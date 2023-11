Un film Prime Video ci ricorda che anche le ragazze vogliono solo “quello”

A rriva su Prime Video il film Bottoms, una commedia tutta al femminile che, con scorrettezza e comicità, indaga il desiderio sessuale di un gruppo di ragazze adolescenti. Rompendo tabù e cliché consolidati.

Prime Video propone dal 21 novembre in anteprima esclusiva il film Bottoms, un’audace commedia diretta da Emma Seligman e interpretata da Rachel Sennott, Ayo Edebiri, Havana Rose Liu, Kaia Gerber, Nicholas Gasoline, Dagmara Dominczyk e Marshawn Lynch.

Scritto dalla stessa regista insieme a Rachel Sennott, il film Prime Video Bottoms racconta la storia di PJ e Josie, due ragazze impopolari dell’ultimo anno delle superiori che fondano un club di lotta per impressionare e conquistare le cheerleader (l’obiettivo è perdere la verginità con loro!). Il loro assurdo piano funziona e il club guadagna in popolarità di giorno in giorno, facendo sì che le ragazze più popolari della scuola si picchino a vicenda in nome dell’autodifesa. Ma PJ e Josie si ritroveranno in una situazione più complicata del previsto e dovranno trovare presto una via d’uscita prima che il loro piano venga scoperto.

Oltre i cliché

Bottoms, il film proposto da Prime Video, è opera della coppia Emma Seligman e Rachel Sennott, che hanno fatto scalpore qualche anno fa con Shiva Baby, titolo che in breve è diventato un piccolo cult. Tra le persone colpite dalla loro genialità c’è anche la produttrice Alison Small, a cui le due hanno presentato un’ulteriore commedia, molto audace, intitolata Gay High School Fight Club, la base di quella che sarebbe diventata poi Bottoms. “Era la cosa più divertente che avessi mai letto: originale, strana, stravagante, accurata”, ha commentato la produttrice.

“Emma ha avuto l’idea di raccontare una storia di liceali queer”, ha spiegato l’attrice e co-sceneggiatrice Rachel Sennott. “E io volevo fare una commedia dove le donne si comportano male e i personaggi principali sono tuto fuorché simpatici”. Ed è dal loro brainstorming che è nata un film i cui riferimenti iniziali erano SuXbad, American Pie e tutti quegli altri film con protagonisti maschili che cercano di perdere la verginità. “Ci sono anche tantissime ragazze che, superficiali e arrapate, che non sono da meno dei loro coetanei maschi”, ha aggiunto Emma Seligman.

Anche se il racconto delle giovani ragazze sullo schermo è notevolmente cambiato negli ultimi anni, il film Prime Video Bottoms ha il merito di far cadere molti tabù sulla sessualità femminile dimostrando come anche le adolescenti siano disposte, per curiosità o desiderio, a spingersi oltre i limiti dell’essere “brave ragazze”, un’etichetta che sta oramai stretta.

“Solitamente il mondo delle adolescenti queer sullo schermo viene raccontato in maniera drammatica”, ha continuato Seligman. “Mio obiettivo era quello di invertire la tendenza e puntare sia al sex positive sia al queer positive: dobbiamo rafforzare la rappresentanza puntando al racconto di donne piene di difetti ma che sanno come divertirsi. Il film parla di donne che vogliono far sesso e che sono volgari, di adolescenti queer che tutto quello che desiderano è scopare: non giriamoci intorno. Niente drammi da coming of age o da storielle sentimentali!”.

E il risultato è un’opera che esplora senza appesantimenti temi come il queerness, la sessualità, la rabbia femminile e il femminismo, il tutto condito da una serie di esilaranti assurdità.

Bottoms: I poster del film 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 PREV NEXT

Il cast principale

Il mondo del film Prime Video Bottoms è prevalentemente abitato da adolescenti, con tutti i tipici cliché delle scuole superiori, tra cui studenti emarginati, amori, aspiranti amici, sportivi, cheerleader e altri emarginati sociali.

Rachel Sennott è stata una scelta quasi automatica per interpretare PJ. Il ruolo di Josie è invece andato alla comica Ayo Edebiri, con cui Sennott aveva un ritmo naturale e un'amicizia. Il cast comprende attori diversi e emergenti come Ruby Cruz nel ruolo di Hazel, Havana Rose Liu nel ruolo di Isabel, Kaia Gerber nel ruolo di Brittany, Nicholas Galitzine nel ruolo di Jeff e Miles Fowler nel ruolo di Tim.

Ogni attore ha portato il proprio tocco unico ai personaggi. La regista Emma Seligman ha affermato: "Penso che molti dei nostri membri del cast siano così equilibrati e bravi a interpretare questi personaggi in modo incredibilmente genuino e serio. Questo approccio rende la commedia molto più divertente perché credono veramente nelle intenzioni dei loro personaggi, o almeno lo interpretano in quel modo. Abbiamo scoperto che – soprattutto grazie alla performance di Havana come Isabel e quella di Miles come Tim - più sono seri, più divertente risultano le loro interazioni".

Con il giovane cast al completo, si è puntato su Marshawn Lynch, ex stella del football diventato attore, per interpretare Mr G, un insegnante di Rockbridge Falls, ex stella dei Vikings e consulente del club di lotta. Ha spiegato la regista: "Abbiamo sempre voluto qualcuno di inaspettato per Mr G. Qualcuno che non avesse fatto comicità prima o che provenisse da un altro background. Marshawn è apparso in un episodio di Murderville e, quando ho scoperto che aveva improvvisato l'intera scena, ho voluto offrirgli il ruolo”.

Bottoms: Le foto del film 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 PREV NEXT

Iscriviti al nostro canale WhatsApp!