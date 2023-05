Book Club: Il capitolo successivo del film sull’amicizia femminile over 65

E sce il film Book Club – Il capitolo successivo, in cui quattro delle più grandi attrici di Hollywood hanno ripreso il ruolo di altrettante amiche appassionate di lettura. Partendo dalla scelta di L’Alchimista di Paulo Coelho, si ritroveranno a vivere un’emozionante avventura in Italia.

Arriva al cinema il prossimo 11 maggio, distribuito da Universal Pictures Italia, il film Book Club – Il capitolo successivo, seguito di una deliziosa commedia del 2018. Il regista Bill Holderman torna a lavorare ancora una volta con le attrici Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen e Candice Bergen, richiamandole a interpretare il ruolo di quattro amiche per la pelle che decidono questa volta di portare il loro club di lettura in giro per l’Italia.

Nel cast del film Book Club – Il capitolo successivo troviamo anche gli attori Andy Garcia, Don Johnson, Craig T. Nelson, Vincent Riotta e il nostro Giancarlo Giannini, fresco di stella sulla mitica Walk of Fame.

Quattro amiche speciali

Era il 2018 quando nei cinema italiani approdava il film Book Club – Tutto può succedere, diretto da Bill Holderman. Le protagoniste erano quattro amiche – Diane, Vivian, Sharon e Carol – le cui esistenza venivano gettate nel caos dopo che il loro club di lettura sceglie come libro il famigerato Cinquanta sfumature di grigio. Con una sceneggiatura firmata dallo stesso Holderman, il film nasceva da un divertente episodio accaduto ai due quando hanno deciso di inviare alle loro madri una copia del bestseller di E.L. James.

Il film era costato soltanto 14 milioni di dollari ma a fine corsa ne ha incassati qualcosa come 104 milioni in tutto il mondo, con un profitto quasi insperato alla vigilia. Il merito del successo era da ricercarsi nella scelta del cast: quattro attrici di Hollywood che, superati oramai i 65 anni, si erano messe in gioco per un lungometraggio che per la prima volta non aveva solo una protagonista ma ben quattro. “Uno dei problemi maggiori affrontati dal regista sul set derivava dal non riuscire a farci smettere di parlare tra di noi”, ha ricordato divertita Jane Fonda. “In attesa del ciak, chiacchieravamo così tanto che era quasi complicato interromperci per dirci di lavorare”.

Quasi insolitamente per un certo tipo di cinema, le quattro protagoniste non erano in competizione tra loro ma amiche accomunate da grande complicità e affetto. “C’è questo vecchio mito che vuole le donne in competizione tra di loro ma è qualcosa che non ci riguarda”, ha proseguito Fonda. “Naturalmente, ci sono donne che sono competitive con le altre donne ma noi dimostriamo che possiamo andare d’accordo, che ci si può amare tra di noi e, soprattutto, che ci si può aiutare a vicenda. E questo è molto bello”.

“Ho molte amiche mie coetanee, non attrici, che si sono riviste nelle protagoniste e nei loro legami”, ha aggiunto Mary Steenburgen. “Hanno tutte amato il modo in cui l’amicizia femminile era rappresentata”. “E hanno amato come i personaggi fossero donne pienamente realizzate, dalle mille sfaccettature e non caricaturali”, ha fatto eco Candice Bergen.

Dalle 50 sfumature all’Alchimista

L’idea di Book Club – Il capitolo successivo era già maturata ancora prima di sapere come andasse al botteghino il primo film. “Candice Bergen e io abbiamo cominciato a pensarci durante un viaggio a Las Vegas per promuovere il film al CinemaCom”, ha dichiarato Mary Steenburgen. “Per curiosità, il regista ci ha chiesto dove avremmo voluto ambientare la storia e all’unisono abbiamo risposto “Italia!”. E non abbiamo mai cambiato idea da quel momento”.

Tuttavia, Bill Holderman ed Erin Simms sapevano che non dovevano adagiarsi sugli allori: per un sequel, non potevano ripetere le situazioni già viste nel primo capitolo. Occorreva dunque trovare la storia giusta da portare sullo schermo. Il punto di partenza è stato ancora una volta un libro: L’Alchimista, l’odissea alla scoperta di sé di Paulo Coelho in cui si ravvisano temi come la messa in discussione del destino e l’affermazione del proprio io sul fato. “

Anche se l’età avanza fisicamente, le quattro protagoniste non devono invecchiare e per non farlo devono mantenere la loro mente sempre attiva”, ha specificato la sceneggiatrice Erin Simms. “Devono continuare a imparare cose nuove, a preoccuparsi e a desiderare nuove esperienze e avventure, con il rischio anche di sbagliare e commettere errori”.

La trama del film

Il film Book Club – Il capitolo successivo prende il via dopo la fine del lockdown dovuto alla pandemia. Carol (Mary Steenburgen) ricorda alle amiche Diane (Diane Keaton), Vivian (Jane Fonda) e Sharon (Candice Bergen) la promessa che si erano fatte quando erano ancora ventenni: un viaggio in Italia.

Lasciandosi dietro gli intrecci della loro vita sentimentale, familiare e professionale, le quattro si sentono ancora una volta autorizzate a concentrarsi su loro stesse e sull’amicizia che da sempre coltivano. Ed è così che partono per l’Italia (dove il cast ha girato per due mesi e mezzo tra Roma e Venezia, in location spesso poco fotografate al cinema) approfittando dell’addio al nubilato di Vivian, ritrovatasi inaspettatamente a dire di sì al futuro marito Arthur (Don Johnson) poche settimane prima della partenza.

La vacanza in Italia dà a ciascuna donna l’opportunità di riconnettersi con il proprio passato e di mettere in discussione il proprio futuro, di chiudere il cerchio su alcune cose ancora in sospeso e di aprire il proprio cuore a ciò che arriverà (compresa una notte in prigione). Tra piatti di pasta e bicchieri di buon vino, almeno una di loro finirà per indossare l’abito da sposa dopo che tutte quante avranno vissuto l’avventura più bella della loro esistenza.

Senza voler spoilerare troppo, in Italia arriveranno anche il Mitchell di Andy Garcia e il Bruce di Craig T. Nelson, per riunirsi con le amate Diane e Carol. Ma ci saranno anche due nuove presenze maschili nel film Book Club – Il capitolo successivo, di cui rappresenta un tuffo nel passato per una delle protagoniste. La prima è quella di Vincent Riotta, che interpreta Gianni: l’amato scappato via da Carol quando, dopo aver frequentato una scuola di cucina in America, ha deciso di rientrare nella sua Roma. La seconda è invece quella di Hugh Quarshie, che riveste i panni di Ousmane, determinato a far vivere a Sharon una serata indimenticabile.