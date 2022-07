Boo, Bitch: La serie tv tutta al femminile di Netflix che invita a essere sempre se stesse

N etflix rilascia la serie tv Boo, Bitch, una commedia con risvolti paranormali con protagonista una liceale che si risveglia fantasma. Al di là del divertimento, la serie ha un grande messaggio di fondo: siate sempre voi stesse!

Boo, Bitch è la nuova serie tv che Netflix propone dall’08 luglio. Commedia con un pizzico di mistero, vede protagonista una studentessa delle superiori con un’esistenza molto tranquilla alle spalle coglie per una notte l’occasione di vivere alla grande. Salvo, poi, svegliarsi il mattino seguente come un fantasma e cominciare a terrorizzare i corridoi del suo liceo.

La trama della serie tv Boo, Bitch

Il liceo, soprattutto quello americano, rappresenta da sempre lo spauracchio di tutti gli studenti. Sopravvivere è già di per sé abbastanza difficile, figuriamoci quando poi ci si risveglia come fantasmi e occorre, tra mille complicazioni e conseguenze, cercare di andare avanti. È questo il sunto da cui parte Boo, Bitch, la nuova serie tv proposta da Netflix. La protagonista è un’adolescente che, suo malgrado, di ritrova al centro della più soprannaturale e tragicomica avventura.

Erika Vu, interpretata da Lana Condor, è una studentessa timida. Per lei, sono arrivate le ultime settimane di liceo e, come sempre, deve fare i conti con la sua nemesi, Riley, una ragazzaccia che non le ha mai reso la vita facile. Dopo anni in cui è sempre stata ligia al dovere e si è comportata come una perla di ragazza, Erika si lascia andare a un colpo di testa e prende parte a una grande festa studentesca. Tutto sempre procedere all’insegna del divertimento e dei sogni da realizzare. Tuttavia, il risveglio del giorno dopo non è neanche lontanamente immaginabile.

Con i postumi di una grande sbornia, Erika si rende conto con grandissimo sgomento di essere un fantasma! Ha raccontato Lana Condor, celebre soprattutto per essere la protagonista di Tutte le volte che ho scritto ti amo e dei suoi due seguiti: “Boo, Bitch è una commedia esilarante che ha una svolta del tutto paranormale. La serie tv è piena di momenti caotici che servono a sottolineare con il sorriso di tema di fondo. Parla infatti di come possiamo perdere di vista noi stesse quando cerchiamo di adattarci all’ambiente che ci circonda. Invita nella fattispecie a rimanere sempre chi si è e a considerare gli errori come un passo da compiere per capire chi siamo realmente”.

Margaret Zoe Colletti e Lana Condor in Boo, Bitch.

Una serie tutta rosa

“Boo, Bitch, la serie tv Netflix, mi ha permesso di avere acconciature, trucchi e vestiti per me nuovi. Erika permetterà al pubblico di vedermi in una versione totalmente inedita”, ha aggiunto l’attrice Lana Condor, felice di condividere il set con un cast artistico e tecnico soprattutto al femminile. Accanto a lei, nella serie tv Boo, Bitch Netlix ha voluto anche le attrici Madison Thompson (Ozark) e Zoe Margaret Colletti (Fear the Walking Dead).

“Non solo davanti la macchina da presa ma anche dietro: Boo, Bitch è una serie tv che Netflix ha voluto quasi tutta rosa. Abbiamo bisogno di molti più prodotti del genere. Ecco perché spero che abbia successo e che le persone se ne innamorino. Sono fiera di farne parte.

