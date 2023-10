Blanca 2: Torna la serie tv di Rai 1 con i nuovi episodi – Guida esclusiva

D opo il successo della prima stagione, approda su Rai 1 la serie tv Blanca 2. Ritroveremo i suoi amati protagonisti ma daremo il benvenuto anche a nuovi volti e nuovi casi.

Parte il 5 ottobre su Rai 1 Blanca 2, la seconda stagione della serie tv rivelazione con protagonisti Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon. Diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi e prodotta da Lux Vide (società del gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction, la serie tv di Rai 1 Blanca 2 ci accompagnerà per sei serate in cui non mancheranno le novità rispetto alla prima stagione, con l’ingresso di nuovi personaggi.

La “follia” di Blanca, la sua unicità di detective non vedente e la sua estrema vitalità hanno già conquistato il pubblico nella prima stagione. Ora, gli episodi della nuova stagione sono l’occasione per conoscere più in profondità il mondo della protagonista e scoprire segreti inaspettati sulla sua famiglia - più di quelli legati alla morte della sorella - che porteranno non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le è vicino. E non solo: diventata consulente della Polizia genovese a tutti gli effetti, Blanca si trova ad affrontare anche sul lavoro sfide difficili e ad altro rischio, che la rendono nuovamente protagonista delle indagini del commissariato San Teodoro.

La trama di Blanca 2

Protagonista della serie tv di Rai 1 Blanca 2 è ancora una volta l’attrice Maria Chiara. Con lei, gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, suo cane guida, Lucia (Sara Ciocca), che avrà un ruolo ancora più importante, il padre Leone (Ugo Dighero) e l’amica Stella (Federica Cacciola). E poi, i colleghi del commissariato: Bacigalupo (Enzo Paci) e soprattutto l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno), che farà ingelosire Blanca con una donna che viene dal passato. E poi, Sebastiano detto Nanni, (Pierpaolo Spollon), di cui verranno alla luce nuovi lati inediti.

Ma compaiono anche nuovi personaggi che costringono la protagonista a fare i conti con la sua storia e con chi vuole essere, combattuta tra il desiderio di assoluta autonomia e il bisogno di un supporto, perché l’incarico da consulente della Polizia non le permette di occuparsi delle faccende di casa. È a questo punto che compare Elena (Michela Cescon), che si propone come collaboratrice domestica. La donna che Blanca assume, senza pensarci troppo, nasconde però, un segreto.

Ogni puntata di “Blanca” racconta un’indagine ambientata tra i luoghi più caratteristici di Genova, che appare in una veste inedita e piena di colori. Oltre ai gialli verticali, a legare tutti gli episodi c’è un nuovo intrigante giallo di stagione: un misterioso attentatore seriale semina il panico in città, facendo esplodere alcune bombe. Blanca viene coinvolta in prima persona e in una corsa contro il tempo fa di tutto per proteggere le persone che ha attorno. Ma non sarà sempre possibile.

In questa nuova stagione Blanca imparerà che amici, amanti e colleghi a volte vanno lontano portandosi via un pezzo di cuore, senza la possibilità di proteggerli. E di proteggere se stessi. Ma realizzerà anche, con nuova consapevolezza, che solo accettando questo rischio, si può apprezzare davvero “la bellezza di ballare sotto la pioggia".

Il poster della serie tv Blanca 2.

I nuovi personaggi

Conosciamo dunque meglio i nuovi personaggi che animeranno la serie tv di Rai 1 Blanca 2.

Elena (interpretata da Michela Cescon)

Da quando è stata promossa consulente della Polizia, Blanca lavora moltissimo e non ha tempo di curarsi della sua casa, che infatti versa in condizioni pietose. Lucia e Stella insistono perché trovi una collaboratrice domestica, ma nessuna candidata sembra adatta al ruolo. Fino a quando non compare Elena, donna affascinante di circa 50 anni, dall’aspetto non troppo rassicurante. Non ha referenze particolari, anche se ha una vita ricca di esperienze alle spalle, fra le quali però non sembra esserci l’assistenza domestica.

Le sue parole e i modi diretti conquistano Blanca, che la assume dopo un brevissimo colloquio. Ed è così che la donna comincia a frequentare la casa della giovane donna, prendendosene cura e facendo sì che al suo ritorno trovi sempre le stanze in ordine, i vestiti stirati e un pasto caldo anche per Lucia, che è solita passare a trovare l’amica nel tempo libero. Elena è una presenza rassicurante e discreta e ha sempre una parola di conforto per tutte. Ma questo piccolo idillio, questo equilibrio che si è creato tra loro, si infrangerà molto presto, perché Elena nasconde qualcosa. Cosa sta cercando? Che vuole davvero da Blanca?

Polibomber (interpretato da Stefano Dionisi)

Sin dalla prima puntata della nuova stagione, la Polizia di Genova è sotto attacco di un misterioso attentatore seriale che semina il panico, facendo esplodere bombe in diverse parti della città: tiene sotto tiro la Polizia con i suoi colpi e le sue telefonate, realizzate ovviamente con una sinistra voce contraffatta. La ricerca di questo criminale, soprannominato “Polibomber” per motivi che scopriremo, è una lotta contro il tempo, che a sorpresa vedrà protagonista proprio Blanca, nella sua veste di esperta di decodage. Blanca dovrà fare ricorso a tutti i suoi “superpoteri” e all’aiuto di chi le sta accanto, per sventare la minaccia sempre più incombente.

Veronica Alberici (interpretata da Chiara Baschetti)

Veronica è un’affascinante avvocatessa che lavora per lo studio di Livia, la mamma di Liguori. Un giorno si presenta in commissariato dall’ispettore per fargli firmare delle carte per conto della madre, con la quale i rapporti sono rimasti tesi. Si scopre che Veronica è un’amica d’infanzia di Liguori, che come lui appartiene ad un’importante famiglia aristocratica locale e i due colgono l’occasione per rievocare i vecchi tempi andati.

Veronica, brillante e intraprendente, non aspetta di essere corteggiata: è diversa da quelle che di solito diventano “prede” dell’ispettore ed è lei a chiedergli di uscire. I due, che iniziano a frequentarsi con leggerezza e senza promettersi nulla, sembrano stare bene insieme. È come se parlassero la stessa lingua e appartenessero allo stesso mondo a cui è totalmente estranea Blanca, che sarà gelosa nel notare la loro intesa naturale. Il rapporto con Veronica sarà per Liguori come un ritorno a casa, ben diverso da quello con Blanca, pieno di conflitti nonostante l’evidente attrazione: l’ispettore si troverà nei guai, diviso tra due donne che non potrebbero essere più diverse.

Paolo Sivori (interpretato da Raffaele Esposito)

L’indagine sull’attentatore seriale che impegna gli uomini del commissariato San Teodoro dall’inizio di questa nuova stagione si rivela via via più intricata. Per questo motivo, la Questura centrale decide di costituire una sorta di unità di crisi, un’unità speciale guidata da Paolo Sivori, capo della Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) di Genova.

Sivori è un uomo di grande esperienza, altamente competente. Della vecchia scuola, è molto sicuro di sé ed è abituato ad avere tutto sotto controllo e a decidere in prima persona la linea di ogni operazione. Sivori impone subito il suo modus operandi: dichiara di non avere bisogno né dell’aiuto di Blanca, con cui l’attentatore ha costruito un rapporto preferenziale, né di quello del resto della squadra. Bacigalupo e i suoi si risentono della sua arroganza e di questo essere messi in un angolo, costretti a seguire le direttive della Digos.

Con il proseguire dell’indagine e la tensione in continuo aumento, Sivori si ritroverà però nell’occhio del ciclone e realizzerà di non poter fare a meno dell’aiuto degli uomini del commissariato San Teodoro - di Blanca in particolare - per tentare di incastrare il misterioso criminale.

Ivan Scarabotti (interpretato da Carlo Sciaccaluga)

Scarabotti è un giovane agente di Polizia appena entrato in servizio. È molto timido ma leale, sempre solerte nel rispondere ai suoi superiori e pronto a farsi in quattro per la sua squadra, con l’energia di chi è alle prese con un lavoro che ama. Per la sua inclinazione un po’ da “secchione”, diviene ben presto preso di mira da Carità, che con la scusa di essere in commissariato da più tempo e di doverlo istruire su come funzionino le cose al San Teodoro, non manca di vessarlo per dimostrargli chi comanda.

Tra i due si crea un rapporto a tratti esilarante: Carità sfrutta il collega senza pietà, per puntualizzare che resta lui la spalla di Bacigalupo e Liguori nelle indagini, mentre Scarabotti deve stare al suo posto. Il giovane agente esegue gli ordini e non demorde, tanto che Carità comincia ad apprezzare il suo aiuto e a considerarlo davvero parte della squadra, anche se non ci pensa proprio ad ammetterlo.

Maria Chiara Giannetta nella serie tv di Rai 1 Blanca 2.

Le sei serate

TheWom.it è in grado di anticiparvi cosa racconteranno le sei puntate di Blanca 2, una delle serie tv più attese di Rai 1.

Episodio 1: Sotto Attacco

Blanca, ora promossa ufficialmente consulente della Polizia, lavora tantissimo e deve imparare a trovare un nuovo equilibrio. Sebastiano è in carcere in attesa del processo, ma nonostante tutto lei pensa che il giovane meriti una seconda occasione, con sorpresa di Liguori che tenta di dissuaderla. Ma le attenzioni di Blanca e del commissariato San Teodoro vengono presto catalizzate dal caso di un pericoloso attentatore seriale, soprannominato Polibomber, che prende di mira proprio la Polizia di Genova.

Episodio 2: Il Ladro di Cani

La squadra del commissariato San Teodoro indaga su un giro di combattimenti clandestini tra cani, mentre Blanca si districa tra alcune questioni personali spinose: Lucia si sente tradita da lei e la rifiuta, mentre la vicinanza con Sebastiano scatena la gelosia di Liguori. Anche Blanca però è un po’ gelosa, perché nella vita dell’ispettore è ricomparsa Veronica, un’amica d’infanzia e oggi affascinante avvocatessa che lavora per sua madre, Livia.

Episodio 3: Angolo Cieco

Blanca lavora a un caso di omicidio avvenuto allo stadio Ferraris e la sua amica Stella arriva a Genova per presentarle il nuovo fidanzato. Sul fronte sentimentale per Blanca non mancano le schermaglie con Liguori, che comincia a frequentare Veronica, mentre lei si avvicina sempre di più a Sebastiano. Lucia ha sempre bisogno di lei come punto di riferimento e Polibomber torna a minacciare il commissariato.

Episodio 4: Fumo Negli Occhi

Il caso dell’attentatore è ufficialmente riaperto e per affrontarlo viene istituita un’unità di crisi guidata da Paolo Sivori, capo della DIGOS. Blanca si divide tra questo caso e un omicidio la cui unica testimone è una giovane ragazza non vedente. Intanto, mentre a casa sua sembra essere tornato un clima familiare sereno, Sebastiano si mette nei guai. Liguori affronta una questione personale delicata che potrebbe riavvicinarlo a Blanca.

Episodio 5: Il Cacciatore di Bambini

Si indaga sulla misteriosa aggressione ai danni di un uomo di origini mediorientali, avvenuta in un parco cittadino. Intanto, Sebastiano si ritrova inaspettatamente al centro dell’indagine sull’attentatore. Liguori è di nuovo diviso tra Veronica, con cui ha riscoperto un lato di sé nascosto da tempo, e Blanca, che lo attrae da sempre. Mentre Blanca si mette alla prova con Lucia facendo la mamma a tutti gli effetti, una serie di eventi la farà tornare protagonista dell’indagine sull’attentatore.

Episodio 6: La Bomba

L’attentatore è ancora pericolosamente a piede libero e Blanca e i colleghi del commissariato San Teodoro affrontano le conseguenze. Per Blanca catturarlo diventa una vera e propria ossessione, in una corsa contro il tempo che lascerà con il fiato sospeso fino alla fine. Portando avanti l’indagine a qualsiasi costo, anche da sola, Blanca dovrà affrontare i suoi limiti e scegliere chi vuole essere davvero, prendendo decisioni che potrebbero cambiare la sua vita e quella di chi le sta accanto.

