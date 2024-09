Blackout Love: Su Rai 3, la commedia non romantica con Anna Foglietta

A rriva su Rai 3 in prima visione tv il film Blackout Love, in cui Anna Foglietta sfida le certezze e le incertezze dell’amore, al di là dei ruoli di genere.

Rai 3 propone martedì 17 settembre in prima visione tv il film Blackout Love. Prodotto da Groenlandia in collaborazione con Rai Cinema e Prime Video, il film di Rai 3 Blackout Love ha per protagonisti gli attori Anna Foglietta, Alessandro Tedeschi, Barbara Chichiarelli, Alessio Praticò e Anna Bonaiuto.

Al centro del racconto c’è Valeria (Foglietta), una donna che sembra avere tutto sotto controllo. Vive una vita indipendente, passando da una relazione all'altra senza rimorsi o esitazioni. Oltre alla sua carriera come allenatrice di una squadra di pallavolo femminile, insegna alle ragazze l'importanza di essere autonome anche in amore, per evitare il dolore e la sofferenza.

Ma quando Marco (Tedeschi), l'unico uomo che è riuscito a farla sentire vulnerabile e che ha avuto un impatto devastante sulla sua vita, riappare all'improvviso, Valeria decide che è tempo di vendicarsi. Tuttavia, scoprirà presto che affrontare il passato non sarà semplice come immaginava.

Commedia non romantica, pungente e spassosa, il film di Rai 3 Blackout Love sfida le certezze, dimostrando che in amore non si vince da soli, ma si perde o si vince insieme.

Al di là degli stereotipi

Il film di Rai 3 Blackout Love nasce dal desiderio di esplorare l'amore contemporaneo attraverso una lente diversa, quella di un personaggio femminile che si distacca dagli stereotipi. Questa commedia romantica, con i ruoli invertiti, porta una donna al centro della storia, una figura con tutte le sue fragilità, ma anche con grande forza e coraggio. È un tentativo di rompere con i paradigmi classici che spesso associano le donne a temi limitati come la lotta per la parità o il romanticismo rosa.

La storia tocca corde personali, essendo un riflesso delle esperienze della regista Francesca Marino in un contesto in cui le aspettative per una donna sembrano spesso limitate. “Non è solo una questione di raccontare il femminile, ma di riflettere una società in evoluzione, in cui anche gli uomini sono in cerca di una nuova identità”, ha dichiarato la cineasta.

Valeria è un personaggio che incarna molti degli stereotipi maschili, così come Marco rappresenta la crisi del maschile, fragile e vanitoso. Allo stesso modo, la coppia di Silvia (Chichiarelli) e Fabrizio (Praticò) riflette la nuova famiglia moderna, con una donna in carriera e un uomo che assume il ruolo di padre con un approccio non convenzionale.

Un personaggio di grande importanza è Rosemary (Bonaiuto), una donna matura che sfida i pregiudizi sull’amore e la sessualità oltre una certa età. Elegante e moderna, Rosemary dimostra che anche dopo i 60 anni una donna può vivere pienamente la sua vita sentimentale, rompendo con le convenzioni tradizionali.

Il poster del film di Rai 3 Blackout Love.

Oltre i ruoli di genere

Blackout Love, il film in onda su Rai 3, va oltre il semplice discorso sui ruoli di genere. Racconta il complesso panorama dei sentimenti in un mondo sempre più cinico e vendicativo. Uomini e donne sono spesso in conflitto, sia nei social che nelle relazioni intime, e questo conflitto ha un impatto sulle nuove generazioni, che crescono in una società che premia il più furbo e cinico.

Attraverso l'amnesia di Marco, la coppia ha la possibilità di rivivere i momenti chiave della loro relazione, cercando di capire dove tutto è andato storto. In una sorta di gioco investigativo emotivo, i due protagonisti scoprono che in amore non si tratta di punire l'altro, ma di vincere o perdere insieme.

Il film adotta uno stile visivo retrò, senza tempo, per evitare che invecchi con il passare degli anni, proprio come le paure e gli amori che ci accompagnano nel nostro percorso di crescita.

