Black Mirror 6: I nuovi incubi che ci aspettano nella serie tv Netflix

A rriva su Netflix, a quattro anni di stanza dall’ultima stagione della serie tv, Black Mirror 6. Ve ne sveliamo in anteprima trame, cast e temi trattati. Aspettatevi di tutto.

Finalmente ci siamo: abbiamo una data per Black Mirror 6, la serie tv Netflix firmata da Charlie Brooker. È quella del 15 giugno quando arriveranno nei nostri dispositivi digitali e televisori le cinque nuove e rivoluzionarie storie che compongono l’universo antologico più distopico di sempre.

Definita già la più imprevedibile, indefinibile e inaspettata delle stagioni della serie tv, Black Mirror 6 su Netflix ci riporta ai nostri peggiori incubi a ben quattro anni di distanza dai tre episodi che componevano la quinta stagione. Brooker aveva infatti deciso di prendersi una pausa durante il periodo della pandemia da Covid sottolineando come le sue storie avrebbero eventualmente depresso ancora di più gli spettatori. “Non vedo però l’ora che il pubblico veda le nuove puntate”, ha dichiarato di recente. “Spero che le apprezzino e che soprattutto gradiscano quelle parti che in teoria non dovrebbero”.

Una serie tv mai prevedibile

Il 15 giugno scopriremo su Netflix cosa ci ha riservato Charlie Brooker che ha scritto gli episodi della serie tv Black Mirror 6 con la sua collaboratrice di lunga data Annabel Jones. Per dar vita ai cinque nuovi episodi della sua antologia ha fatto affidamento a un cast di attori di prim’ordine che conta su nomi come Aaron Paul, Salma Hayek, Josh Hartnett, Annie Murphy e tantissimi altri ancora.

Come al solito, ci si aspetta storie che, autoconclusive, giochino con la satira, affrontino temi fantascientifici e distopici, esplorino aspetti oscuri della condizione umana e ci trasmettano ansia e paura. Tuttavia, Brooker ha sottolineato come in Black Mirror 6, seppur rimanendo fedele alle atmosfere della serie tv di cui tutte le stagioni sono disponibili su Netflix, troveremo una grande varietà di generi e atmosfere. “Ho sempre voluto che Black Mirror 6 presentasse storie tutte diverse e distinte per sorprendere il pubblico ma anche me stesso”.

Del resto, Black Mirror è una serie tv che non può essere facilmente definita e che, per tale ragione, potrebbe essere reinventata e riscritta all’infinito, presentando elementi che mai e poi mai il pubblico potrebbe prevedere. Nel caso della stagione sei, ad esempio, verremo catapultati in una sonnolenta cittadina scozzese, in un’astronave degli anni Sessanta o nell’Inghilterra del nord di fine anni Settanta, con oscillazioni ora folli ora incredibili a cui hanno contribuito cinque talentuosi registi.

Il poster originale della serie tv Netflix Black Mirror 6.

I cinque episodi

Bando alle ciance, è arrivato il momento di rivelare ciò che tutti aspettano: le trame dei cinque episodi di Black Mirror 6, pronti ad arricchire l’immaginario della serie tv Netflix.

LOCH HENRY

Una giovane coppia si reca in una tranquilla cittadina scozzese per girare un documentario sulla natura. Si ritrova però alle prese con una succosa storia locale che coinvolge eventi oscuri e inquietanti avvenuti nell’ultimo anno. Diretto da Sam Miller, è interpretato da Myha'la Herrold, Samuel Blenkin, Daniel Portman, John Hannah e Monica Dolan.

BEYOND THE SEA

Aaron Paul e Josh Hartnett sono i protagonisti di una storia ambientata in un alternativo 1969, l’anno in cui l’uomo è approdato sulla Luna. Interpretano due uomini impegnati in una missione ipertecnologica che devono fare i conti con le conseguenze di un’inconcepibile tragedia. Kate Mara, Auden Thornton e Rory Culkin completano il cast diretto da John Crowley.

JOAN IS AWFUL

Annie Murphy interpreta una donna normalissima che è stupita dallo scoprire che una piattaforma di streaming diffusa in tutto il mondo sta realizzando una serie tv ad alto budget sulla sua vita con protagonista nientedimeno che la superstar di Hollywood Salma Hayek. Anche Michael Cera, Himesh Patel, Rob Delaney e Ben Bar recitano nell’episodio, la cui regia è di Ally Pankiw.

MAZEY DAY

Uta Briesewitz è alla guida dell’episodio che segue una giovane e problematica starlet inseguita da paparazzi invasivi mentre nel frattempo fa i conti con le conseguenze di un incidente d’auto. Protagonisti sono Zazie Beets, Clara Rugaard e Danny Ramirez.

DEMON 79

Nel nord dell’Inghilterra, nel 1979, a una commessa timida e riservata viene detto che deve commettere atti terribili per prevenire un imminente disastro. Brooker ha scritto la storia con Bisha K. Ali (capo sceneggiatore della serie tv Ms. Marvel) e ne ha affidato la regia a Tony Haynes. Nel cast ci sono Anjana Vasan, Paapa Essiedu, Katherine Rose Morley e David Shields.

