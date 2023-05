Blood & Gold: Una prospettiva diversa sulla guerra nel film Netflix

A rriva su Netflix il film Blood & Gold, che mischia dramma, azione e divertimento per raccontare la fine della Seconda guerra mondiale in Germania. Dallo stesso team creativo del cult Blood Red Sky.

Netflix propone dal 26 maggio il film Blood & Gold, un dramma d’azione che ci porta direttamente nella primavera del 1945, negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale. Diretto da Peter Thornwarth, racconta la storia di un disertore tedesco che, deciso a tornare a casa dalla figlia, è coinvolto in una battaglia contro truppe delle SS alla ricerca di oro nascosto.

La trama del film

Il film Netxflix Blood & Gold ha al centro la storia del disertore tedesco Heinrich (Robert Maaser), della giovane e coraggiosa contadina Elsa (Marie Hacke) e di un gruppo di nazisti. Mentre torna a casa dal fronte per ritrovare la figlia, Heinrich si imbatte in un'agguerrita squadra di SS.

Dopo essere stato appeso a un albero dal loro leader (Alexander Scheer), viene salvato all'ultimo momento da Elsa che lo nasconde nella sua fattoria. Intanto, le SS si mettono alla ricerca di un tesoro degli ebrei in un villaggio vicino, scontrandosi con i seccati abitanti che vogliono tenersi il bottino. Presto Heinrich ed Elsa restano coinvolti loro malgrado in questa adrenalinica caccia all'oro, che culmina in una sanguinosa resa dei conti nella chiesa locale.

“La prima bozza di sceneggiatura risale al 2006 ma non era il momento adatto per realizzare un film che si prendesse in qualche modo gioco della guerra”, ha commentato il regista Peter Thorwarth. “Gli americani lo avevano già fatto ma loro hanno una percezione diversa dell’esperienza del conflitto e un modo diverso di elaborarla. Ho dovuto attendere 15 anni affinché potessi girarlo: la nostra è un’avventura cinematografica d’azione divertente (sebbene trovi assurda la guerra ma anche piena di sentimento”.

Il poster originale del film Netflix Blood & Gold.

Guerra e azione

Dietro a Blood & Gold, si nasconde lo stesso team creativo di un altro film tedesco di successo targato Netflix, Blood Red Sky. Direttamente al primo posto dei titoli più visti della piattaforma in 57 differenti Paesi, il film ha avuto un successo clamorosi in Italia, Stati Uniti, Brasile e Filippine. “Come il precedente film Netflix, anche Blood & Gold non appartiene a un solo genere: combina infatti intrattenimento con un lato molto più serio e drammatico”, ha commentato il regista Thornwarth.

“L’ispirazione viene dai grandi classici d’azione e avventura americani degli anni Sessanta e Settanta ma anche da Bastardi senza gloria, il film con cui Quentin Tarantino è riuscito a raccontare una storia di guerra in maniera poco convenzionale e anche divertente. Abbiamo consultato anche uno storico per capire se quanto da noi raccontato potesse essere plausibili. E sì, lo era”. Arriva da Blood Red Sky anche l’attore Alexander Scheer, che interpreta il ruolo dello sfigurato capo delle SS Von Starnfeld.

Più curiosa è la storia che riguarda l’attrice Marie Hacke, scelta per il ruolo di Elsa: già provinata per il precedente film del regista, aveva dovuto rinunciare alle riprese perché incinta. Tuttavia, Thorwarth non si è dimenticato di lei e l’ha richiamata per il suo nuovo progetto. “Abbiamo riscritto il personaggio di Elsa per stare al passo con i tempi: se prima erano gli uomini a salvare le donne, ora sono le donne a salvare gli uomini”, ha evidenziato il regista. “A metà film, lo scettro passa nelle mani di Elsa ma avviene tutto in maniera molto armoniosa, senza sottolineature artificiose”.

La ricerca di colui che doveva interpretare Heinrich è andata avanti invece per molto tempo. La scelta, alla fine, è ricaduta su Robert Maaser, un nome che gli appassionati di spor conoscono in quanto detiene il record di 14 campionati mondiali di acrobatica vinti (la sua specialità è la Ruota di Rhon).

“Per via della mia costituzione fisica, il cinema mi ha cercato molto presto”, ha commentato l’attore, già visto in diversi film e serie tv. “Thorwarth mi aveva proposto in un primo momento il ruolo dell’antagonista Dörfler ma poi ha cambiato idea proponendomi quella che è a tutti gli effetti la mia prima parte da protagonista. Non ho voluto controfigure ed è stato anche divertente allenarmi per settimane in compagnia di Florian Schmidtke (anche lui nel cast di Blood Red Sky, ndr), scelto alla fine impersonare Dörfler”.

Black & Gold: Le foto del film 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 PREV NEXT