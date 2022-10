Blockbuster: Una serie tv Netflix ci porta dentro l’ultimo videonoleggio rimasto al mondo

A rriva su Netflix la serie tv Blockbuster: una sitcom che scherza sulle vicissitudini dell’ultimo videonoleggio degli Stati Uniti della famosa catena.

Dal 3 novembre è disponibile su Netflix la serie tv Blockbuster, composta da 10 episodi. Con Randall Park protagonista, la serie tv ci riporta indietro nel tempo, a quando per guardare un film si scendeva nel vicino videonoleggio, un’abitudine che la generazione X conosceva bene e che viveva spesso come un rito. Protagonista del racconto è Timmy Yoon, gestore dell’ultimo Blockbuster degli Stati Uniti.

La trama della serie tv Blockbuster

Al centro della serie tv Netflix Blockbuster c’è Timmy Yoon (Randall park). Sognatore analogico, Timmy vive in un mondo 5G. La sua intera vita adulta è stata dedicata al suo primo amore, i film. Una passione che gli ha fatto mantenere il suo primo e unico posto di lavoro, ovvero gestire il Blockbuster Video della sua città natale.

Poi Timmy incomincia a preoccuparsi quando scopre che il suo negozio è ufficialmente l'ultimo Blockbuster in America. Ora non ha altra scelta che agire per tenere aperta la videoteca e continuare a impiegare i suoi amici. Timmy e lo staff presto si rendono conto che essere l'ultimo Blockbuster potrebbe essere ciò di cui la loro comunità ha bisogno per ristabilire le connessioni umane che sono andate perse nell'era digitale.

Inoltre, lo fa inaspettatamente riavvicinare alla sua cotta di lungo tempo Eliza (Melissa Fumero), che è tornata da poco a lavorare per lui. Questa battaglia per salvare il passato spingerà Timmy ad affrontare il presente? I suoi dipendenti lo sperano davvero.

I personaggi principali

Come tutte le serie tv corali, anche Blockbuster su Netflix ha un manipolo di personaggi di cui pian piano faremo conoscenza. Ecco i principali:

Timmy Yoon (Randall Park)

Sognatore, Timmy ama i film. Ed è il suo amore per il cinema che lo porta a consigliare ai suoi clienti abituali qual è il titolo più adatto a loro, anche quando questi non glielo chiedono. Lavora per Blockbuster da quando era adolescente e non lascerebbe per nulla al mondo la sua occupazione.

Eliza Walker (Melissa Fumero)

Madre devota, è sposata con la sua cotta liceale, anche se ormai il matrimonio è in piena crisi. Ha lasciato Harvard dopo un semestre per mettere su famiglia. Da Blockbuster, è il fidato numero due di Timmy… e forse anche qualcosa di più.

Connie Serrano (Olga Merediz)

Lavora da Blockbuster non tanto perché ha bisogno di soldi ma perché necessita di farsi degli amici. seppur involontariamente, funge da figura materna non solo per i dipendenti del negozio ma anche per alcuni dei clienti più abituali.

Carlos Herrera (Tyler Alvarez)

Figlio di immigrati di prima generazione, ha imparato l’inglese guardando i film, trasformandoli nel suo primo linguaggio d’amore. Sogna di diventare regista ma si sente in dovere nei confronti dei genitori e della vita che loro hanno pianificato per lui.

Hannah Hadman (Madeleine Arthur)

Dolce, genuina e un po’ ingenua, Hannah è innegabilmente affascinante. Ha perso la madre in tenera età ma è circondata dalla famiglia di Blockbuster. Economicamente esperta fino all’eccesso, ha bisogno di imparare a prendersi di cura di sé e lo staff del negozio l’aiuterà in ciò.

Percy Scott (JB Smoove)

In qualità di proprietario di un piccolo negozio, Percy si considera come colui che ha un piano per tutto. Grande amico di Timmy, è elegante e sicuro di sé ma non riesce a stare lontano da Blockbuster, dal momento che vi lavora anche sua figlia.

Kayla Scott (Kamaia Fairburn)

Kayla è la figlia adolescente di Percy, intelligente e talvolta spaventosa. Non ama prendere ordini da chiunque, caratteristica che le potrebbe rendere complicato il lavoro per Timmy.

L’ultimo Blockbuster

Blockbuster, la serie tv targata Netflix, rivisita in chiave sit-com la storia dell’ultimo Blockbuster d’America. Per chi volesse sapere come siano andate realmente le cose, si consiglia la visione del documentario The Last Blockbuster, disponibile sempre sulla piattaforma.

Diretto da Taylor Morden, The Last Blockbuster segue le vicende di Sandi Harding, la manager dell’ultimo videonoleggio e le sue battaglie per evitarne la chiusura. Negli anni Novanta, Blockbuster è stato un punto di riferimento mondiale per chiunque volesse noleggiare un film da guardare in casa.

La grande catena era stata in grado nel giro di pochissimo tempo di annientare tutti i piccoli videonoleggi, stipulando accordi commerciali di compartecipazione alle entrate con i grandi studios hollywoodiani: così facendo, poteva permettersi dei prezzi di noleggio più bassi in cambio di una riduzione dei canoni di noleggio.

Tuttavia, la crisi finanziaria del 2007-2008, l’avvento delle piattaforme e una gestione non oculata, portarono al collasso di Blockbuster. Il negozio gestito da Sandi a Bend, nell’Oregon, ha resistito alla chiusura cercando soluzioni alternative. Come quella, ad esempio, di entrare nel circuito Airbnb offrendosi di far rivivere ai suoi ospiti l’ebbrezza del venerdì sera degli anni Novanta: a casa, con gli amici, davanti a un dvd.