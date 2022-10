Brado: Una clip in anteprima esclusiva del nuovo film di Kim Rossi Stuart

E sce il 20 ottobre al cinema Brado, il nuovo film diretto e interpretato da Kim Rossi Stuart. TheWom.it vi presenta una clip in anteprima esclusiva.

Brado è il nuovo film diretto e interpretato da Kim Rossi Stuart. Prodotto dalla Palomar di Carlo Degli Esposti e Nicola Serra in collaborazione con Vision Distribution, Sky e Prime Video (con il sostegno della Regione Lazio – Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo), il film Brado sarà in sala dal 20 ottobre distribuito da Vision Distribution.

Tratto dal racconto La lotta, contenuto nella raccolta Le guarigioni di Kim Rossi Stuart (edito da La Nave di Teseo), Brado si basa su un soggetto e su una sceneggiatura dello stesso Rossi Stuart con Massimo Gaudioso. Accanto a Kim Rossi Stuart, nel film recitano gli attori Saul Nanni, Viola Sofia Betti, Federica Pocaterra, Alma Noce e Paola Lavini, con la partecipazione di Barbora Bobulova.

Il poster del film Brado.

La trama del film Brado

Brado, il nuovo film di Kim Rossi Stuart, racconta la storia di Tommaso (Saul Nanni), un figlio che non voleva più avere niente a che fare con suo padre Renato (Rossi Stuart) ma che è costretto ad aiutarlo a mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa.

Tommaso e Renato si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini. È un difficile percorso a ostacoli quello che deve compiere il cavallo, ma anche quello che devono affrontare i due per ricostruire l'amore e la vicinanza che avevano perduto. In questa impresa li aiuterà Anna, un'addestratrice di cavalli di cui Tommaso si innamora.

Kim Rossi Stuart sul set del film Brado.

Il legame padre figlio

Brado è un “film di genere, dall’impianto classico, che trascina lo spettatore in un’impresa da compiere”, ha spiegato Kim Rossi Stuart. “In questo caso si tratta di addestrare un cavallo difficile, recalcitrante, selvaggio e portarlo a vincere una competizione di cross-country. Gli eroi, assieme al quadrupede, sono un padre e un figlio che si ritrovano proprio in questa occasione a cercare di sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini. È un difficile percorso a ostacoli quello che deve compiere il cavallo, ma anche quello che devono affrontare i due per potersi ritrovare, per riconquistare l’amore perduto”.

Ma Brado è anche un film che esplora “uno dei temi fondamentali dell’esperienza umana, domandandoci quale sia l’essenza del legame padre figlio. Scoprendo forse che ritrovarsi è una tappa imprescindibile per salvarsi”, ha aggiunto il regista, attore e sceneggiatore.

“L’ambientazione è quella di un far west nostrano e il linguaggio del film, segue la naturale epicità di cui quel mondo è per definizione portatore. Immagini ricche, quindi, ma senza cadere in estetizzazioni fini a se stesse. I personaggi sono l’anima portante: un padre "scassato" e provato dalle decine di fratture che si è procurato in un corpo a corpo con i cavalli più o meno selvaggi che negli anni si sono succeduti. E un figlio, introverso, tremendamente autonomo e indipendente per la sua giovane età, ma anche così condizionato dall’esperienza educativa quasi brutale che il genitore gli aveva inflitto”.

La clip in anteprima

TheWom.it vi presenta oggi in anteprima esclusiva una clip da Brado, il terzo film diretto da Kim Rossi Stuart. Nella scena, vediamo Renato, il protagonista interpretato da Rossi Stuart, confrontarsi con “l’ultima cliente del suo maneggio”, portata in scena da Paola Lavini.