brian torna a casa in una sera buia e tempestosa e lo scopre vivo e in funzione, qualcosa che va al di là di ogni sua più rosea aspettativa. Charles (Chris Hayward), il robot, ha preso vita, cammina e parla come un bambino curioso e desideroso di conoscere l’ambiente circostante.

Ed è così che Brian e Charles cominciano a divertirsi insieme: il robot è il perfetto antidoto alla solitudine dell’inventore. Tuttavia, man mano che il loro legame si rafforza, Charles comincia a desiderare maggiore indipendenza e libertà: il suo più grande desiderio (o ossessione) è vedere quel mondo esterno a cui Brian non vuole farlo affacciare perché pieno di pericoli. Il pericolo più grande, secondo Brian, è rappresentato dai Tommington e dal suo capofamiglia Eddie (Jamie Mitchie), un agricoltore con cui in passato ha già avuto dei problemi.

Grazie alle interazioni con Charles, Brian comincia ad acquisire fiducia nelle persone e stringe amicizia con Hazel (Louise Brealey), una donna timida e solitaria come lui. Con una storia d’amore che pian piano fiorisce, Brian vede la sua più grande paura concretizzarsi: Charles scompare nel nulla. Sarà così che Brian dovrà prendere la più difficile delle decisioni: trovare il coraggio di uscire dal suo bozzolo per Charles o ritornare nell’ombra ancora una volta?

Un film su molte cose

Brian e Charles è un film che parla di molte cose. A dirlo è lo stesso regista Jim Archer, desideroso però di non dare alcuna interpretazione su ciò che gli spettatori vedranno. “Non mi piacerebbe dare linee guida per la visione”, ha commentato. “Tuttavia, è un film che in primo luogo parla di solitudine e del potere dell’amicizia e della compagnia. Charles è come una tabula rasa a cui si possono dare tantissime interpretazioni”.

“Quando ho realizzato il corto che ha lo stesso titolo del film, Brian e Charles, ho ricevuto molti commenti sul modo in cui le persone si specchiavano con i personaggi nella maniera più disparata. C’era chi vedeva in Charles un figlio da crescere e chi invece un genitore affetto da demenza senile. Pertanto, qualunque sia l’interpretazione, ricordatevi che è corretta. Charles potrebbe essere lì anche solo per far ridere!”.

“Al di là della bizzarra premessa iniziale e dell’aspetto ridicolo del robot, era mia intenzione di affrontare il film il più seriamente possibile. Di farlo sembrare un vero documentario, dall’aspetto cinematografico ed emotivo”, ha proseguito Archer. “In un primo momento, mi piaceva l’idea di trattare i personaggi in modo completamente serio. Ma non potevo fare a meno dell’aspetto divertente della loro relazione: chi vede il film deve immedesimarsi nel legame e dimenticare quasi che Charles sia la testa di un manichino infilata in una lavatrice. Una volta fatto ciò, il senso del film sarà chiaro a tutti!”.

Jim Archer, il giovane regista di Brian e Charles.