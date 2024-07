A rriva su Netflix il film Borderless Fog, un thriller che, con la sua complicata vicenda, ci porta alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti del mondo: il Kalimantan.

Una foschia onnipresente vela una catena di eventi inquietanti in Borderless Fog, il film che Netflix propone in esclusiva a partire dal 1° agosto. Il film Netflix Borderless Fog narra il viaggio di una detective di una grande città che indaga su una serie di efferati omicidi lungo i confini tra Indonesia e Malesia, che alla fine la costringe a confrontarsi con i fantasmi del suo passato.

Diretto da Edwin, il film vede il pluripremiato regista espandersi nel genere thriller investigativo. Ha vinto il Pardo d'oro al Festival del film Locarno nel 2021 ed è stato nominato Miglior Regista e Miglior Sceneggiatura Adattata al Festival del Cinema Indonesiano del 2022 per il film Vengeance is Mine, All Others Pay Cash.

Il film Netflix Borderless Fog vede come protagonista Putri Marino nel ruolo di Sanja, una donna determinata a scoprire le menti dietro gli eventi inquietanti, nonostante le sue battaglie personali. Accanto a lei recitano anche Yoga Pratama, Lukman Sardi, Yudi Ahmad Tajudin, Yusuf Mahardika, Iedil Dzuhrie Alaudin, Kiki Narendra, Siti Fauziah e Sita Nursanti.

Una parte inedita dell’Indonesia

Ambientato in varie località del Kalimantan (la parte indonesiana dell’isola del Borneo), il film Netflix Borderless Fog mira a mettere in luce le storie e le culture delle persone locali e degli immigrati che risiedono nella zona. "Siamo particolarmente soddisfatti di questa produzione, poiché ci sono ancora molte storie su luoghi al di fuori di Giava. Siamo anche contenti che la produzione abbia coinvolto attori e membri della troupe locali e creato opportunità per le comunità locali", ha detto il Ministro del Turismo indonesiano Sandiago Uno.

Eddy, produttore del film, ha anche spiegato perché il Kalimantan è stato scelto come location principale del film. "L'isola è unica poiché vanta diversità culturale e paesaggi mozzafiato. Speriamo che questa produzione possa avere un impatto positivo sul turismo e sull'economia creativa.

Lukman Sardi ha invece espresso il suo entusiasmo per aver lavorato in alcune delle località più belle dell'Indonesia. "L'Indonesia è ricca di luoghi meravigliosi. Sono estremamente orgoglioso di avere l'opportunità di lavorare in questi posti magnifici, come il Lago Sentarum e il Rumah Panjang, dove ho avuto la possibilità di entrare in contatto con la gente del luogo. Questo è ciò che mi rende orgoglioso di essere un attore indonesiano", ha detto.

Borderless Fog: Le foto del film 1/3 2/3 3/3 PREV NEXT