Brazen: Il film giallo romantico di Netflix

Brazen, film giallo Netflix, vede protagonista una scrittrice che, mentre indaga sulla morte di una persona a lei cara, si innamora del detective incaricato del caso. Trae ispirazione da un romanzo dell’acclamata Nora Roberts. Ma perché è da vedere? Chi ne sono i protagonisti? Come la Roberts ha rivoluzionato un genere da sempre amato?

Brazen è il titolo del film giallo con venature romantiche che Netflix rende disponibile dal 13 gennaio. È tratto dal romanzo Il desiderio corre sul filo della scrittrice Nora Roberts. Uscito nel 1989, il romanzo ha avuto un enorme successo di vendita e ha permesso all’autrice di vincere il prestigioso Golden Medallion Award. L’apprezzamento del romanzo è stato tale da indurre la scrittrice a pubblicarne un prequel qualche anno dopo.

Un giallo dalle venature romantiche

Le ragioni del successo di Il desiderio corre sul filo, romanzo da cui è tratto il film giallo Netflix Brazen, sono da addurre all’originalità con cui per la prima volta il genere giallo si mischiava al romantico.

Durante gli anni Ottanta, i gialli al femminile contenevano sì una linea romantica ma erano le ambientazioni “gotiche” a far la differenza. Spesso la protagonista si muoveva in case “misteriose” finendo per invaghirsi o innamorarsi di colui che per la maggior parte del tempo era ritenuto l’antagonista.

Solo sul finire degli anni Ottanta, invece, nacquero i gialli romantici con protagoniste donne in pericolo che devono bilanciare giallo e romanticismo. Nora Roberts è stata una degli scrittori che più ha saputo maneggiare i due generi, rivelando grandi abilità di narratrice e maestra dell’intreccio. Spesso dai suoi romanzi, sono stati tratti tv movie particolarmente apprezzati e trasmessi dalle tv di tutto il mondo.

Alyssa Milano in Brazen.

i protagonisti di brazen

Opzionato da Netflix, Il desiderio corre sul filo è diventato Brazen grazie alla regia di Monika Mitchell, che ha rassicurato gli appassionati del romanzo. In una recente dichiarazione, ha assicurato come il film risponda alle aspettative di chi ha ama la trama ordita da Nora Roberts, con un omicida inaspettato. A proposito del killer, Nora Roberts sceglie di rivelarne il nome abbastanza presto (ma noi teniamo le bocche cucite per non rovinarvi la sorpresa).

Per assicurarsi un’ottima riuscita, la regista Monika Mitchell ha voluto che il cast di Brazen, film giallo targato Netflix, fosse composto da attori professionisti con una solida carriera alle spalle. Del resto, ha assecondato un desiderio della scrittrice Nora Roberts, da sempre attenta alle trasposizioni dei suoi lavori.

Per la parte della protagonista, l’autorevole scrittrice di gialli ed esperta di delitti Grace, ha selezionato l’attrice Alyssa Milano. Popolare per la sua versatilità, Milano è nota sin da quando da bambina ha interpretato il ruolo della protagonista nel film d’azione Commando, a fianco di Arnold Schwarzenegger. Gli amanti delle serie tv degli anni Novanta e Duemila la ricordano poi per essere stata prima Jennifer Mancini in Melrose Place e dopo Phoebe Halliwell, una delle tre sorelle al centro dell’amata Streghe.

Già dal trailer di Brazen si intuisce che accanto a Grace c’è un altro importante personaggio. Si tratta del detective Ed, interpretato dall’attore Sam Page. Anche in questo caso il nome è altisonante e riconoscibilissimo. Page interpretava infatti il personaggio di Connor Ellis nella rimpianta House of Cards e quello di Colin Forrester nella prima Gossip Girl. Senza dimenticare che ha preso parte anche alla sesta stagione della mitica Desperate Housewives come Sam Allen.

Sam Page in Brazen.

Cosa racconta Brazen?

Brazen, film giallo disponibile su Netflix dal 13 gennaio, ruota intorno alla scrittrice di gialli Grace. Un giorno, inaspettatamente, Grace scopre il cadavere della sorella Kathleen, con cui da tempo non aveva più contatti. Arrivata a Washington per incontrarla, Grace si ritrova davanti a una verità inattesa quanto sorprendente sulla sorella. Kathleen, all’apparenza una rispettabile insegnante, conduceva una doppia vita e si esibiva come performer sul web.

Sebbene il detective Ed la inviti a rimanere lontana dal caso, Grace non può fare a meno di farsi travolgere dalle indagini. Scopre così che Kathleen era solita interagire sul web con “clienti” molto diversi tra loro. Ma realizza anche che tra costoro potrebbe nascondersi un serial killer che definire psicopatico è poco.

È chiaro che le indagini avvicineranno non poco Grace ed Ed, favorendo la nascita di una storia d’amore tanto repentina quanto credibile.