Alessio Liguori: “Black Bits è un pop corn movie che permette di riflettere sul reale e sul virtuale” – Intervista esclusiva

A lessio Liguori è il regista del film Black Bits, un thriller che mischia fantascienza e azione per porre domande e riflessioni su ciò che è reale e ciò che è invece virtuale. Con protagonista una coppia di donne che si amano, è un film che ha il suo fascino nell’ambientazione e nei temi trattati.

Esce in sala il 3 agosto per Altre Storie con Minerva Pictures Black Bits, il nuovo film del regista Alessio Liguori. Coproduzione tra Italia e Polonia, Black Bits è prodotto da Minerva Pictures, Simona Ferri e Agrestwna Banda, ed è interpretato fondamentalmente da quattro attori: Yvonne Mai, Jordan Alexandra, Sebastian Fabijanski e Amelia Clay.

Nel film, tutto ha inizio quando Dora e Bath, due giovani ragazze innamorata l’una dell’altra, portano a termine un’impresa impossibile: raggirare e derubare la Black Bits, una società attiva nel dark web. L’oggetto del colpo sono due neurochip di ultima generazione dall’inestimabile valore. In attesa di consegnarli a chi pagherà in cambio un’ingente cifra che permetterà loro di provvedere alle loro esigenze di vita futura, si nascondono in una futuristica safe house, persa da qualche parte in un bosco, lontano dal resto del mondo.

Tuttavia, la meritata tranquillità viene stravolta da strani eventi e da una presenza umana inaspettata: Hank, un uomo all’apparenza taciturno che non rientra affatto nei loro piani. Chi è veramente? E che cosa vuole da loro? Dora e Beth devono guardarsi le spalle e prepararsi al peggio. La realtà che le circonda è più pericolosa di quanto immaginano e niente è come sembra.

Costruito senza un attimo di tregua, Black Bits è un film che solleva numerose domande sulla realtà che già stiamo vivendo, in cui i confini tra reale e virtuale sono sempre più labili. Della storia e dei temi abbiamo parlato con il regista Alessio Liguori. Classe 1981, Alessio Liguori qualche anno fa è stato protagonista di un piccolo miracolo che solo la magia del cinema ha potuto concretizzare: il suo secondo lungometraggio, Shortcut, è entrato nella top ten del box office statunitense, facendolo diventare uno dei nomi da attenzionare a livello mondiale.

Alessio Liguori, regista del film Black Bits.

Intervista esclusiva ad Alessio Liguori

“Sono nato a Formia ma già nel 2000 mi sono trasferito a Roma: sin da bambino, ero innamorato del cinema… ho iniziato a lavorare a 19 anni sia nel cinema sia nella televisione passando per quasi tutti i reparti”, mi risponde Alessio Liguori quando gli chiedo qual è stato il suo percorso prima di arrivare alla regia. “Più lavoravo con i registi, più mi rendevo conto che mi mancava l’aspetto culturale, per quanti da solo potessi leggere. Mi sono allora iscritto al Dams proprio per colmare le mie lacune. Avevo studiato prima al liceo artistico e devo dire che mi è servito tantissimo: la pittura, la scultura, l’architettura e le arti figurative sono fondamentali per il lavoro di regista”.

Black Bits è un film che sposa il thriller e la fantascienza per raccontare una storia più attuale che mai.

L’idea nasce un paio di anni fa per mano del primo sceneggiatore, Daniele Cosci. Dopo il successo in America di Shortcut, Minerva Pictures che ne aveva curato le vendite internazionali puntava a un nuovo film da portare all’estero e ne ha acquisito sin da subito i diritti. Ovviamente, nel mondo tutto cambia da un giorno all’altro e mi sono ritrovato a dover modernizzare la sceneggiatura: è stato allora che il cosceneggiatore Fabio Sieni trova un articolo che mi ha molto colpito in cui si parlava della creazione dei neurochip.

Black Bits è un film d’intrattenimento, un pop corn movie da 80 minuti da vedere in una bella serata estiva ma allo stesso tempo permette, per chi vuole, di approfondire il tema di fondo, che rimane solo uno: cosa è reale e cosa no rispetto alla società contemporanea.

Spieghiamo cosa sono i neurochip?

I neurochip sono un’estensione estremizzata per la realtà virtuale del multiverso che stiamo vivendo in età contemporanea. Non sono una fake news ma oggetti realmente esistenti che probabilmente (o forse no) verranno commercializzati un giorno. In maniera consenziente, potremmo ritrovarci ad avere dei chip impiantati nel nostro cervello che, attraverso l’interazione neurale, permetteranno anche banalmente di leggere le notifiche sugli smartphone, giocare con dei videogiochi o vedere un film mentre stai nel frattempo parlando con altre persone, che non si rendono conto di quello che stai facendo. Ovviamente, si apre anche una grande riflessione filosofica: possono i neurochip farci vedere anche cose che non vogliamo?

Il tema un po’ si ricollega a un episodio della serie tv Black Mirror, in particolare al primo della terza stagione, in cui si affronta l’invasione dei social media nella realtà di tutti i giorni attraverso un sistema a punteggi. È una puntata stupenda che suggerisco a tutti di vedere perché di estrema attualità.

Volendo essere più generalisti, possiamo dire che Black Bits si interroga su come stiamo vivendo tra mondo virtuale e mondo reale, su dove finire il confine del vero e inizia quello del fantastico. Viviamo in un’epoca in cui se osserviamo un tramonto lo filtriamo attraverso uno smartphone, raccontiamo e leggiamo di storie di vita attraverso i social media e la nostra presenza online è diventata un imperativo. Abbiamo perso o stiamo perdendo la capacità sensoriale di vivere gli eventi attraverso i nostri sensi.

Black Bits è un film di genere senza grandi star hollywoodiane. Ma riesce ugualmente a tenere lo spettatore lo spettatore incollato dall’inizio alla fine.

Ho scelto un po’ l’approccio alla Dunkirk di Christopher Nolan. Quel film tratta una storia di un evento della Seconda guerra mondiale che non molti conoscono. Quando cominci a vederlo, non c’è un soldato che ti dice che sta andando al porto. Vedi semmai un soldato che inizia a camminare e arriva al porto, dove ci sono centinaia di soldati che aspettano. Un montaggio alternato mostra poi delle barche di pescatori che navigano in mare, un tizio su un aereo e così via, tutto in contemporanea tanto che non si capisce dove si andrà a parare. Ciò stimola curiosità.

Viviamo in un’epoca in cui siamo abituati allo swap velocissimo. La soglia di attenzione è calata, per cui mantenere lo spettatore incollato a qualcosa è diventato a mio avviso estremamente difficile, a meno che non si riesce a portarlo quasi fisicamente nella storia.

Black Bits è un film di dualità. Due sono le protagoniste, due i microchip, due le realtà (reale contro virtuale) e due le fonti di pericoli (l’interno della safe house e l’esterno). Scelta consapevole?

Assolutamente sì. Ma c’è una dualità anche in termini di illuminazione, la luce passa dal freddo al caldo, e di temperatura (dal caldo dell’interno della safe house al freddo all’esterno). La safe house tra i boschi garantisce veramente protezione o è una prigione? Questo è il grande dubbio. Tanto che abbiamo deciso che la safe house doveva essere fatta solo di vetri: in tal modo, non c’è divisione netta tra interno ed esterno e, quindi, la percezione del pericolo e della fragilità ha confini abbastanza labili. Le safe house sono state progettate e costruite da zero per essere degli elementi alieni all’interno del bosco.

In più, c’è dualità anche nella personalità delle due protagoniste e nella loro relazione. La loro trasformazione è molto interessante, soprattutto quella di Beth.

Le due incarnano la paura moderna del prendere un impegno e portarlo a termine. Riguarda sia la loro storia d’amore sia il colpo da portare a termine per cambiar vita e costruire insieme un futuro diverso. In Beth, c’è anche la paura dell’innamorarsi, del soffrire e del fidarsi. Il tema della fiducia torna continuamente…

Quello che mi interessava era mettere in scena la storia di due donne che si difendono dal mondo e dalla forza bruta del maschio. Per una delle scene, mi sono ispirato a The Revenant: è stata costruita ripensando alla brutalità dell’orso che aggredisce Leonardo DiCaprio.

Sottolineerei un altro aspetto. Sebbene le due protagoniste siano due donne lesbiche che si innamorano l’una dell’altra, le dinamiche messe in scena sono universali: i sentimenti non conoscono identità di genere ma rispondono a una matrice comune: la paura di lasciarsi andare e di affidarsi all’altro. In questo caso, per Beth l’altro a cui affidarsi è Dora, che però diventa debole proprio nel momento in cui anche lei cede alla paura di perdere pezzi. Occorre vincere la paura e trasformare se stessi per riuscire ad accogliere la felicità e la serenità: bisogna avere il coraggio di vivere.

Le safe house dalle mura trasparenti sono nate molto prima delle case del film Barbie. Attraverso i vetri possiamo vedere tutto ciò che avviene all’interno. Non è metafora del desiderio di sapere tutto di tutti?

È un misto di voyeurismo ed esibizionismo: le ragazze non fanno nulla per coprire le vetrate. Anche nella sequenza in cui Beth prova a distrarre lo sconosciuto al lago risponde all’esigenza di far cadere dei tabù culturali che sarebbero prigionia mentale in una società che va sempre più la modernizzazione ma che di fondo rimane ancora ipocrita sulle dinamiche tra corpo e mente.

Il poster del film Black Bits.

Senza spoilerare nulla, Black Bits parla anche di manipolazione della realtà.

In questi giorni si discute tanto di intelligenza artificiale, che altro non sarebbe che l’estremizzazione di qualcosa che c’era anche nel mondo analogico. Siamo stati da sempre abituati a vivere nell’esteriorità e nella materia da dimenticare quasi che la nostra vita è finita, nel senso che ha una “scadenza”. La maggior parte di noi vive in un mondo orizzontale per consumare e senza “sentire”.

Come tutti i bambini, anch’io sono stato profondamente curioso e ho guardato al mondo con un senso di meraviglia. Crescendo, però, ti insegnano che in qualche modo devi uccidere quella meraviglia. Il problema, dunque, non è la tecnologia ma l’uso che facciamo della stessa: qualsiasi evoluzione può avere risvolti negativi o positivi, spetta a noi non demonizzare gli strumenti e tornare ad avere uno sguardo verticale. E il primo passo da fare è proprio quello di tornare a “sentire”: sedersi a un tavolo e assaggiare i sapori di un piatto anziché fotografarlo.

Ritrovare il contatto con se stessi o con chi si ha accanto porta a delle domande e la ricerca delle risposte mette in moto il cervello e la cultura, permette di aprire gli occhi e di guardare il mondo con uno sguardo completamente diverso, attivo e non più passivo. Se ci riuscissimo tutti, il mondo sarebbe anche un posto migliore.

Tornando alla meraviglia, il mio percorso non è mai terminato: non ho mai smesso di studiare o di leggere. Sono ad esempio un grande appassionato di storia e di cultura generale.

Scegli come protagoniste di Black Bits due giovani attrici pressoché sconosciute al grande pubblico, Yvonne Mai e Jordan Alexandra.

Credo tantissimo nel lavoro degli attori. Per me, è fondamentale che siano bravi e che buchino lo schermo ma che allo stesso tempo abbiano anche la personalità giusta per costruire insieme il personaggio. Per sceglierle, abbiamo lanciato un casting internazionale a cui hanno risposto all’incirca tremila attrici. Dopo una prima scrematura, siamo arrivati a un centinaio e dopo ne abbiamo individuato sette. Le abbiamo studiate approfonditamente: essendo nel film la coppia fondamentale, ne volevamo due che fossero credibili e che, soprattutto, stessero bene insieme.

Quando ho avuto modo di parlare con Yvonne e Jordan e vederle insieme, non ho avuto alcun dubbio che fossero perfette per i ruoli. Lavorare con loro sul set è stato straordinario: è stata un’esperienza di crescita per tutti. Ma vorrei ricordare anche l’attore polacco Sebastian Fabijanski, che nei panni dello sconosciuto del bosco ha fatto un bel gran lavoro.

Ti sei innamorato del cinema abbastanza presto proprio per quel senso di meraviglia che da sempre ti accompagna. Quali sono i tuoi primi ricordi da spettatore?

Il primo film visto di cui ho ricordi è stato un film d’animazione ma quello che mi ha segnato più di tutti è stato Jurassic Park. Ero un bambino molto curioso: mia madre era nel mondo dell’arte mentre mio padre in quello della medicina, studiavo i loro libri ed ero profondamente affascinato dalla meraviglia del corpo umano, del nostro passato e dallo spazio. Vedere i dinosauri prendere vita sul grande schermo o vedere un film come Ritorno al futuro (così come tanti altri titoli di fantascienza) mi permetteva di trovare una risposta a domande a cui fino a quel momento non c’era risposta: l’inimmaginabile diventava immaginabile. Ho amato tutto il cinema di fantascienza, il cinema di Spielberg ma anche un horror che mi colpì tantissimo, Bagliori nel buio.

Non vorrei sembrare un boomer ma non mi piace molto l’evoluzione del cinema contemporaneo. La grande forza del cinema in passato consisteva sì in sceneggiature innovative ma anche nella tangibilità della realtà raccontata. Gli animatronics usati per Jurassic Park ti restituivano la sensazione che i dinosauri fossero veri, cosa che invece non accade con gli effetti digitali di Jurassic World: esteticamente siamo a un livello superiore ma s’è persa la tangibilità. Ho paura che l’uso del digitale o dell’intelligenza artificiale possa far perdere l’interesse della fascinazione verso il cinema: si crede alle storie quando le senti tangibili.

Hai amato fantascienza e horror, due generi che sono poi divenuti i tuoi da regista. Perché?

Fondamentalmente, per due ragioni: il senso di meraviglia e l’elemento luna park. Per intrattenere è necessario che il primo a divertirsi sia tu che un film lo stai scrivendo e realizzando. Da bambino, ero un grandissimo amante dei luna park, ricordo ancora la prima volta che sono stato a Gardaland: ritrovavo il mondo dell’Egitto, i pirati e realtà lontane dalla quotidianità. Per me, il set è un meravigliosissimo luna park che ti porta a evadere e sognare.

È un po’ il motivo per cui da spettatore mi piacciono anche i biopic: raccontano storie straordinarie che ti fanno sognare. Cosa che in qualche modo non riesce a fare il cinema italiano degli ultimi anni in cui noto da un punto di vista culturale un decadimento rispetto a un pessimismo generalizzato. Siamo il Paese più bello del mondo ma il nostro cinema racconta sempre ciò che non va: le periferie, la Roma decadente, le storie di denuncia.

Il cinema americano è invece fatto di speranza e di sogni, basti vedere The Fabelmans di Spielberg o, per assurdo, The Whale di Aronofsky, un grandissimo inno alla vita. Il sogno sembra essere diventato solo quello americano ma ricordiamoci che può essere anche italiano: perché non facciamo una bella inversione di tendenza e non iniziamo a fare un cinema che non sia necessariamente politicizzato? Cominciamo a raccontare un Paese diverso.

Girare un film come Il viaggio leggendario sarà allora stato davvero una gita al luna park…

È stata un’esperienza stupenda. Un giorno, prima di essere chiamato a girarlo, ero al cinema a vedere un film per ragazzi, li vedevo felicissimi: ho capito lì che mi sarebbe piaciuto girare un film per loro. Ed è poi arrivato Il viaggio leggendario, un luna park vero e proprio tra Atlantide, pirati, il mondo di Camelot: tutto divertente, dalla messinscena al risultato che si rifaceva a quel cinema degli anni Ottanta e Novanta che amavo profondamente.

Lavorare con tutti attori veri mi ha fatto fare una riflessione anche sul mondo attoriale e sul mio lavoro: dovremmo prenderci tutti un po’ meno sul serio. La genialità spesso sta nella più straordinaria semplicità: pensiamo alle espressioni di Doc in Ritorno al futuro e all’incredibile macchietta restituita da Christopher Lloyd. Con Ladislao Liverani nei panni di Re Artù ho voluto lavorare nella stessa direzione, ispirandoci a Jim Carrey per avvicinare il film a un cartone animato della Disney. Eppure, gli addetti ai lavori (ne ricordo uno in visita sul set) hanno storto il naso: è over acting… non si capisce che in determinate circostante e che con un certo tipo di cinema bisogna lasciarsi andare e non dover dimostrare nulla ma occorre divertirsi e divertire.

Il viaggio leggendario è vicinissimo allo sguardo dei bambini ma anche a quello del bambino interiore di tantissimi adulti.

Shortcut, il tuo precedente film, è entrato nella top ten del box office americano. Ne hai sentito il peso sulle spalle?

Non mi aspettavo nemmeno di uscire in sala negli States. Siamo partiti con 300 sale per poi arrivare a 880, un numero enorme che in precedenza era toccato solo a Roberto Benigni con quel filmone che è La vita è bella. Quando ho visto i risultati al botteghino, ho provato una gioia incommensurabile, un’emozione che mi sono portato dietro e che non ho fatto in tempo a metabolizzare perché sono stato chiamato a dirigere The Boat, ancora inedito in Italia.

Mi ha fatto piacere il riconoscimento da parte del pubblico: se fai questo lavoro con amore, non puoi prescindere dalla condivisione con gli spettatori… il film non è il mio, esiste a prescindere e riconoscimenti di questo tipo sono un grandissimo stimolo a migliorare e a proseguire nel proprio percorso.

Un altro dei punti di riferimento di Black Bits è ad esempio Arrival, il film di Denis Villeneuve. A scuola mi insegnavano che occorreva puntare al 10 per avere 7 e ce la sto mettendo tutta. Non vengo da una famiglia d’arte e non ho cercato scorciatoie: già con In the Trap, il mio primo film, avevo raggiunto la felicità della mia vita. Avevo fatto un film e non so se ne avrei poi fatti altri… ma per fortuna siamo qui.

