4 detective, 4 epoche differenti e un solo cadavere: il mistero della nuova serie tv Netflix

A pproda su Netflix la serie tv Bodies, tratta da una graphic novel di successo. Dalla trama complessa e articolata, ci porta tra passato, presente e futuro per rivelare la cospirazione dietro la scoperta in quattro epoche diverse dello “stesso” cadavere.

Netflix propone dal 19 ottobre la serie tv Bodies, tratta dalla spiazzante graphic novel di Si Spencer. Diretta da Marco Kreuzpaintner e Haolu Wang, la serie tv Netflix Bodies è un crime pieno di colpi di scena che intreccia quattro differenti linee temporali e quattro detective per la risoluzione di un omicidio.

Quando lo “stesso” cadavere è scoperto a Longharvest Lane nell'East End londinese nel 1890, 1941, 2023 e 2053, un detective di ciascun periodo deve indagare. Mentre si cercano collegamenti tra i decenni, i detective scoprono che le inchieste sono correlate e un enigmatico leader politico di nome Elias Mannix (Stephen Graham) assume un ruolo sempre più importante. Ha avuto qualcosa a che fare con l'omicidio? O forse si tratta di qualcosa di ancora più inquietante? Per risolvere il mistero i quattro detective dovranno trovare un modo per collaborare e svelare un complotto che dura oltre 150 anni.

La trama della serie tv

E se lo stesso cadavere continuasse a riapparire in diversi momenti nel tempo? È questa la premessa unica e sconvolgente del nuovo thriller di fantascienza e crimine di Netflix, la serie tv Bodies, che segue quattro detective che indagano sullo stesso omicidio in quattro epoche diverse.

Basata sulla graphic novel del 2015 di Si Spencer, la serie in otto episodi è ambientata nel 1890, nel 1941, nel 2003 e nel 2053, e vede lo stesso cadavere - colpito nell'occhio, nudo e con lo stesso strano tatuaggio - riapparire misteriosamente a Longharvest Lane a Whitechapel, nell'est di Londra.

Creato dallo sceneggiatore di Torchwood e No Offence, Paul Tomalin, il dramma segue le vicende di quattro detective che, seppur in diverse linee temporali, provano con determinazione a risolvere il mistero. Man mano che iniziano a convergere, le loro indagini parallele rivelano una sinistra cospirazione che si estende per oltre 160 anni e minaccia il Regno Unito, con tutti gli indizi che portano all’enigmatica figura politica di Elias Mannix (interpretato da Stephen Graham). Come è collegato all'omicidio?

"È complicato parlare della trama e del percorso del mio personaggio perché ci sarebbe molto da dire", ha spiegato l’attore Stephen Graham. "Mannix è stato abbandonato da bambino e lasciato a se stesso nel mondo crudele in cui è cresciuto. È stato adottato da una famiglia che gli ha mostrato una qualche forma di amore. Ma poi è diventato parte di una setta e l'architetto di una società utopica distorta. Sembra folle, vero? Ma è una follia bellissima!".

Le linee temporali

Per destreggiarsi meglio nella complessa architettura della serie tv Netflix Bodies abbiamo preso in considerazione ogni singola epoca raccontata per approfondire i suoi protagonisti.

1890

La trama ambientata nel XIX secolo segue l'ambizioso ispettore Alfred Hillinghead (Kyle Soller). È lui che scopre il cadavere a Whitechapel, dove Jack lo Squartatore è ancora in libertà. Tuttavia, la prima persona ad arrivare sulla scena del crimine è l’affascinante giornalista Henry Ashe (George Parker), che attira i sospetti di Alfred quando viene trovato a scattare fotografie. Ma, quando inizia a provare un interesse stranamente forte per Henry, Alfred si rende conto che la sua indagine potrebbe mettere a nudo i suoi stessi segreti.

"Alfred è un detective molto competente. Ma il lavoro di detective era una professione relativamente nuova all'epoca: in pochi sapevano in cosa consistesse e come muoversi”, ha spiegato Soller. "È anche un bravo padre di famiglia. Ma è anche segretamente un omosessuale che cerca di reprimere la sua vera: è stato per me incredibile immergersi nella storia di un uomo vittoriano sposato e, segretamente, omosessuale”.

1941

Nel 1941, Charles Whiteman, un poliziotto elegante ma senza scrupoli, rischia che la sua doppia vita venga scoperta quando viene rinvenuto il cadavere nella Londra devastata dai bombardamenti durante il Blitz. "Charles è un ragazzo dell'East End cresciuto a Whitechapel. È brillante, ha un carattere rude e non sopporta gli sciocchi", ha affermato Jacob Fortune-Lloyd, l’attore che lo interpreta.

"Lo vediamo all'inizio come un poliziotto corrotto, pronto alla violenza. Ma poi, man mano che la storia si sviluppa, accadono molte cose che lo spingono verso nuovi territori. Percorre un bel tratto di strada e scopre molti lati di sé che non pensava di avere”.

2023

Il primo episodio della serie tv Netflix Bodies si apre nell’odierna Londra, dove la detective Shahara Hasan (Amaka Okafor) nota un adolescente dall'aspetto sospetto e pensa che possa essere armato. Dopo un inseguimento attraverso i vicoli della città, lo trova in piedi davanti a un corpo nudo e immobile in un vicolo prima che lui riesca a scappare. Shahara è determinata ad aiutare il giovane fuggitivo portandolo in salvo, ma così facendo potrebbe finire per mettersi in pericolo.

"Shahara è una madre single che vive con suo padre, ma in passato si è messa nei guai. Quello che amo di Bodies è che ogni periodo temporale è girato in uno stile diverso e ha una sua propria atmosfera”, ha spiegato l’attrice.

2053

Nel futuro, la detective Iris Maplewood (Shira Haas) fa la sua macabra scoperta sullo sfondo di una città post-apocalittica ancora alle prese con una catastrofe avvenuta del 2023. "Iris è una detective del futuro ed è molto appassionata e ambiziosa", ha raccontato Haas. "Vuole salire di grado perché crede nel lavoro che sta facendo. È nata con una disabilità e ha praticamente perso tutti e tutto ciò che aveva dopo la catastrofe del 2023".

Sarà la sua indagine a condurla fino al misterioso Elias Mannix…

