Borderlands: Cate Blanchett protagonista del film tratto dal videogame

L’epopea di Lilith e il suo viaggio su Pandora è al centro di Borderlands, un film che tra divertimento, azione e avventura, racconta di famiglia, identità e redenzione.

Arriva in sala dal 7 agosto il film Borderlands, distribuito da Eagle Pictures. Borderlands è un film di avventura, azione e commedia basato su una delle più popolari serie di videogiochi di tutti i tempi. Diretto da Eli Roth, segue le avventure di Lilith, un'infame cacciatrice di tesori interpretata da Cate Blanchett, che ritorna sul suo pianeta natale, Pandora, per ritrovare la figlia scomparsa di Atlas, interpretato da Edgar Ramírez.

Il film Borderlands non è solo un adattamento di un videogioco, ma un'esperienza cinematografica che esplora temi di famiglia, identità e redenzione attraverso una narrativa ricca di azione e umorismo. Promette infatti di essere un viaggio emozionante e divertente, che cattura l'essenza del gioco e offre qualcosa di nuovo sia ai fan del franchise che ai nuovi spettatori.

Un universo colorato

Il film Borderlands presenta un cast variegato e colorato, con ciascun personaggio che porta un elemento unico alla narrazione. La protagonista, Lilith, è una figura complessa con un passato misterioso e una personalità forte e determinata. Cate Blanchett, che interpreta Lilith, ha dichiarato che il ruolo le ha permesso di esplorare un lato più fisico e dinamico, un aspetto che raramente ha potuto mostrare sul grande schermo. "Borderlands è puro divertimento", ha affermato l'attrice, sottolineando l'opportunità di immergersi in un'azione senza freni.

Roland, interpretato da Kevin Hart, rappresenta il soldato esperto e disciplinato, un tempo al servizio di forze oscure ma ora in cerca di redenzione. Hart ha descritto Roland come un leader e un soldato che cerca di fare del bene in un mondo che ha conosciuto solo sofferenza. Questa trasformazione è evidente nella sua volontà di proteggere Pandora e i suoi abitanti.

Tannis, interpretata da Jamie Lee Curtis, è una scienziata eccentrica con una vasta conoscenza del mondo di Pandora. Curtis ha elogiato il film per la sua capacità di unire un gruppo di personaggi apparentemente disadattati per raggiungere un obiettivo comune, creando una nuova famiglia nel processo.

Tiny Tina, interpretata da Ariana Greenblatt, è una giovane pirotecnica con un carattere esplosivo e un legame complesso con Lilith. Greenblatt ha descritto Tina come una figura difficile da gestire, ma con una vulnerabilità che emerge man mano che la storia si sviluppa.

Krieg, il protettore di Tiny Tina interpretato da Florian Munteanu, è un personaggio che combina forza bruta con un cuore tenero, dimostrando che anche le figure più temibili possono avere un lato umano.

Claptrap, il robot comico doppiato in originale da Jack Black, offre un sollievo comico costante, con la sua personalità irritante ma affascinante. Black ha descritto il personaggio come "divertente e irritante in tutti i modi giusti".

Atlas, interpretato da Edgar Ramírez, è il catalizzatore dell'avventura, rappresentando la figura del potente e narcisista magnate. Ramírez ha descritto Atlas come un esempio perfetto di corporatocrazia senza scrupoli.

Moxxi, interpretata da Gina Gershon, è la proprietaria di un bar e una figura influente nella comunità, descritta come una donna che sa esattamente come muoversi in un ambiente pericoloso.

Lilith, cuore pulsante

Lilith è senza dubbio il cuore pulsante del film Borderlands. Cate Blanchett porta in vita questo personaggio con una performance che unisce forza, vulnerabilità e una sottile ironia. Lilith è descritta come una delle più grandi ladre e cacciatrici di taglie della galassia, ma con un vuoto interiore che la spinge a cercare qualcosa di più significativo. Il ritorno su Pandora rappresenta per Lilith un viaggio di riscoperta personale, dove deve confrontarsi con il suo passato e le sue paure. "Lilith ha una profondità che Cate riesce a trasmettere in modo straordinario", ha commentato Ari Arad, uno dei produttori del film.

La dinamica tra Lilith e gli altri personaggi, in particolare Tiny Tina, è centrale nella trama. La relazione tra le due evolve da una diffidenza iniziale a un legame quasi materno, che rappresenta una delle svolte emotive più potenti della storia. Lilith, inizialmente restia a coinvolgersi emotivamente, trova in Tina una ragione per combattere e proteggere, riaccendendo in lei un senso di scopo e appartenenza.

