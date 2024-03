Su Sky, un film mostra come anche le donne siano in grado di realizzare thriller pieni di azione e tensione

A rriva su Sky il film Black Site, in cui la regista Sophie Banks dirige Michelle Monaghan in una storia al cardiopalma con un’inedita protagonista in caccia di un pericoloso terrorista. Senza esclusione di colpi e sangue.

Sky Cinema trasmette la sera del 4 marzo in prima visione tv il film Black Site. Diretto da Sophie Banks e interpretato da Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney, il film Sky Black Site è un thriller ricco d’azione ambientato in una labirintica base militare top secret. Prima che venga trasferita in quella che sarà la sua destinazione finale, Abby Trent (Monaghan), agente veterana della CIA, riceve un’ultima missione ad alta priorità.

Quella che avrebbe dovuto essere una semplice missione, però, si trasforma in un feroce gioco del gatto col topo quando Hatchet (Clarke), un pericoloso terrorista, fugge e inizia ad eliminare uno dopo l’altro i soldati della base militare. Intrappolata in una prigione nascosta nel mezzo del deserto e senza aiuto alcuno, Abby dovrà usare tutto il suo ingegno per superare in astuzia Hatchet in una battaglia per la sopravvivenza in cui le uniche due opzioni sono uccidere o essere uccisi.

La trama del film

Il film Sky Black Site ci fa conoscere sin da subito l’analista della CIA Abby Trent, dura come un chiodo. Dopo che suo marito e suo figlio sono stati uccisi in un attentato terroristico in Turchia, Abby chiede di poter accedere a un centro di detenzione top secret nel deserto giordano noto come ‘The Citadel’ (niente a che vedere con l’omonima serie tv). Si tratta della prigione in cui vengono detenuti i più pericolosi sospettati di terrorismo, una struttura a metà strada tra Guantanamo Bay e la prigione che affronta Sylvester Stallone nel film The Escape Plan.

Qui, Abby si scontra sin da subito e costantemente con il capo delle guardie Miller (Courtney), un ex soldato. Ma è quando sta per finire il suo servizio nella struttura per tornare ad occuparsi di altre mansioni che arriva la notizia dell’arresto di Hatchet, un misterioso terrorista ricercato per numerosi attacchi in tutto il mondo. Convinta che sia il responsabile della morte della sua famiglia, Abby vorrebbe essere la prima a interrogarlo.

Tuttavia, non tutto va come dovrebbe e Hatchet, scappato dalla cella in cui viene interrogato, inizia a vagare per la prigione, uccidendo chiunque incontri sul suo percorso. Mentre Abby vorrebbe catturarlo vivo per ottenere le risposte che cerca, Miller vorrebbe fare l’esatto contrario ma su entrambi pende un diktat da rispettare: se entro un’ora la situazione non rientra nella normalità, la stessa struttura sarà rasa al suolo per proteggerne i segreti.

Il poster del film Sky Black Site.

Una sfida per due donne

“Fare un film è difficile di per sé ma realizzare la propria opera prima e per di più durante la pandemia da CoVid lo è ancora di più”, ha ammesso candidamente Sophie Banks, regista del film Sky Black Site, al suo esordio dietro la macchina da presa. Non sono stati pochi gli ostacoli che ha dovuto affrontare a causa delle restrizioni da CoVid-19 che hanno rallentato i suoi piani e influito sul risultato di un’opera che, se avesse avuto altri mezzi, sarebbe stata di tutt’altra grandezza.

E questo non perché Black Site sia un brutto film, tutt’altro: Banks ha saputo come far buon viso a brutto gioco e, pur dovendo rinunciare a gran parte dei finanziamenti promessi per la realizzazione, ha portato a casa un’interessante film d’azione indipendente che punta tutto sulla definizione dei suoi tre protagonisti, in particolare Michelle Monaghan.

“Non avevo mai interpretato la protagonista in un film d’azione e per me è stata una grandissima sfida”, ha dichiarato l’attrice. “Sono vent’anni che lavoro nel cinema e sono grata immensamente al mio lavoro ma negli anni le opportunità di lavorare con una regista sono sempre state pochissime. Speriamo sia l’inizio di un nuovo trend”. “Chissà, la storia di Abby potrebbe diventare anche un franchise: me lo auguro per poter dimostrare cosa si possa fare con un budget meno limitato”, ha chiosato la regista.

Black Site: Le foto del film

